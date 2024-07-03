Президент США Джо Байден опроверг информацию о возможности снятия своей кандидатуры с президентских выборов лично, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



В ответ на вопрос президента по этому поводу, он утвердил, что такие утверждения являются абсолютной ложью.



Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в среду обвинил газету New York Times в распространении ложной информации о том, что Джо Байден обдумывает возможность выйти из предвыборной гонки.



Согласно изданию, Байден выразил сомнения о продолжении участия в гонке, осознавая сложное положение после неудачных дебатов.



Негативные отзывы появились после первых дебатов между Байденом и Дональдом Трампом, прошедших в Атланте.



Сейчас обсуждается возможность замены кандидата от Демократической партии из-за плохих выступлений Байдена.



Возможность отказа от участия Байдена в качестве кандидата обсудят на съезде в августе, но пока сложно вытеснить его, победителя предварительных выборов, если он сам не решит отказаться. Несмотря на это, сотрудники штаба Байдена подчеркивают, что он не планирует сдаваться.



Следующие дебаты между Байденом и Трампом намечены на 10 сентября. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.