От аристократии к вам домой: бишон фризе — компаньон, который пережил века и завоевал сердца

Глядя на это белоснежное облачко с тёмными глазками-бусинками, сложно представить, что когда-то эти милейшие создания были отважными крысоловами, несущими службу на кораблях в Средиземном море. Бишон фризе — порода, сумевшая пройти удивительный путь от морского охотника до циркового артиста и, наконец, до одного из самых обаятельных городских компаньонов.

Внешность: белоснежное облачко с характером

Бишон фризе, чьё название переводится с французского как "кучерявая болонка", — это небольшая собака-компаньон, выведенная во Франции и Бельгии. Её рост не превышает 30 см, а вес колеблется между 3 и 5 кг, что делает её идеальным питомцем для городской квартиры.

Главная гордость породы — это роскошная белоснежная шерсть, напоминающая пушистое облако. Согласно стандарту, любой оттенок, кроме белого, считается браком, хотя у щенков до года допускаются бежевые отметины, которые с возрастом исчезают.

Эта особенность даёт породе значительное преимущество для людей с аллергией на собак, хотя полностью гипоаллергенной её назвать нельзя, поскольку реакцию может вызывать не только шерсть, но и перхоть животного.

Характер: вечный оптимист и преданный друг

Под очаровательной внешностью скрывается не менее прекрасный характер. Бишоны — это воплощение жизнерадостности, любознательности и неиссякаемой энергии. Они обожают быть в центре внимания и плохо переносят одиночество. Для этих собак жизненно необходимо постоянное общение с хозяином.

Несмотря на миниатюрные размеры, бишон фризе — прекрасный сторож. Он всегда предупредит о приближении незнакомца звонким лаем. При этом агрессия совершенно не свойственна этой породе — с желанными гостями питомец будет невероятно добродушным и ласковым.

Бишоны прекрасно ладят с детьми, готовы участвовать во всех играх и шалостях. Они также обычно хорошо уживаются с другими домашними животными, включая кошек, особенно если знакомство произошло в раннем возрасте.

Воспитание и дрессировка: легко, но не всегда просто

Бишоны — интеллектуалы, которые легко поддаются дрессировке и с удовольствием выполняют команды. Однако их природная энергичность и неусидчивость требуют особого подхода к обучению.

Занятия должны быть короткими (не более 10-15 минут) и разнообразными.

Лучше всего работает метод положительного подкрепления — похвала, ласка и любимое лакомство.

Важно избегать монотонности и скуки, иначе питомец быстро потеряет интерес.

Социализацию щенка нужно начинать как можно раньше — знакомить с разными людьми, звуками, ситуациями. Это поможет вырастить психологически устойчивую и уверенную в себе собаку.

Уход: красота требует жертв

Роскошная шерсть бишона фризе — это не только его достоинство, но и предмет постоянной заботы владельца.

Расчёсывание должно быть ежедневным, чтобы предотвратить образование колтунов. Для этого понадобится качественная пуходёрка и металлический гребень с редкими зубьями. Стрижка требуется каждые 4-6 недель. Можно освоить гигиенический груминг дома или регулярно посещать профессионального грумера. Купание проводят примерно раз в 2-4 недели с использованием специальных шампуней и кондиционеров для белой шерсти. Глаза требуют особого внимания — их ежедневно протирают специальным лосьоном, чтобы предотвратить образование тёмных следов. Уши чистят раз в неделю, а шерсть внутри ушной раковины аккуратно выщипывают для лучшей вентиляции.

Сравнительная таблица: бишон фризе и другие болонки

Параметр Бишон фризе Мальтийская болонка Болоньез Шерсть Кудрявая, пружинистая, напоминает плюш Прямая, шелковистая, ниспадающая Волнистая, очень плотная Окрас Только белый Только белый Только белый Размер 15-30 см, 3-5 кг 20-25 см, 3-4 кг 25-30 см, 2,5-4 кг Активность Очень высокая Умеренная Умеренная

А что если…

Если бишон фризе остаётся один на долгое время, он может начать проявлять деструктивное поведение — грызть вещи, лаять или выть. Это не вредность, а признак настоящей тоски и тревоги разлуки. Решением станет приобретение специальных игрушек-головоломок, оставление включенного радио и, по возможности, избегание длительного одиночества.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что бишоны гипоаллергенны?

Да, они считаются одной из наиболее подходящих пород для аллергиков, поскольку их шерсть практически не линяет, а кожа не имеет сильного запаха. Однако перед покупкой щенка человеку с аллергией рекомендуется провести некоторое время в обществе взрослых бишонов, чтобы убедиться в отсутствии реакции.

Сколько стоит щенок бишон фризе?

Цена зависит от класса щенка. Питомец "пет-класса" (домашний любимец) обойдётся в 25-40 тысяч рублей. "Брид-класс" (для разведения) — 40-60 тысяч. "Шоу-класс" (для выставок) — от 60 тысяч рублей и выше.

Нужно ли стричь бишона налысо летом?

Нет, это распространённая ошибка. Шерсть защищает собаку не только от холода, но и от перегрева. Летняя стрижка должна быть гигиенической, но не слишком короткой.

Три интересных факта о бишонах

В эпоху Возрождения бишоны были невероятно популярны среди французской и испанской аристократии. Их часто изображали на полотнах знаменитые художники, включая Франсиско Гойю. Порода пережила несколько периодов забвения и возрождения. В конце XIX века бишоны практически исчезли, превратившись в уличных бродяжек, но энтузиасты смогли восстановить породу. Во время Второй мировой войны бишоны использовались в качестве цирковых артистов — их интеллект и способность к обучению помогали поднимать боевой дух солдат.

Исторический контекст

История бишона фризе насчитывает более двух тысячелетий. Считается, что их предки попали в Европу с Канарских островов, где использовались как крысоловы на кораблях. В XIII-XIV веках они стали любимцами итальянской значи, а оттуда попали во Францию, где приобрели невероятную популярность при королевском дворе. Интересно, что в разные периоды истории этих собак называли по-разному: тенерифский бишон, болонка и просто "бархатная подушечка" — последнее название как нельзя лучше отражало их назначение при дворе: согревать знатных дам в неотапливаемых замках. Современный стандарт породы был утверждён во Франции лишь в 1933 году, а международное признание пришло и того позже — в 1960-х годах.