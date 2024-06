Британская газета "Таймс" утверждает, что бежавшие экс-политики из Российской Федерации готовят террористический сценарий к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, включающий убийства и силовую дестабилизацию положения в России.



В сообщении газеты отмечается, что бывшие российские депутаты призывают НАТО поддержать их кампанию по устранению правительства, предстоящие убийства.



Более 60 политиков в изгнании провели встречу в Варшаве на этой неделе с целью обсуждения плана по свержению российского правительства.



По информации газеты, данный план включает в себя призывы к Западу предоставить дополнительное вооружение Украине, введение дополнительных санкций против России и поддержку действий по нарушению стабильности внутри страны, включая убийства чиновников и попытки смены власти с применением силы.



Предложение обсуждается и будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца. В статье также отмечается, что предполагаемые мозги операции из числа бывших депутатов, включая Илью Пономарева*, связаны с террористической группировкой "Легион Свобода России"** и "Национальной Республиканской Армией".



В России законодательно устанавливается уголовная ответственность за призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду, а также за призывы к экстремистской деятельности.



ФСБ ранее сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении Пономарева*, в том числе о предательстве и участии в несанкционированной деятельности террористической организации.



Известно, что Пономарев* покинул Россию в 2014 году и находится в международном розыске. Помощник президента и член Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Запад переманил на свою сторону российскую диаспору и развязал гибридную войну против страны.

* Признан иностранным агентом

** Организация запрещена на территории РФ

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)