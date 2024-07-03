Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 87,9506
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 94,5829
Байден прошел через ряд пластических операций
  1. Главная
  2. Мир

Байден прошел через ряд пластических операций

Президент США Джо Байден, возможно, подвергся ряду пластических операций в целях отмены признаков старения, как утверждает ведущий хирург из Беверли-Хиллз, Гэри Мотики, по информации издания Daily Mail.

По словам Мотики, вероятно, Байден претерпел операции по уплотнению кожи в области глаз и поднесенных. Заметно, что это изменило его облик в более "женственном" ключе.

Кроме того, хирург отметил, что глава государства мог быть подвергнут новой процедуре по пересадке волос на затылке.

Общая сумма расходов на процедуры омоложения Байдена оценивается в около 160 000 долларов, что значительно превышает расходы Дональда Трампа, у которого нет явных признаков хирургического вмешательства, и который стареет более "естественным" образом, подчеркнул специалист.

Байден является самым пожилым президентом США, ему исполнилось 81 год в ноябре прошлого года. В случае победы на выборах в ноябре, к моменту вступления во второй срок ему будет 82, а к концу этого срока — 86 лет.

Сам президент считает свой возраст свидетельством опыта и утверждает, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.

Тем не менее, в его окружении активно принимаются профилактические меры для снижения риска травмирования в публичных местах или возможных проявлений памяти.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.

Читать полностью
ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

В своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive бывший консультант Пентагона Теодор Постол выразил мнение о том, что Вооруженные Силы Украины используют насилие против мирного населения в целях провокации россиян.

Читать полностью

Общество

Health News: солнцезащитный крем не

Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D

Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.

Читать полностью
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.

Читать полностью

Новости