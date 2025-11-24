Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:29

Париж подтвердил статус гастростолицы: один ресторан стал открытием года, другой удержал лидерство девятый раз подряд

Франция сохранила доминирование в первой сотне рейтинга лучших ресторанов— La Liste

Мировая гастрономия проживает период быстрых перемен: открываются новые шефы, обновляются форматы, меняются вкусы гостей. Но есть рейтинги, которые из года в год остаются ориентиром для профессионалов и путешественников. Одним из таких ориентиров стал свежий список La Liste — глобальная классификация, охватывающая тысячу лучших ресторанов планеты. В этот раз Париж вновь подтвердил свой авторитет гастрономической столицы мира.

Ключевые итоги рейтинга

Главным открытием года признан парижский ресторан Prévelle. Это заведение оказалось в центре внимания благодаря авторской кухне и подходу, который сочетает локальные продукты с современными техниками.

А вот титул лучшего заведения достался другому парижскому ресторану — La Monnaie de Paris. Примечательно, что он удерживает лидерство уже девятый год подряд. Заведение шефа Ги Савуа смогло остаться в вершине рейтинга даже после того, как в 2023 году лишилось третьей звезды Michelin. Это показывает: влияние справочника Michelin остаётся важным, но система оценок La Liste учитывает широкий спектр факторов — от отзывов критиков до анализа онлайн-платформ.

Президент-основатель La Liste, дипломат Филипп Фор, отметил, что конкуренция становится всё более напряжённой.

"Я несколько огорчен результатами других ресторанов", — признался в интервью. Он сравнил мир гастрономии с большим теннисом, "где лидеры сохраняют позиции из года в год".

Это сравнение точно описывает расстановку сил: в первой сотне традиционно доминируют французские рестораны, но общий баланс изменился — в топ-1000 лидируют японские шефы.

Как изменилась гастрономическая карта мира

За десять лет существования рейтинга аналитики La Liste заметили тревожную тенденцию: 16% ресторанов, когда-либо отмеченных Michelin, закрылись. Причины разные — рост затрат, глобальные кризисы, отсутствие кадров, смена гастрономической моды.

Фор сформулировал это явно:

"Высокая кухня находится сегодня на распутье между роскошью и разорением".

Он подчеркнул, что сегодня аудиторию всё чаще интересует не вкус блюда, а его визуальный образ — то, как оно выглядит в соцсетях. Но параллельно развивается другая волна — интерес к региональному наследию, сезонным продуктам, локальной истории кухни.

Сравнение: основные тренды высокой гастрономии по версии La Liste

Тренд

Проявление

Значение

Рост азиатского влияния

Увеличение числа ресторанов Японии и Кореи

Сдвиг гастрономического центра в Азию

Возврат к локальным традициям

Популярность региональных меню

Устойчивость и уникальность кухни

Давление социальных сетей

Визуальная подача иногда важнее вкуса

Новые требования к шефам

Финансовые сложности ресторанов

Закрытие 16% заведений из Michelin

Хрупкость индустрии

Стабильность лидеров

Франция сохраняет позиции в топ-100

Сильные гастрономические школы

Плюсы и минусы рейтингов в гастрономии

Плюсы

Минусы

Привлекают туристов и инвесторов

Давление на шефа и команду

Повышают престиж заведения

Не учитывают индивидуальный опыт каждого гостя

Создают ориентиры для индустрии

Высокая конкуренция и риск перегореть

Помогают прослеживать мировые тренды

Сложности в поддержании уровня год за годом

FAQ

Как составляется рейтинг La Liste?

Эксперты анализируют отзывы критиков, онлайн-оценки, национальные гиды и формируют итоговый балл.

Почему Япония обошла Францию?

Рост азиатской гастрономии, новые школы и инновационные подходы позволили Японии занять больше позиций в общем списке.

Как ресторанам сохранить позиции?

Поддерживать качество, развивать команду, следить за трендами и сохранять личный стиль кухни.

Мифы и правда

  • Миф: высокие позиции в рейтингах гарантируют финансовый успех.
    Правда: многие высококлассные рестораны сталкиваются с убытками.
  • Миф: попасть в La Liste можно только с дорогими блюдами.
    Правда: важнее качество кухни и отзывы, а не ценник.
  • Миф: мировые рейтинги игнорируют локальную кухню.
    Правда: именно она сегодня становится самым заметным трендом.

2 интересных факта

  1. Алгоритм La Liste учитывает более 400 источников — от критиков до отзывов гостей.
  2. Франция почти всегда возглавляет первую сотню рейтинга.

Исторический контекст

  • La Liste основан в 2015 году и задумывался как "мировой гастрономический барометр".
  • Первое десятилетие показало рост азиатской кухни и устойчивость французских лидеров.
  • Каждый год список обновляется, фиксируя глобальные перемены вкусов и ресторанных концепций.

