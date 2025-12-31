Без лишних трат на отдыхе: советы, как сделать отпуск доступным и не лишиться удовольствий

Курс валют, растущие цены на авиабилеты и туры — все это заставляет российских туристов задуматься, как оптимизировать расходы на отпуск в 2026 году. В то же время, желание поехать на море остаётся, а значит, экономить на отдыхе — это не отказ от удовольствий, а защита своего бюджета. Редакция Турпрома провела собственное мини-расследование, опросив туристов, турагентов и экспертов, чтобы выяснить, какие методы экономии будут актуальны в следующем году.

Ловим цены на туры

Горячие туры, как раньше, стали редкостью, но "возвратки" — остаются. Это туры, от которых отказались за несколько дней до вылета. Эксперты Турпрома заметили, что пики снижения цен происходят вечером — с 19:00 до 22:30 по Москве, когда туроператоры закрывают продажи на день и сбрасывают наиболее дешевые остатки.

Для тех, кто любит планировать, остается выгодным раннее бронирование. Экономия на популярных направлениях, таких как Турция и Египет, может достигать 25-35% при бронировании с января по март. И, конечно, покупка авиабилетов заранее, за 3-6 месяцев до поездки, также помогает сэкономить. Как подчеркивает Александр Гордиец: "Кто надеется на чудо в июле, тот получает наценку. Кто думает в марте — экономит."

Где экономить на отдыхе: лучшие страны

Турция, Египет, Грузия и Абхазия - это направления, которые остаются наиболее выгодными по соотношению "цена-качество".

Турция за пределами элитных регионов — отличный выбор для экономных туристов.

Египет летом предлагает одни из лучших цен, а жара ничем не отличается от Турции.

Грузия - вкусно и выгодно, с минимальными затратами на еду и отдых.

Абхазия предлагает доступный отдых, конкурируя с Сочи, при этом море ничем не уступает.

Пример из Грузии: в Батуми ресторан Laguna (ул. Гиорги Абашидзе, 11) с рейтингом 4.5 держит средний чек 1200-1600 рублей на человека за хинкали и хачапури. Для сравнения, на курортах Турции аналогичный ужин может обойтись в 2500 рублей.

Как не переплачивать на пляже

На курортах рядом с пляжем цены на сувениры и кофе в два раза дороже, чем в других местах. Как рассказали местные продавцы в Аланье, туристы платят больше, потому что находятся рядом с пляжем: "Дайте нам ту же улицу за домами — и цены будут честные". Пример: на улице Ahmet Tokuş Cd. рядом с пляжем турецкий завтрак стоит от 900 ₽, а на Bektaş Cd., в квартале выше — 500-600 ₽.

All inclusive: не всегда всё включено

Отели с системой all inclusive всё чаще экономят на напитках и еде. Туристы жалуются на разбавленные напитки, ограниченный выбор мяса и перекусы только в определённое время. Гид в Кемере признал: "Импортное — только вывеска. На самом деле в стакане местный продукт, и его становится всё меньше".

Однако в Египте система all inclusive часто работает честно, хотя и не так роскошно. Александр Гордиец советует: "Когда отель обещает 5 звезд, смотрите не на блеск холла, а на отзывы о питании."

Экскурсии: покупаем у реальных операторов

Одна из распространённых проблем — покупка экскурсий через отели, где комиссия составляет до 50%. При этом цена остаётся завышенной. Эксперты советуют перед покупкой экскурсии проверять отзывы и внимательно читать договор.

На пристани в Фетхие местные жители рассказали, что цена на экскурсии снижается после 17:00, когда туристы становятся менее эмоциональными и начинают торговаться.

Жильё: апартаменты вместо отелей с питанием

Для семей с детьми или групп из 3-4 человек экономия на жилье может составить десятки тысяч рублей. Например, квартиры в Анталии на Airbnb или аналогичных сервисах стоят от 3500-4500 ₽ в сутки, в то время как отели с питанием all inclusive - минимум от 7000 ₽.

Да, готовить самим не всегда удобно, но зато вы сами контролируете меню, особенно если в семье дети, которым меню отеля не всегда подходит.

Транспорт: маршрутки вместо такси

В Турции маршрутки (долмуши) стоят от 15 до 30 лир — это 30-60 рублей за поездку. В то время как туристическое такси обойдется в 400-700 рублей за 5-7 минут пути. Изучите маршрут заранее и не бойтесь спросить дорогу — это поможет вам сэкономить.

Чтобы не переплачивать за отдых, важно тщательно готовиться. Александр Гордиец подытожил: "Российский туризм меняется. Чтобы отпуск не стал финансовым испытанием, нужно не бояться считать. Отдых должен быть удовольствием, а не роскошью для избранных".