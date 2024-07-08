Глава Белого дома Джо Байден выразил безразличие критике от высокопоставленных членов Демократической партии. Он призвал недовольных его кандидатурой демократов выдвинуть собственные кандидатуры на партийном съезде.
В интервью телепрограмме "Morning Joe" на канале MSNBC Байден подчеркнул, что его не волнует позиция партийной элиты. Он предложил несогласным с его выдвижением демократам самим вступить в борьбу за президентский пост и бросить ему вызов на съезде партии.
Президент США выразил разочарование элитами партии, призвавшими его отказаться от участия в предвыборной гонке. При этом он уверен, что является единственным демократом, способным одержать победу над бывшим президентом Дональдом Трампом на предстоящих выборах.
Стоит отметить, что некоторые влиятельные демократы в Палате представителей США в телефонном разговоре с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом высказали мнение о необходимости отказа Байдена от участия в предвыборной кампании 2024 года.
28 июня состоялись дебаты между Байденом и Трампом. Многие американские СМИ отметили слабое выступление Байдена по сравнению с Трампом. Опросы общественного мнения показали, что большинство американцев считают Трампа победителем дебатов. С этой оценкой согласились даже те СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.
Хотя Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в своих партиях, они еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны быть утверждены на партийных съездах, которые пройдут в июле для Республиканской партии и в августе для Демократической.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Matt Johnson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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