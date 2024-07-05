Партия Консерваторов получила значительное поражение на парламентских выборах в Великобритании, которые прошли 4 июля, из-за своей неудачной внутренней и внешней деятельности, сообщил руководитель Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Александр Крамаренко в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".



"В политике консерваторов все было неудачно в последние три десятилетия… Внешняя деятельность, те же "оппоненты", которых они приводили на Украину, а затем отправляли обратно. Это было лишь имитацией силового, "жесткого" Великобритании", — отметил Крамаренко.



Также эксперт подчеркнул: "В некотором роде "кульминацией" за последние десять лет стал выход из Евросоюза, когда консерваторы подчинились желанию подавляющего большинства населения Великобритании вернуть себе статус империи от кругов брюссельской бюрократии".



Выборы в британский парламент прошли 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия.



Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает должность премьер-министра страны и формирует правительство.



Ранее премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что уходит с поста премьера в результате выборов в парламент.



Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

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