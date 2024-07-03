Президент США Джо Байден, возможно, подвергся ряду пластических операций в целях отмены признаков старения, как утверждает ведущий хирург из Беверли-Хиллз, Гэри Мотики, по информации издания Daily Mail.
По словам Мотики, вероятно, Байден претерпел операции по уплотнению кожи в области глаз и поднесенных. Заметно, что это изменило его облик в более "женственном" ключе.
Кроме того, хирург отметил, что глава государства мог быть подвергнут новой процедуре по пересадке волос на затылке.
Общая сумма расходов на процедуры омоложения Байдена оценивается в около 160 000 долларов, что значительно превышает расходы Дональда Трампа, у которого нет явных признаков хирургического вмешательства, и который стареет более "естественным" образом, подчеркнул специалист.
Байден является самым пожилым президентом США, ему исполнилось 81 год в ноябре прошлого года. В случае победы на выборах в ноябре, к моменту вступления во второй срок ему будет 82, а к концу этого срока — 86 лет.
Сам президент считает свой возраст свидетельством опыта и утверждает, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.
Тем не менее, в его окружении активно принимаются профилактические меры для снижения риска травмирования в публичных местах или возможных проявлений памяти.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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