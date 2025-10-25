Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:19

Утренний кофе не бодрит, а обманывает: врачи рассказали, когда его действительно стоит пить

Врач Ли: утренний кофе эффективнее через 30–45 минут после подъёма

Многие начинают утро с чашки кофе, считая её главным способом быстро проснуться и взбодриться. Однако терапевт Дебора Ли в беседе с Daily Mail рассказала, что слишком ранний кофе после пробуждения не даёт желаемого эффекта — напротив, он может усилить тревожность и снизить концентрацию.

"Если выпить кофе сразу после подъёма, серьёзного вреда не будет, но и бодрость не придёт. Утром уровень кортизола максимальный, благодаря чему человек может быстро выполнять определённые действия", — объяснила врач.

Почему утренний кофе не всегда работает

Кортизол — гормон, который регулирует уровень энергии и помогает организму проснуться. Его концентрация достигает пика примерно через 20-30 минут после пробуждения. В этот момент тело уже активно мобилизует ресурсы, а кофеин, взаимодействуя с высоким уровнем кортизола, может вызвать чрезмерное возбуждение, раздражительность и даже тремор.

Когда гормон постепенно снижается — примерно через 30-45 минут, — кофеин начинает работать эффективнее. Именно в это время кофе действительно придаёт энергию, улучшает настроение и концентрацию.

"Лучшим временем для напитка специалист назвала момент, когда уровень кортизола падает. Это случается через 30-45 минут после пробуждения," — отметила Ли.

Как правильно пить утренний кофе

  1. Подождите хотя бы 30-45 минут после пробуждения. Это позволит кофеину подействовать в момент снижения естественной бодрости.

  2. Завтрак перед кофе. Употребление напитка натощак может раздражать желудок и вызывать скачки сахара.

  3. Не пейте кофе после бессонной ночи.

    "Чашка кофе после бессонной ночи способна вызвать скачок глюкозы в крови, что может стать причиной ещё более заметного упадка сил и настроения," — предупредила врач.

  4. Не превышайте норму. Оптимальная доза — 2-3 чашки в день, что соответствует 200-300 мг кофеина.

  5. Последняя чашка — не позднее 15:00. Иначе кофеин мешает выработке мелатонина и ухудшает качество сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе сразу после пробуждения.
    Последствие: нервозность, тревожность, резкие перепады энергии.
    Альтернатива: подождать 45 минут, чтобы кофеин работал синхронно со снижением кортизола.

  • Ошибка: заменять кофеином сон.
    Последствие: хроническая усталость, нарушение гормонального баланса.
    Альтернатива: полноценный отдых и умеренное употребление кофе.

  • Ошибка: пить кофе натощак.
    Последствие: раздражение желудка, скачки глюкозы.
    Альтернатива: сочетать напиток с завтраком — кашей, яйцами или фруктами.

А что если совсем отказаться от кофе?

Многие опасаются, что без кофе потеряют энергию. На самом деле организм способен адаптироваться за 5-7 дней: уровень аденозина (вещества, отвечающего за сонливость) стабилизируется, и бодрость становится естественной. Вместо кофе можно пить зелёный чай, цикорий или воду с лимоном — мягкие альтернативы, не вызывающие скачков кортизола.

Плюсы и минусы кофеина

Плюсы Минусы
Повышает концентрацию и внимание Может вызывать тревожность
Ускоряет обмен веществ Повышает давление
Снижает риск диабета 2 типа Вызывает зависимость при частом употреблении
Улучшает настроение и когнитивные функции Нарушает сон при позднем приёме

Мифы и правда

Миф: чем раньше выпьешь кофе, тем быстрее проснёшься.
Правда: из-за высокого уровня кортизола кофе в первые минуты после сна не даёт бодрости.

Миф: кофе помогает заменить сон.
Правда: напиток лишь маскирует усталость, но не восполняет энергию.

Миф: кофе утром улучшает настроение всем.
Правда: у людей с повышенной тревожностью кофеин может вызвать раздражительность.

Исторический контекст

Традиция пить кофе по утрам появилась в XVII веке, когда в Европе напиток считался "эликсиром ума". Купцы и философы называли его "вторым рассветом", ведь чашка кофе помогала оставаться бодрым до поздней ночи.

Современные исследования показали, что оптимальное время для кофе зависит от биоритмов человека. Для "жаворонков" это 9-10 утра, для "сов" — 11-12. Главное — не пить кофе в первые минуты после пробуждения, когда тело ещё само справляется с пробуждением.

