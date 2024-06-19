В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского должно было просить прощения за отказ организовать мероприятие, посвящённое Z-поэзии. О произошедшем информировало общественно-политическое интернет-издание "Фонтанка.ру".

Как сообщается, у библиотеки произошёл неприятный конфликт с русским писателем, сценаристом и драматургом, художником Романом Сорокиным. Известно, что начальству библиотеки пришлось аргументировать перед автором причины своего отказа на проведение мероприятия, посвящённого Z-поэзии. Помимо этого, необходимо было принести извинения за свой поступок. Сам же Роман Сорокин поделился со своими подписчиками в социальных сетях, что руководство библиотеки не посчитало нужным выделить ему место для презентации собственных стихотворений, которые были посвящены СВО.

Узнав о произошедшем в петербургской библиотеке, патриотические объединения также выразили своё недовольство отказом, который поступил в сторону Романа Сорокина. Библиотека извинилась за ситуацию спустя день.

Роман Сорокин родом из города Малая Вишера, являющегося также административным центром Маловишерского муниципального района Новгородской области. Не так давно он начал развиваться как артист. В текущем году он издал собственный сборник стихотворений "Переменчивая ясность", которые были написаны по итогам поездки на территорию СВО.

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