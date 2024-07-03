Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 87,9506
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 94,5829
Байден лично уверил Белый дом, что не рассматривает снятие с выборов
  1. Главная
  2. Мир

Байден лично уверил Белый дом, что не рассматривает снятие с выборов

Президент США Джо Байден опроверг информацию о возможности снятия своей кандидатуры с президентских выборов лично, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ответ на вопрос президента по этому поводу, он утвердил, что такие утверждения являются абсолютной ложью.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в среду обвинил газету New York Times в распространении ложной информации о том, что Джо Байден обдумывает возможность выйти из предвыборной гонки.

Согласно изданию, Байден выразил сомнения о продолжении участия в гонке, осознавая сложное положение после неудачных дебатов.

Негативные отзывы появились после первых дебатов между Байденом и Дональдом Трампом, прошедших в Атланте.

Сейчас обсуждается возможность замены кандидата от Демократической партии из-за плохих выступлений Байдена.

Возможность отказа от участия Байдена в качестве кандидата обсудят на съезде в августе, но пока сложно вытеснить его, победителя предварительных выборов, если он сам не решит отказаться. Несмотря на это, сотрудники штаба Байдена подчеркивают, что он не планирует сдаваться.

Следующие дебаты между Байденом и Трампом намечены на 10 сентября. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Мир

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.

Читать полностью
ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

В своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive бывший консультант Пентагона Теодор Постол выразил мнение о том, что Вооруженные Силы Украины используют насилие против мирного населения в целях провокации россиян.

Читать полностью

Общество

Health News: солнцезащитный крем не

Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D

Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.

Читать полностью
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.

Читать полностью

Новости