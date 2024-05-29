Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии создаст трудности для Владимира Зеленского, по мнению немецкой газеты Berliner Zeitung.
В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на замечания, сделанные Владимиром Зеленским в адрес американского лидера, заявила, что у США нет ясности относительно возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии.
По словам авторов статьи, неявка Байдена на саммите породит проблемы для политического руководства в Киеве. В настоящее время Зеленский даже не в курсе, кто представит США на саммите в Швейцарии.
Журналисты подчеркнули, что, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского, Байден, будучи ключевым союзником Киева, откажется от участия в этом саммите.
Они также отметили, что отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина будет негативно влиять на украинское руководство.
15-16 июня в Швейцарии в городе Люцерн состоится конференция по Украине, на которую приглашены представители около 160 стран.
По данным Telegram-канала официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия неоднократно заявляла, что не намерена участвовать в "следующем собрании по "формуле Зеленского".
Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Москва откажется от участия в мероприятии, так как его целью является предъявление России ультиматума.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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