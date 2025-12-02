Безвиз с Китаем превращает ЕАО в туристическую бомбу: рост потока гостей ставит под угрозу существующую инфраструктуру

Отмена виз для туристов из Китая стала важным событием для Еврейской автономной области и открыла региону новые перспективы развития туризма. Уже сейчас местные власти ожидают ощутимый прирост путешественников, особенно среди жителей приграничных территорий. Эксперты считают, что такое решение способно серьёзно изменить туристическую карту региона и укрепить международные связи. Об этом рассказала глава ЕАО Мария Костюк в интервью ТАСС.

ЕАО рассчитывает на рост туристического потока из Китая

После введения безвизового режима внимание к Еврейской автономной области заметно усилилось. Удобство пересечения границы стало ключевым аргументом для жителей соседних регионов КНР, планирующих краткосрочные поездки. Для ЕАО это открывает возможность укрепить позиции в сфере международного туризма и расширить экономические связи. Учитывая, что туристические поездки становятся всё более доступными, регион готовится к повышенному интересу со стороны гостей.

"Отмена виз для граждан Китайской Народной Республики, безусловно, станет дополнительным стимулом для увеличения турпотока. Мы ожидаем рост числа туристских поездок между нашими регионами примерно на треть в ближайшей перспективе, поскольку безвизовый режим особенно удобен для краткосрочных поездок жителей приграничных территорий", — сказала она.

Туристический потенциал региона во многом определяется его географическим положением. Длина границы с Китаем превышает 550 километров, а наличие нескольких пунктов пропуска создаёт удобные условия для перемещения. Приграничный статус делает область привлекательной для так называемого "короткого туризма", когда путешественники приезжают на один-два дня для экскурсий, покупок или участия в культурных мероприятиях.

По словам губернатора, развитию туризма в ЕАО содействует приграничный статус территории, общая граница с КНР длиной более 550 км, наличие пунктов пропуска.

Инфраструктура как ключевой элемент туристического роста

Однако доступность границы — лишь часть успеха. Чтобы туристический поток действительно вырос, региону необходимо улучшать инфраструктуру. Власти подчёркивают, что внимание нужно уделить качеству сервиса в отелях, работе гидов, транспортной доступности и созданию новых точек притяжения. Всё это формирует общее впечатление путешественников и влияет на возвращаемость туристов.

При этом, считает она, с целью раскрытия этого потенциала необходимо развивать инфраструктуру для встречи туристов — от повышения качества обслуживания в отелях до формирования новых туристических мест и маршрутов.

В регионе уже началась работа по составлению календаря событий, который сможет заинтересовать гостей разнообразием культурных мероприятий. Одним из ключевых направлений станет популяризация еврейских традиций и праздников, которые отражают уникальный культурный код автономии. Особое внимание уделяется празднику Рош Ха-Шана, который имеет глубокие исторические корни и привлекает туристов, интересующихся этнокультурными событиями.

Культурные проекты включают и возрождение международного фестиваля еврейской культуры. Он способен стать новым магнитом для зарубежных гостей, создавая условия для межкультурного взаимодействия и туристической активности.

Сейчас в регионе прорабатывают привлекательный для туристов календарь событий, который будет отражать культурный код автономии. Например, празднование еврейского Нового года — Рош Ха-Шана, рассказала Костюк.

Прирост туристов и долгосрочные цели региона

Уже в текущем году статистика демонстрирует уверенный рост интереса к ЕАО. За девять месяцев количество туристов достигло 44 тысяч человек — почти на половину больше по сравнению с прошлым годом. Параллельно растёт общее количество туристических поездок, что подтверждает привлекательность региона как для россиян, так и для зарубежных путешественников.

За девять месяцев текущего года турпоток в регион уже составил 44 тыс. человек, что на 46,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, а общее число туристских поездок превысило 63 тыс.

Успехи 2025 года позволили ЕАО попасть в пятёрку регионов с самым быстрым ростом туристической активности. Власти уверены, что положительная динамика сохранится благодаря новым мерам поддержки, улучшению инфраструктуры и безвизовому режиму. Конечная цель — 100 тысяч туристов ежегодно к 2030 году, что станет серьёзным результатом для региона с уникальной культурной и природной средой.

"Эта устойчивая тенденция позволяет нам уверенно прогнозировать дальнейший рост и стремиться к цели — 100 тыс. туристов ежегодно к 2030 году", — добавила губернатор ЕАО.

Международная безвизовая политика как стимул к развитию

Безвизовый режим действует в обе стороны: россияне могут посещать Китай без визы с 15 сентября, а жители КНР получили аналогичное право с 1 декабря. Это решение существенно снижает барьеры для поездок с туристическими и деловыми целями сроком до 30 дней. Такая гибкость повышает привлекательность приграничных регионов России, включая ЕАО, для китайских путешественников, которые часто выбирают поездки на выходные и короткие экскурсионные маршруты.

Сравнение: ЕАО и другие приграничные туристические направления

Рассмотрим, чем Еврейская автономная область отличается от других регионов, развивающих приграничный туризм.

ЕАО имеет протяжённую границу с Китаем и несколько удобных пунктов пропуска, что упрощает логистику. Регион делает ставку на культурный туризм с уникальной еврейской идентичностью, что отличает его от соседних туристических зон. В отличие от крупных туристических центров, ЕАО предлагает менее насыщенные, но более аутентичные маршруты. Развитие событийного календаря делает регион привлекательным для повторных поездок.

Плюсы и минусы роста турпотока в ЕАО

Преимущества:

Укрепление международных связей с КНР. Рост доходов малого и среднего бизнеса. Развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры. Повышение интереса к культурному наследию региона.

Недостатки:

Увеличение нагрузки на инфраструктуру. Необходимость ускоренного строительства туристических объектов. Рост требований к квалификации персонала в сфере обслуживания. Риск сезонных перегрузок на пунктах пропуска.

Советы по развитию туризма в ЕАО

Для эффективного использования нового туристического потенциала региону важно:

Активно развивать гостиничную инфраструктуру и уровень сервиса. Создавать новые туристические маршруты, включая этнокультурные направления. Повышать квалификацию сотрудников туриндустрии. Продвигать регион через международные выставки и онлайн-площадки. Поддерживать межрегиональное сотрудничество с провинциями КНР.

Популярные вопросы о туризме в ЕАО

Какие виды туризма наиболее перспективны в ЕАО?

Культурный, событийный, приграничный и экологический туризм обладают наибольшим потенциалом.

Как въехать в Россию туристу из Китая?

При поездках до 30 дней достаточно паспорта — оформление визы не требуется.

Когда ЕАО планирует достичь показателя в 100 тысяч туристов?

Регион рассчитывает выйти на этот уровень к 2030 году при сохранении текущих темпов роста.