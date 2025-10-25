Утренний кофе не бодрит, а обманывает: врачи рассказали, когда его действительно стоит пить

Многие начинают утро с чашки кофе, считая её главным способом быстро проснуться и взбодриться. Однако терапевт Дебора Ли в беседе с Daily Mail рассказала, что слишком ранний кофе после пробуждения не даёт желаемого эффекта — напротив, он может усилить тревожность и снизить концентрацию.

"Если выпить кофе сразу после подъёма, серьёзного вреда не будет, но и бодрость не придёт. Утром уровень кортизола максимальный, благодаря чему человек может быстро выполнять определённые действия", — объяснила врач.

Почему утренний кофе не всегда работает

Кортизол — гормон, который регулирует уровень энергии и помогает организму проснуться. Его концентрация достигает пика примерно через 20-30 минут после пробуждения. В этот момент тело уже активно мобилизует ресурсы, а кофеин, взаимодействуя с высоким уровнем кортизола, может вызвать чрезмерное возбуждение, раздражительность и даже тремор.

Когда гормон постепенно снижается — примерно через 30-45 минут, — кофеин начинает работать эффективнее. Именно в это время кофе действительно придаёт энергию, улучшает настроение и концентрацию.

"Лучшим временем для напитка специалист назвала момент, когда уровень кортизола падает. Это случается через 30-45 минут после пробуждения," — отметила Ли.

Как правильно пить утренний кофе

Подождите хотя бы 30-45 минут после пробуждения. Это позволит кофеину подействовать в момент снижения естественной бодрости. Завтрак перед кофе. Употребление напитка натощак может раздражать желудок и вызывать скачки сахара. Не пейте кофе после бессонной ночи. "Чашка кофе после бессонной ночи способна вызвать скачок глюкозы в крови, что может стать причиной ещё более заметного упадка сил и настроения," — предупредила врач. Не превышайте норму. Оптимальная доза — 2-3 чашки в день, что соответствует 200-300 мг кофеина. Последняя чашка — не позднее 15:00. Иначе кофеин мешает выработке мелатонина и ухудшает качество сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе сразу после пробуждения.

Последствие: нервозность, тревожность, резкие перепады энергии.

Альтернатива: подождать 45 минут, чтобы кофеин работал синхронно со снижением кортизола.

Ошибка: заменять кофеином сон.

Последствие: хроническая усталость, нарушение гормонального баланса.

Альтернатива: полноценный отдых и умеренное употребление кофе.

Ошибка: пить кофе натощак.

Последствие: раздражение желудка, скачки глюкозы.

Альтернатива: сочетать напиток с завтраком — кашей, яйцами или фруктами.

А что если совсем отказаться от кофе?

Многие опасаются, что без кофе потеряют энергию. На самом деле организм способен адаптироваться за 5-7 дней: уровень аденозина (вещества, отвечающего за сонливость) стабилизируется, и бодрость становится естественной. Вместо кофе можно пить зелёный чай, цикорий или воду с лимоном — мягкие альтернативы, не вызывающие скачков кортизола.

Плюсы и минусы кофеина