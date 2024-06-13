Президент США Джо Байден выразил недовольство и усомнился в возможности достижения перемирия в регионе Газа во время общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита G7 в Италии, сообщает Daily Mail.
Президент Белого дома был недоволен тем, что ему задали вопрос о Газе во время обсуждения подписания соглашения о безопасности между Украиной и США.
Байден подчеркнул необходимость соблюдения правил и попросил журналистов сосредоточиться на критической ситуации на Украине.
Байден выразил сомнения в том, что договор о перемирии в регионе Газа будет достигнут в ближайшее время, однако сохраняет оптимизм относительно этого вопроса.
В четверг президенты Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности между Украиной и США, где не указаны обязательства Вашингтона о применении своих сил для защиты Киева.
Документ не содержит также финансовых обязательств со стороны США, но акцентирует внимание на намерении администрации Байдена совместно с конгрессом работать над обеспечением безопасности Украины, включая "долгосрочное финансирование".
Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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