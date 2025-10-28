Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина с похмелья в спортзале
Мужчина с похмелья в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:18

Как правильно спать после тренировки: поза, которая ускоряет восстановление

Бодибилдер Стэн Эффердинг рассказал, в какой позе лучше спать для восстановления мышц

Во сне организм восстанавливается после нагрузок, и особенно это важно для тех, кто активно тренируется. От правильной позы зависит не только качество отдыха, но и скорость восстановления мышц. Бодибилдер и пауэрлифтер из Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Стэн Эффердинг рассказал, какая поза помогает телу эффективнее восстанавливаться после тренировок.

"Лучше всего спать на спине. При этом сон на спине может не подходить лифтерам с особенно толстой шеей. Это в том числе верно для тех, кто сталкивается с апноэ во сне", — отметил Стэн Эффердинг.

Почему сон на спине — лучший выбор для мышц

Сон на спине считается физиологически оптимальным положением для позвоночника и суставов. В такой позе тело расслаблено, мышцы не подвергаются давлению, а кровообращение остаётся равномерным. Это помогает клеткам получать больше кислорода и питательных веществ, необходимых для восстановления после физических нагрузок.

"Сон на спине сохраняет позвоночник ровным и способствует лучшей доставке кислорода и питательных веществ к больным мышцам. Он может уменьшить сдавливание нервов, а также предотвращает непреднамеренное давление или скручивание заживающих мышц и суставов", — добавил специалист по психическому здоровью Эндрю Э. Колски.

Такой тип сна особенно полезен спортсменам, у которых мышцы и суставы регулярно испытывают стресс из-за тренировок.

Как поза во сне влияет на восстановление

Положение тела Влияние на мышцы и суставы Риски
На спине Обеспечивает равномерное давление, улучшает кровоток, снижает нагрузку на позвоночник Возможен храп и апноэ при проблемах с дыханием
На боку Удобно для дыхания, подходит при болях в спине Может вызывать асимметрию мышц и сдавление плеча
На животе Снижает храп, но создаёт перегрузку на шею и поясницу Напряжение мышц, ухудшение осанки

Для большинства людей сон на спине остаётся оптимальным вариантом, особенно если использовать ортопедическую подушку, поддерживающую естественный изгиб шеи.

Советы шаг за шагом: как правильно спать для восстановления

  1. Выберите подходящий матрас. Он должен быть средней жёсткости, чтобы поддерживать позвоночник в естественном положении.

  2. Используйте ортопедическую подушку. Она помогает шее и голове оставаться в анатомически правильной позиции.

  3. Соблюдайте режим сна. Для полноценного восстановления мышц необходимо не менее 7-8 часов отдыха.

  4. Избегайте сна на животе. Он создаёт лишнюю нагрузку на поясницу и мешает дыханию.

  5. Перед сном делайте растяжку. Это улучшает кровообращение и ускоряет восстановление после тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: спать в позе эмбриона после тяжёлых тренировок.
Последствие: спазмы в мышцах спины, нарушение дыхания.
Альтернатива: сон на спине с подушкой под коленями.

Ошибка: использовать слишком высокую подушку.
Последствие: напряжение в шейных мышцах и утренние головные боли.
Альтернатива: выбрать низкую или анатомическую подушку.

Ошибка: спать менее 6 часов.
Последствие: мышцы не успевают восстанавливаться, снижается выработка гормона роста.
Альтернатива: установить стабильный режим сна и отдыха.

А что если неудобно спать на спине?

Если спать в этой позе непривычно, можно постепенно адаптироваться: подкладывайте небольшую подушку под колени — это уменьшит напряжение поясницы. При апноэ или проблемах с дыханием лучше выбрать положение на боку, но следить, чтобы позвоночник оставался прямым.

Для лифтеров и бодибилдеров с массивной шеей оптимальным вариантом может стать сон на боку с подушкой, поддерживающей голову на уровне позвоночника.

Плюсы и минусы сна на спине

Плюсы Минусы
Улучшает кровоснабжение мышц Может вызывать храп
Сохраняет осанку и симметрию тела Не подходит при апноэ
Снижает нагрузку на суставы Требует привыкания
Способствует регенерации тканей Неудобно при носовых заложенностях

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько нужно спать спортсменам для восстановления?
В среднем 8-9 часов. При повышенных нагрузках — до 10.

Помогают ли дневные сны?
Да, короткий сон на 20-30 минут ускоряет восстановление и улучшает концентрацию.

Можно ли спать на боку после тренировки?
Можно, если нет болей в плечах или спине. Лучше использовать подушку между коленями для выравнивания позвоночника.

Что лучше: твёрдый или мягкий матрас?
Средняя жёсткость — оптимальна для поддержки спины и суставов.

Стоит ли растягиваться перед сном?
Да, лёгкая растяжка помогает снять мышечное напряжение и улучшает качество сна.

Мифы и правда

Миф: сон на спине вызывает боли в пояснице.
Правда: при правильном положении тела и хорошем матрасе боли не возникают.

Миф: мышцы восстанавливаются только во время сна.
Правда: основная регенерация происходит ночью, но важен и дневной отдых.

Миф: чем дольше спишь, тем быстрее восстанавливаешься.
Правда: переизбыток сна может привести к вялости и снижению тонуса.

3 интересных факта

  1. Гормон роста, отвечающий за восстановление мышц, выделяется в основном во время глубокого сна.

  2. Сон на спине снижает риск появления морщин, так как лицо не соприкасается с подушкой.

  3. Профессиональные спортсмены уделяют сну столько же внимания, сколько тренировкам и питанию.

Исторический контекст

Ещё в античные времена гладиаторы и воины после тяжёлых тренировок отдыхали лежа на жёстких поверхностях — это позволяло позвоночнику распрямляться и способствовало быстрому восстановлению. Сегодня рекомендации остались прежними: качественный сон на спине остаётся основой физического и психического здоровья.

