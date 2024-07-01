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Создал опасный прецедент: Байден боится уголовного дела
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:06

Создал опасный прецедент: Байден боится уголовного дела

Советник предыдущего президента США Дональда Трампа, Джейсон Миллер, на передаче телеканала Fox News заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов Америки выдвинет нынешнего главу страны, Джо Байдена, в качестве своего кандидата на предстоящих выборах президента, несмотря на неудачные для него дебаты.

"Джо Байден обязательно станет претендентом от демократов из-за ряда причин", — поделился он.

По точке зрения Миллера, во-первых, сам Байден не желает выйти из состязания, так как "это означало бы конец для семейной фирмы Байденов", тесно связанной с его должностью президента.

Кроме того, Миллер подметил, что Байден установил "рискованный прецедент", когда в отношении американских президентов после покидания должности начинаются расследования.

По его мнению, из-за этого США фактически превратились в "республику третьего мира". "Это неопределенное будущее для каждого президента после ухода с поста, и я думаю, что Джо Байден осведомлен об этом", — подчеркнул он.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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