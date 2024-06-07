Президент Франции Эммануэль Макрон в свежем разговоре по телефону с лидером США Джо Байденом предложил послать западных консультантов на Украину, однако глава Белого дома не поддержал данную концепцию, как сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
В четверг Макрон высказал желание обучить 4,5 тысячи украинских военнослужащих. Он также подчеркнул, что, по его убеждению, обучение украинских военных на территории Франции не приведет к "нарастанию конфликта".
"В ходе последнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные военные единицы на Украину для проведения тренингов среди военнослужащих, действующих в зоне военных действий. Байден не одобрил (эту идею — ред.)", — говорится в статье.
По информации издания, президент США выразил беспокойство по поводу возможных последствий развертывания войск любой страны НАТО в области, где они могут оказаться под угрозой.
Байден отметил, что такой шаг может привести к эскалации конфликта, утверждают свидетели беседы, цитируемые в газете.
Отмечается, что в ходе разговора руководители двух стран не приняли никакого решения.
Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в сферу противостояния и представляют собой "игру с огнем".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, в том числе не только поставками вооружений, но и подготовкой специалистов в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В Кремле заявляли, что напускание оружия на Украину со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативное воздействие.
Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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