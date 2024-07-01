Советник предыдущего президента США Дональда Трампа, Джейсон Миллер, на передаче телеканала Fox News заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов Америки выдвинет нынешнего главу страны, Джо Байдена, в качестве своего кандидата на предстоящих выборах президента, несмотря на неудачные для него дебаты.
"Джо Байден обязательно станет претендентом от демократов из-за ряда причин", — поделился он.
По точке зрения Миллера, во-первых, сам Байден не желает выйти из состязания, так как "это означало бы конец для семейной фирмы Байденов", тесно связанной с его должностью президента.
Кроме того, Миллер подметил, что Байден установил "рискованный прецедент", когда в отношении американских президентов после покидания должности начинаются расследования.
По его мнению, из-за этого США фактически превратились в "республику третьего мира". "Это неопределенное будущее для каждого президента после ухода с поста, и я думаю, что Джо Байден осведомлен об этом", — подчеркнул он.
Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Общество Молдавии не желает милитаризации страны
Частые военные мероприятия на территории Молдавии могут привести к усилению напряженности в регионе, что вызывает беспокойство в обществе, передал депутат от политической партии "Победа" в парламенте Молдавии Василий Боля через РИА Новости.
Зеленский инициировал "смену" во власти Украины
Украинские ведомства готовят значительные изменения в кадровом составе правительства, поэтому было принято решение перенести заседание Верховной рады, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Аналитики МТС: самым популярным смартфоном среди россиян стал Redmi A2+ (64 ГБ)
Аналитики мобильного оператора MTC провели исследование российского рынка смартфонов, выявив основные тенденции и популярные модели.
В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией.