Как правильно спать после тренировки: поза, которая ускоряет восстановление
Во сне организм восстанавливается после нагрузок, и особенно это важно для тех, кто активно тренируется. От правильной позы зависит не только качество отдыха, но и скорость восстановления мышц. Бодибилдер и пауэрлифтер из Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Стэн Эффердинг рассказал, какая поза помогает телу эффективнее восстанавливаться после тренировок.
"Лучше всего спать на спине. При этом сон на спине может не подходить лифтерам с особенно толстой шеей. Это в том числе верно для тех, кто сталкивается с апноэ во сне", — отметил Стэн Эффердинг.
Почему сон на спине — лучший выбор для мышц
Сон на спине считается физиологически оптимальным положением для позвоночника и суставов. В такой позе тело расслаблено, мышцы не подвергаются давлению, а кровообращение остаётся равномерным. Это помогает клеткам получать больше кислорода и питательных веществ, необходимых для восстановления после физических нагрузок.
"Сон на спине сохраняет позвоночник ровным и способствует лучшей доставке кислорода и питательных веществ к больным мышцам. Он может уменьшить сдавливание нервов, а также предотвращает непреднамеренное давление или скручивание заживающих мышц и суставов", — добавил специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски.
Такой тип сна особенно полезен спортсменам, у которых мышцы и суставы регулярно испытывают стресс из-за тренировок.
Как поза во сне влияет на восстановление
|Положение тела
|Влияние на мышцы и суставы
|Риски
|На спине
|Обеспечивает равномерное давление, улучшает кровоток, снижает нагрузку на позвоночник
|Возможен храп и апноэ при проблемах с дыханием
|На боку
|Удобно для дыхания, подходит при болях в спине
|Может вызывать асимметрию мышц и сдавление плеча
|На животе
|Снижает храп, но создаёт перегрузку на шею и поясницу
|Напряжение мышц, ухудшение осанки
Для большинства людей сон на спине остаётся оптимальным вариантом, особенно если использовать ортопедическую подушку, поддерживающую естественный изгиб шеи.
Советы шаг за шагом: как правильно спать для восстановления
-
Выберите подходящий матрас. Он должен быть средней жёсткости, чтобы поддерживать позвоночник в естественном положении.
-
Используйте ортопедическую подушку. Она помогает шее и голове оставаться в анатомически правильной позиции.
-
Соблюдайте режим сна. Для полноценного восстановления мышц необходимо не менее 7-8 часов отдыха.
-
Избегайте сна на животе. Он создаёт лишнюю нагрузку на поясницу и мешает дыханию.
-
Перед сном делайте растяжку. Это улучшает кровообращение и ускоряет восстановление после тренировки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: спать в позе эмбриона после тяжёлых тренировок.
Последствие: спазмы в мышцах спины, нарушение дыхания.
Альтернатива: сон на спине с подушкой под коленями.
• Ошибка: использовать слишком высокую подушку.
Последствие: напряжение в шейных мышцах и утренние головные боли.
Альтернатива: выбрать низкую или анатомическую подушку.
• Ошибка: спать менее 6 часов.
Последствие: мышцы не успевают восстанавливаться, снижается выработка гормона роста.
Альтернатива: установить стабильный режим сна и отдыха.
А что если неудобно спать на спине?
Если спать в этой позе непривычно, можно постепенно адаптироваться: подкладывайте небольшую подушку под колени — это уменьшит напряжение поясницы. При апноэ или проблемах с дыханием лучше выбрать положение на боку, но следить, чтобы позвоночник оставался прямым.
Для лифтеров и бодибилдеров с массивной шеей оптимальным вариантом может стать сон на боку с подушкой, поддерживающей голову на уровне позвоночника.
Плюсы и минусы сна на спине
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает кровоснабжение мышц
|Может вызывать храп
|Сохраняет осанку и симметрию тела
|Не подходит при апноэ
|Снижает нагрузку на суставы
|Требует привыкания
|Способствует регенерации тканей
|Неудобно при носовых заложенностях
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько нужно спать спортсменам для восстановления?
В среднем 8-9 часов. При повышенных нагрузках — до 10.
Помогают ли дневные сны?
Да, короткий сон на 20-30 минут ускоряет восстановление и улучшает концентрацию.
Можно ли спать на боку после тренировки?
Можно, если нет болей в плечах или спине. Лучше использовать подушку между коленями для выравнивания позвоночника.
Что лучше: твёрдый или мягкий матрас?
Средняя жёсткость — оптимальна для поддержки спины и суставов.
Стоит ли растягиваться перед сном?
Да, лёгкая растяжка помогает снять мышечное напряжение и улучшает качество сна.
Мифы и правда
• Миф: сон на спине вызывает боли в пояснице.
Правда: при правильном положении тела и хорошем матрасе боли не возникают.
• Миф: мышцы восстанавливаются только во время сна.
Правда: основная регенерация происходит ночью, но важен и дневной отдых.
• Миф: чем дольше спишь, тем быстрее восстанавливаешься.
Правда: переизбыток сна может привести к вялости и снижению тонуса.
3 интересных факта
-
Гормон роста, отвечающий за восстановление мышц, выделяется в основном во время глубокого сна.
-
Сон на спине снижает риск появления морщин, так как лицо не соприкасается с подушкой.
-
Профессиональные спортсмены уделяют сну столько же внимания, сколько тренировкам и питанию.
Исторический контекст
Ещё в античные времена гладиаторы и воины после тяжёлых тренировок отдыхали лежа на жёстких поверхностях — это позволяло позвоночнику распрямляться и способствовало быстрому восстановлению. Сегодня рекомендации остались прежними: качественный сон на спине остаётся основой физического и психического здоровья.
