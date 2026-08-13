Названы пять автомобилей, которые стоит искать на вторичном рынке за 1,7 млн рублей

Покупка подержанной машины за 1,7 млн рублей — это не прогулка по рынку, где всё блестит и пахнет свежей полиролью. На вторичке легко нарваться на уставший экземпляр, который уже прошёл не один круг по рукам и требует вложений сразу после сделки. Поэтому тут чаще смотрят не на громкое имя, а на живучесть, ликвидность и понятные расходы. В разговоре с порталом naavtotrasse. ru автоэлектрик назвал пять моделей, которые при таком бюджете выглядят наиболее разумно.

"Если машина в этом бюджете выглядит слишком свежей, первым делом смотрят не на блеск, а на историю обслуживания и реальный пробег. На вторичке это решает больше, чем возраст по паспорту. У живой машины обычно понятная сервисная история и без нервов работают основные узлы. А вот следы быстрой предпродажной косметики лучше не игнорировать". автомеханик Александр Михайлов

Kia Optima

В этой сумме Kia Optima смотрится очень прилично. У модели яркая внешность, нормальный набор опций и высокий спрос на вторичном рынке, так что с перепродажей обычно не мучаются. За 1,7 млн рублей можно искать машины 2015-2016 годов выпуска с фактическим пробегом до 150 тысяч километров.

Для покупателя тут важна не только цена входа, но и понятная ликвидность. Оптима держится в списке тех машин, которые берут не только "для себя", но и с прицелом на дальнейшую продажу. Если экземпляр не замучен и обслуживался без пропусков, он обычно не становится сюрпризом после покупки.

Skoda Octavia

Skoda Octavia часто стоит дороже многих одноклассников. Причина проста: за живые машины с пробегом в России идёт настоящая охота. При бюджете 1,7 млн рублей можно смотреть варианты 2014-2017 годов выпуска, но выбирать придётся внимательно.

Наиболее удачно выглядят версии с автоматической коробкой и атмосферным мотором 1,6 литра. Такой набор обычно проще воспринимается в повседневной эксплуатации, чем более капризные сочетания. Здесь лучше сразу отсеивать сомнительные экземпляры, потому что спрос на модель высокий, а хороших машин на рынке немного.

Ford Mondeo

Речь идёт о Mondeo пятого поколения. Эта версия интереснее предшественников по дизайну и заметно богаче по оснащению. Но вместе с этим у неё уже сложнее история по надёжности и содержанию, и это надо держать в голове.

За 1,7 млн рублей обычно попадаются машины 2014-2016 годов выпуска. Чаще всего это автомобили с реальным пробегом около 150 тысяч километров. Если экземпляр не требует срочных вложений и не скрывает тяжёлое прошлое, его ещё можно брать в расчёт.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson укладывается в этот бюджет без особых фантазий. Свежий кроссовер с маленьким пробегом и одним-двумя владельцами за такие деньги искать не стоит. На рынке чаще встречаются машины 2014-2016 годов выпуска с пробегом 120-150 тысяч километров.

Для этой модели такой пробег не выглядит критичным, если обслуживание было нормальным. Tucson способен пройти заметно больше, но только при регулярном уходе и без экономии на базовых работах. Поэтому здесь лучше смотреть на состояние, чем на красивую цифру на одометре.

Volkswagen Tiguan

Tiguan с таким бюджетом найти сложнее, чем остальные варианты. Но задача решаемая, если не торопиться и не хватать первый попавшийся экземпляр. За 1,7 млн рублей можно рассмотреть машины 2013-2014 годов выпуска в неплохом состоянии.

Зато в ответ покупатель получает живучий кроссовер с хорошим набором функций и узнаваемой внешностью. Плюс у Tiguan по-прежнему неплохой спрос на вторичке, а это уже серьёзный аргумент. Главное — не брать уставший вариант только потому, что он "в рынке" и стоит в верхней части бюджета.

"На вторичном рынке люди часто смотрят только на марку и год выпуска, а потом удивляются расходам после сделки. У машины с пробегом в 120-150 тысяч километров уже должны быть понятны слабые места, иначе бюджет быстро расползётся. Если экземпляр уходит слишком дёшево, причина обычно не в щедрости продавца. Тут полезнее потратить время на проверку, чем потом платить за чужую спешку". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Какой пробег считать рабочим для машин за 1,7 млн рублей?

В этом материале чаще речь идёт о пробеге в 120-150 тысяч километров. Для отдельных моделей это нормальный ориентир, если обслуживание было регулярным и без пропусков.

Что лучше брать — седан или кроссовер?

Здесь всё упирается в состояние конкретного экземпляра. Kia Optima и Skoda Octavia выглядят логичнее по цене и спросу, а Tucson и Tiguan больше подходят тем, кому нужен формат кроссовера.

Какая коробка выглядит предпочтительнее?

Для Skoda Octavia в тексте отдельно названа автоматическая трансмиссия. В целом для подержанной машины важнее не тип коробки сам по себе, а её состояние и история обслуживания.

Почему ликвидность так важна при покупке?

Потому что хорошую машину потом легче продать без долгих торгов. Для Kia Optima и Volkswagen Tiguan это особенно заметно: спрос на вторичке у них остаётся высоким.

Читайте также