Сын главы Соединённых Штатов Америки Хантер Байден отправлял своим наркоторговцам изображения кокаина, выяснилось в ходе рассмотрения дела в суде по обвинениям в нарушениях при хранении оружия; присяжные увидели полунагого подсудимого с курительной трубкой, сообщает телеканал CNN.



В ходе заседания суда штата Делавэр во вторник обвинитель представил присяжным несколько видеозаписей, которые были обнаружены на электронных устройствах Хантера Байдена, говорится в отчёте. "На одном из видео Хантер Байден без футболки держит предмет, напоминающий трубку для курения. На другом видео — белое вещество на весах", — подчёркивается в описании.



Свидетельства в ходе первого дня рассмотрения дела представил спецагент ФБР, который занимался расследованием, сообщает телеканал. "Агент ФБР рассказала, что Хантер Байден сообщил о своём потреблении крэк-кокаина вскоре после покупки оружия", — передаёт телеканал. Согласно показаниям, с сентября по ноябрь 2018 года Хантер Байден снял с карты 150 тысяч долларов, а за пистолет серединой октября он заплатил наличными.



Присяжные также увидели несколько снимков с кокаином на весах, которые были найдены на устройствах Хантера Байдена, говорится в докладе. "Прокурор утверждает, что Хантер Байден обменивался фотографиями наркотиков с дилерами в Калифорнии", — докладывает телеканал.



Из данных о присяжных, которым было поручено рассматривать дело, становится ясно, что некоторые из них обладают огнестрельным оружием, у других родственники или друзья столкнулись с алкогольной или наркотической зависимостью, а кто-то сам находился в состоянии алкогольного опьянения во время вождения.



В отношении Хантера Байдена рассматривается уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. По обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его возможности приобрести оружие, однако, несмотря на это, он его приобрёл. Ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов, хотя обычно за первые аналогичные преступления не выносятся приговоры с лишением свободы.



Между тем, у Хантера Байдена также ожидается участие в процессе по вопросу неуплаты налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)