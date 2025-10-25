Утренний кофе не бодрит, а обманывает: врачи рассказали, когда его действительно стоит пить
Многие начинают утро с чашки кофе, считая её главным способом быстро проснуться и взбодриться. Однако терапевт Дебора Ли в беседе с Daily Mail рассказала, что слишком ранний кофе после пробуждения не даёт желаемого эффекта — напротив, он может усилить тревожность и снизить концентрацию.
"Если выпить кофе сразу после подъёма, серьёзного вреда не будет, но и бодрость не придёт. Утром уровень кортизола максимальный, благодаря чему человек может быстро выполнять определённые действия", — объяснила врач.
Почему утренний кофе не всегда работает
Кортизол — гормон, который регулирует уровень энергии и помогает организму проснуться. Его концентрация достигает пика примерно через 20-30 минут после пробуждения. В этот момент тело уже активно мобилизует ресурсы, а кофеин, взаимодействуя с высоким уровнем кортизола, может вызвать чрезмерное возбуждение, раздражительность и даже тремор.
Когда гормон постепенно снижается — примерно через 30-45 минут, — кофеин начинает работать эффективнее. Именно в это время кофе действительно придаёт энергию, улучшает настроение и концентрацию.
"Лучшим временем для напитка специалист назвала момент, когда уровень кортизола падает. Это случается через 30-45 минут после пробуждения," — отметила Ли.
Как правильно пить утренний кофе
-
Подождите хотя бы 30-45 минут после пробуждения. Это позволит кофеину подействовать в момент снижения естественной бодрости.
-
Завтрак перед кофе. Употребление напитка натощак может раздражать желудок и вызывать скачки сахара.
-
Не пейте кофе после бессонной ночи.
"Чашка кофе после бессонной ночи способна вызвать скачок глюкозы в крови, что может стать причиной ещё более заметного упадка сил и настроения," — предупредила врач.
-
Не превышайте норму. Оптимальная доза — 2-3 чашки в день, что соответствует 200-300 мг кофеина.
-
Последняя чашка — не позднее 15:00. Иначе кофеин мешает выработке мелатонина и ухудшает качество сна.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить кофе сразу после пробуждения.
Последствие: нервозность, тревожность, резкие перепады энергии.
Альтернатива: подождать 45 минут, чтобы кофеин работал синхронно со снижением кортизола.
-
Ошибка: заменять кофеином сон.
Последствие: хроническая усталость, нарушение гормонального баланса.
Альтернатива: полноценный отдых и умеренное употребление кофе.
-
Ошибка: пить кофе натощак.
Последствие: раздражение желудка, скачки глюкозы.
Альтернатива: сочетать напиток с завтраком — кашей, яйцами или фруктами.
А что если совсем отказаться от кофе?
Многие опасаются, что без кофе потеряют энергию. На самом деле организм способен адаптироваться за 5-7 дней: уровень аденозина (вещества, отвечающего за сонливость) стабилизируется, и бодрость становится естественной. Вместо кофе можно пить зелёный чай, цикорий или воду с лимоном — мягкие альтернативы, не вызывающие скачков кортизола.
Плюсы и минусы кофеина
|Плюсы
|Минусы
|Повышает концентрацию и внимание
|Может вызывать тревожность
|Ускоряет обмен веществ
|Повышает давление
|Снижает риск диабета 2 типа
|Вызывает зависимость при частом употреблении
|Улучшает настроение и когнитивные функции
|Нарушает сон при позднем приёме
Мифы и правда
Миф: чем раньше выпьешь кофе, тем быстрее проснёшься.
Правда: из-за высокого уровня кортизола кофе в первые минуты после сна не даёт бодрости.
Миф: кофе помогает заменить сон.
Правда: напиток лишь маскирует усталость, но не восполняет энергию.
Миф: кофе утром улучшает настроение всем.
Правда: у людей с повышенной тревожностью кофеин может вызвать раздражительность.
Исторический контекст
Традиция пить кофе по утрам появилась в XVII веке, когда в Европе напиток считался "эликсиром ума". Купцы и философы называли его "вторым рассветом", ведь чашка кофе помогала оставаться бодрым до поздней ночи.
Современные исследования показали, что оптимальное время для кофе зависит от биоритмов человека. Для "жаворонков" это 9-10 утра, для "сов" — 11-12. Главное — не пить кофе в первые минуты после пробуждения, когда тело ещё само справляется с пробуждением.
