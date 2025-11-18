Все едут на Мальдивы зимой, а я попробовала поехать в ноябре – и теперь делаю только так

Мальдивы — одно из тех мест, где даже короткий отпуск превращается в набор открыток: мягкий песок, вода цвета бирюзы и вечное лето. Но у этого рая есть свои сезоны — солнечные и влажные — и от того, когда вы поедете, зависит и погода, и стоимость отдыха, и даже настроение островов. Ниже — практичное руководство, которое поможет выбрать правильное время для поездки.

Мальдивы лежат почти на экваторе, поэтому температура воздуха и воды здесь остаётся стабильной: около +28…+31°C днём и +27…+29°C в океане. При этом сезоны отличаются не температурой, а поведением погоды — количеством осадков, ветрами и прозрачностью воды. Для пляжного отдыха и дайвинга это критично: в сухой сезон море спокойное, а в сезон дождей возможны волны и короткие, но интенсивные ливни.

Климат делят на два больших периода: сухой сезон Ирувай (ноябрь-апрель) и влажный сезон Хулханг (май-октябрь). Переход между ними мягкий, но характер погоды меняется заметно.

Сравнение сезонов на Мальдивах

Период Особенности погоды Для кого подходит Возможные минусы Ноябрь — апрель (Ирувай) Мало осадков, спокойное море, высокая прозрачность воды Пары, семьи, любители снорка и дайвинга Высокий сезон: выше цены, больше туристов Декабрь — февраль Самые солнечные месяцы, комфортная влажность Лучшее время для первой поездки Высокая загрузка отелей, раннее бронирование обязательно Май — октябрь (Хулханг) Ливни, повышенная влажность, местами волны Бюджетный отдых, серфинг, уединение Нестабильная погода, могут быть штормовые дни Июнь — август Пик сезона дождей Серфинг, рыбалка, недорогие поездки Менее спокойное море, возможна пасмурность Сентябрь — октябрь Постепенный переход к сухому сезону Хороший компромисс по цене и погоде Могут быть дожди, но короче и реже

Советы шаг за шагом — как выбрать оптимальное время

Определите цель поездки. Хотите идеальные открытки? Тогда декабрь-февраль. Нужны скидки и тишина? Выбирайте май-июль. Для серфинга — июнь-август. Проверяйте особенности конкретного атолла. Южные атоллы чуть меньше подвержены ветрам в сезон дождей; северные — чуть суше зимой. Изучайте отзывы о рифах, волнении и доступности пляжа. Бронируйте заранее. В декабре и январе популярные резорты заполняются за 3-6 месяцев. На праздники цены растут сильнее всего. Учитывайте концепцию питания. На Мальдивах система all inclusive часто исключает алкоголь или даёт ограниченный набор напитков — читайте описание пакетов заранее. Сравнивайте варианты трансфера. В сухой сезон гидропланы летают чаще и стабильнее; в сезон дождей возможны задержки, поэтому заранее уточняйте расписание у отеля. Оценивайте риф. Если цель — снорклинг, выбирайте резорты с домашними рифами и собственной лагуной. Это добавляет впечатлений в любую погоду. Страховка и прогноз погоды. Погода на Мальдивах меняется быстро. Устанавливайте приложения Windy и WindGuru — они точнее всего показывают ветра и облачность.

А что если…

Ехать только можно летом? Выбирайте атоллы с защитными лагунами и отели, расположенные с подветренной стороны острова. Погода может быть переменчивой, но купаться и отдыхать можно почти ежедневно.

Выбирайте атоллы с защитными лагунами и отели, расположенные с подветренной стороны острова. Погода может быть переменчивой, но купаться и отдыхать можно почти ежедневно. Боитесь испортить отпуск дождями? На Мальдивах ливни обычно короткие и тёплые. Днём часто светит солнце, а после дождя вода остаётся тёплой и прозрачной.

На Мальдивах ливни обычно короткие и тёплые. Днём часто светит солнце, а после дождя вода остаётся тёплой и прозрачной. Хотите минимальный бюджет? Май-июнь и сентябрь — самые выгодные месяцы: цены ниже, а погода ещё достаточно мягкая.

Май-июнь и сентябрь — самые выгодные месяцы: цены ниже, а погода ещё достаточно мягкая. Планируется свадебное путешествие? За стабильностью — декабрь-апрель. За уединением и выгодной ценой — май или октябрь.

За стабильностью — декабрь-апрель. За уединением и выгодной ценой — май или октябрь. Едите с детьми? Идеальный вариант — январь-март: тёплая вода, отсутствие волн, мягкая влажность.

Плюсы и минусы разных сезонных периодов

Плюсы Минусы Тёплая погода круглый год В сезон дождей возможны волны и ливни Прозрачное море в сухой сезон В высокий сезон — высокие цены Возможность серфинга в летние месяцы Дайвинг в сезон дождей может быть менее предсказуем Скидки и акции в низкий сезон Некоторые активности зависят от ветра Разнообразие островов и резортов Популярные отели быстро заполняются зимой

FAQ

Когда самая лучшая погода на Мальдивах?

Декабрь-февраль — самый солнечный и сухой период. Море почти всегда спокойное, а вероятность дождей минимальна.

Можно ли ехать в сезон дождей?

Да, если вы готовы к переменной погоде. Дожди обычно кратковременные, туристов меньше, цены ниже, а природа остаётся такой же красивой.

Какие месяцы самые дешёвые для отдыха?

Май-июнь и сентябрь — лучшее сочетание "цена-качество": отели снижают стоимость, а погода остаётся тёплой и комфортной.

Как выбрать остров в сезон дождей?

Отдавайте предпочтение южным атоллам и островам с естественными лагунами — они лучше защищены от ветров.

Нужны ли визы?

Для большинства туристов выдают бесплатную визу на 30 дней по прилёту при наличии обратных билетов и бронирования отеля.