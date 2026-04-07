Градус прячется в безобидном стакане: привычные напитки способны заставить алкотестер покраснеть
Многие водители не подозревают, что привычные напитки, такие как кефир или квас, могут стать причиной серьезных проблем при прохождении дорожного освидетельствования на состояние опьянения. Биохимические процессы ферментации в этих продуктах способны вызвать кратковременное повышение уровня этанола в выдыхаемом воздухе, что провоцирует фиксацию следовых значений алкотестером. Риск оказаться в неприятной ситуации возрастает при употреблении больших объемов данных напитков, а также при наличии индивидуальных особенностей метаболизма. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам психиатра-нарколога Александра Панова, влияние подобных напитков на показатели приборов напрямую коррелирует с физиологией человека и состоянием его здоровья, в частности с эффективностью работы печени. Врач подчеркнул, что при умеренном потреблении кефира или кваса риск возникновения вопросов у сотрудников ГИБДД минимален, однако при систематических нарушениях обмена веществ даже малые дозы могут стать критическими.
"Можно выпить небольшое количество кефира или кваса, и тогда, скорее всего, ничего определяться не будет и вопросов не возникнет. Но если выпить достаточно много, ситуация уже может измениться, при этом точных данных о таких объемах нет. У людей с заболеваниями печени алкоголь может выводиться медленнее, и в таких случаях возможны следовые значения, которые будут иметь значение при экспертизе. Если говорить о небольшом количестве, например одном стакане, то видимых признаков опьянения у человека точно не будет", — рассказал Александр Панов.
Специалист обращает внимание на то, что универсальных временных нормативов, после которых спирты полностью нейтрализуются организмом, не существует. Как пояснил эксперт, скорость метаболического расщепления этанола сугубо индивидуальна и зависит от генетических факторов, массы тела и общего физического состояния водителя. В связи с этим нарколог призывает соблюдать разумную осторожность и избегать употребления ферментированных продуктов непосредственно перед началом поездки.
Согласно оценкам эксперта, для полной уверенности в результатах проверки стоит выдерживать паузу длительностью в несколько часов. Александр Панов уточнил, что примерным ориентиром является период в четыре-пять часов, после которого следы брожения в выдыхаемом воздухе обычно исчезают. Тем не менее, данная рекомендация не является строгой медицинской нормой, поэтому водителю важно учитывать собственные биоритмы и объемы выпитого для минимизации рисков при прохождении освидетельствования.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru