Британская газета "Таймс" утверждает, что бежавшие экс-политики из Российской Федерации готовят террористический сценарий к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, включающий убийства и силовую дестабилизацию положения в России.
В сообщении газеты отмечается, что бывшие российские депутаты призывают НАТО поддержать их кампанию по устранению правительства, предстоящие убийства.
Более 60 политиков в изгнании провели встречу в Варшаве на этой неделе с целью обсуждения плана по свержению российского правительства.
По информации газеты, данный план включает в себя призывы к Западу предоставить дополнительное вооружение Украине, введение дополнительных санкций против России и поддержку действий по нарушению стабильности внутри страны, включая убийства чиновников и попытки смены власти с применением силы.
Предложение обсуждается и будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца. В статье также отмечается, что предполагаемые мозги операции из числа бывших депутатов, включая Илью Пономарева*, связаны с террористической группировкой "Легион Свобода России"** и "Национальной Республиканской Армией".
В России законодательно устанавливается уголовная ответственность за призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду, а также за призывы к экстремистской деятельности.
ФСБ ранее сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении Пономарева*, в том числе о предательстве и участии в несанкционированной деятельности террористической организации.
Известно, что Пономарев* покинул Россию в 2014 году и находится в международном розыске. Помощник президента и член Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Запад переманил на свою сторону российскую диаспору и развязал гибридную войну против страны.
* Признан иностранным агентом
** Организация запрещена на территории РФ
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
ВС РФ атаковали склад ВСУ в Дергачах
ВС РФ провели атаку на склад украинской армии в Дергачах, что привело к мощному взрыву. Информацию об этом озвучил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На стенах плесень и кровь": Пэрис Хилтон рассказала о тяжёлом детстве в интернате
Светская львица на слушаниях Палаты представителей США призвала усилить контроль за учреждениями для несовершеннолетних.
Президент "Аспект" Федоров исключил укрепление семей из-за увеличения пошлины за развод
Количество разводящихся пар в России уже достигает 52%. Столь огромные проблемы государству уже не получиться устранить, приняв очередной законопроект, сообщил для NewsInfo.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Ожидается, что закон о "мокром" лизинге вступит в силу в 2025 году
Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.