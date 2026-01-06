Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бананы и молоко на столе
Бананы и молоко на столе
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:59

Безлактозное молоко кажется полезнее — но организм быстро показывает правду: важно заметить сигнал

Доцент Зинаида Волокитина описала вздутие и боли как симптомы непереносимости лактозы — РОСБИОТЕХ

Безлактозное молоко стало популярным среди людей, которые сталкиваются с непереносимостью молочного сахара, но не является универсальным продуктом для всех. Существует мнение, что безлактозное молоко полезно для всех, однако на самом деле это зависит от индивидуальных особенностей организма. Об этом сообщает кандидат технических наук и доцент кафедры технологии молока Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

Важность безлактозного молока для здоровья

Безлактозное молоко — это продукт, который может помочь людям с непереносимостью лактозы, но при отсутствии такого состояния, переход на безлактозный вариант молока не имеет смысла. Важно понимать, что молоко с лактозой полностью сбалансировано по составу, и его употребление не вызывает никаких проблем у большинства людей.

Что такое непереносимость лактозы?

Непереносимость лактозы — это состояние, при котором организм не может усваивать молочный сахар. Это может вызывать неприятные ощущения в животе, такие как вздутие и боли. Для таких людей безлактозные молочные продукты становятся настоящим спасением. Они проходят специальную обработку, в ходе которой лактоза расщепляется на более простые компоненты, что облегчает их усвоение. Продукты, содержащие лактозу, как, например, молочные продукты с кальцием, тоже полезны, однако для людей с непереносимостью они могут вызывать дискомфорт.

Как выбрать молоко: с лактозой или без?

Если вы не страдаете от непереносимости лактозы, то нет необходимости заменять обычное молоко на безлактозное. Обычное молоко полностью сбалансировано по составу и подходит большинству людей. Однако при переходе на безлактозный продукт важно понимать, что это не делает его универсальным выбором для всех. Продукты с лактозой также имеют массу полезных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья. В любом случае важно учитывать состояние своего здоровья и прислушиваться к рекомендациям врачей.

"Для людей с непереносимостью лактозы безлактозное молоко — это отличный способ продолжать наслаждаться молочными продуктами без неприятных последствий", — говорит Зинаида Волокитина, кандидат технических наук и доцент кафедры технологии молока Университета РОСБИОТЕХ.

Переход на безлактозное молоко: когда это действительно нужно?

Переход на безлактозное молоко имеет смысл только для тех, кто имеет медицинские показания. Например, для людей с диагнозом непереносимость лактозы это может стать важным шагом для облегчения симптомов и нормализации работы кишечника. В остальных случаях безлактозное молоко не имеет особых преимуществ перед обычным, и его употребление не приносит значительных изменений.

Если ваш организм нормально усваивает лактозу, то беспокойство о молочном сахаре не имеет основания. При этом важно помнить, что регулярное потребление молочных продуктов способствует нормализации обмена веществ и поддержанию баланса питательных веществ в организме. Поэтому здоровым людям стоит отдать предпочтение обычному молоку, которое в полной мере предоставляет все необходимые элементы для здоровья.

Безлактозное молоко может быть полезным продуктом для людей с непереносимостью лактозы, однако для большинства здоровых людей нет необходимости переходить на него. Обычное молоко с лактозой остаётся отличным источником питательных веществ и не вызывает проблем, если организм нормально переваривает молочный сахар.

