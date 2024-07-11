Окружение президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что он не сможет одержать победу над своим предшественником Дональдом Трампом на предстоящих выборах, как сообщает телеканал NBC News.



Согласно информации канала, несколько близких соратников Байдена, включая троих, причастных к его избирательной кампании, утверждают, что шансы на победу у него отсутствуют.



Один из источников, оставшегося без имени, высказал мнение, что Байден не сможет восстановиться после провальных дебатов и должен отказаться от продолжения борьбы. Другой источник подчеркнул, что никто из команды не видит для него (Байдена) перспективного пути вперед.



В качестве основного альтернативного кандидата упоминается вице-президент США Камала Харрис.



Дебаты между Байденом и Трампом, произошедшие ночью 28 июня, привлекли внимание общественности к состоянию здоровья действующего президента США, хотя в Белом доме заверяют, что у него нет нейродегенеративных заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера и тому подобного.

Тем не менее, Байден периодически проявлял замешательство, терялся, падал, забывал и запинался.



Сразу после дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты начали говорить о необходимости демократам отказаться от кандидатуры Байдена и найти другого претендента.



В теории партия сможет обсудить это на своем съезде в августе, однако на практике трудно будет исключить Байдена, победившего на первичных выборах, если он сам не откажется.



В то же время в штабе текущего президента заявляют, что он не собирается сдаваться и планирует оставаться в гонке. Сам Байден выразил уверенность в своей победе на выборах и заявил о готовности уйти из борьбы лишь по указанию Всевышнего.



По некоторым сообщениям, его могут выдвинуть номинантом на пост президента уже 21 июля, не дожидаясь августовского съезда партии.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)