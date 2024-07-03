Согласно информации из газеты New York Times, глава Соединенных Штатов Джо Байден осознает сложное положение, в котором оказался после неудачных дебатов, и задумывается над тем, стоит ли ему продолжать предвыборную кампанию.



По данным издания, "важный сторонник" президента получил информацию о том, что Байден принимает взвешенное решение относительно дальнейших действий.



Также упоминается, что он понимает, что неспособен поддерживать свою кандидатуру, если не сумеет в ближайшие дни восстановить доверие публики после провального выступления.



Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал статью New York Times, назвав информацию о том, что Байден задумывается о возможном покидании предвыборной гонки, "полной ложью".



Он подчеркнул, что президент хорошо понимает, что успех его предстоящих выступлений, включая запланированное на пятницу интервью на телеканале ABC, является ключевым для того, чтобы вернуть поддержку избирателей.



"Его буквально ожидают еще два таких события, и ситуация может кардинально измениться", — подчеркнул сторонник президента, высказавшийся о неудачных дебатах.



Один из высокопоставленных советников Байдена, предпочитающий оставаться неопознанным, отметил газете, что лидер США "полностью осознает, что сталкивается с политическими трудностями".

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