Шины решают всё в экстренной ситуации — Consumer Reports назвал лучшие модели 2026 года

Кажется, многие водители уверены: если за рулём всё под контролем, неприятности обойдут стороной. Но на дороге решающую роль нередко играют не реакция и опыт, а то, насколько хорошо автомобиль держится за покрытие. Именно шины становятся тем самым "последним аргументом" в ситуации, когда впереди внезапно тормозят машины, на трассу выбегает животное или асфальт после дождя превращается в каток. Об этом сообщает Jalopnik.

Почему выбор шин важнее, чем кажется

Даже самый современный автомобиль с системами помощи водителю не сможет компенсировать слабое сцепление с дорогой. В экстренных ситуациях шины определяют, удастся ли избежать столкновения или придётся разбираться с последствиями. Причём это касается не только зимы: летом опасность создают жара, колеи, ливни и аквапланирование, а в межсезонье — резкие перепады температуры и мокрая "каша" на дороге.

Consumer Reports традиционно подходит к теме максимально практично. В своих испытаниях эксперты оценивают целый набор параметров: сухое и мокрое торможение, управляемость, устойчивость к аквапланированию, сцепление на снегу, торможение на льду, комфорт, шум и сопротивление качению. На основе этих показателей составлен список фаворитов 2026 года.

Лучшие всесезонные шины: ставка на баланс

Главным вариантом для круглогодичной эксплуатации Consumer Reports назвал Michelin Defender2. Эта модель не обязана "выигрывать" каждую отдельную дисциплину, но уверенно держится в категории выше среднего по сумме характеристик. Особенно хорошо она проявляет себя в сухом торможении, сопротивлении аквапланированию, сцеплении на снегу, а также по уровню шума и сопротивлению качению.

Ещё один сильный аргумент Defender2 — ресурс. Ожидаемый срок службы протектора оценивают примерно в 100 тысяч миль, а гарантия износа составляет 80 тысяч. Для многих это становится ключевым фактором, ведь шины — одна из самых дорогих "расходных" статей в обслуживании машины. Цена при этом тоже заметная: около 200 долларов за штуку.

Альтернативой во всесезонном сегменте стал Hankook Kinergy XP. Он немного уступил лидеру в общем рейтинге, но оказался привлекательнее по цене: примерно 180 долларов за колесо, что экономит около 80 долларов на комплекте. В отдельных дисциплинах Hankook получил даже более высокие оценки — например, в сухом и мокром торможении, управляемости и устойчивости к аквапланированию. Правда, по данным Consumer Reports, у Kinergy XP слабее показатель удовлетворённости владельцев.

Лучшие шины для электромобилей: отдельная категория

Электромобили предъявляют к резине свои требования. Большой вес аккумуляторов, мгновенный крутящий момент и стремление снизить сопротивление качению ради запаса хода заставляют производителей создавать отдельные линейки. Лучшей моделью для EV Consumer Reports признал Hankook Ion Evo AS.

Эта шина выделилась отличными оценками за управляемость и уровень шума, а также получила почти максимальные баллы за сухое торможение, сцепление на снегу и сопротивление качению. При этом слабее она показала себя в мокром торможении и комфорте езды, а торможение на льду оценено ниже среднего. Прогнозируемый ресурс — около 60 тысяч миль, гарантия износа — 50 тысяч, а цена держится примерно на уровне 235 долларов за колесо.

Вторым номером в этой категории стала Hankook Ventus S1 AS T0. Индекс T0 указывает на использование модели Tesla в качестве заводской комплектации, и это объясняет её присутствие в рейтинге. Шина получила идеальные оценки за сухое торможение, управляемость, шум и сопротивление качению, но заметно уступила по сцеплению на снегу. Гарантии на износ протектора здесь нет, а ресурс оценивают примерно в 50 тысяч миль. Зато стоимость ниже — около 209 долларов за штуку.

Спортивные всесезонные и летние модели: когда важны эмоции

Для тех, кто хочет больше драйва, Consumer Reports отдельно выделил сверхвысокопроизводительные всесезонные шины. Лучшей в классе стала Michelin Pilot Sport All Season 4. Она обеспечивает почти идеальные показатели в сухом и мокром торможении, управляемости и устойчивости к аквапланированию, но ожидаемо уступает более "спокойным" моделям по сопротивлению качению. Ресурс оценивается примерно в 50 тысяч миль, гарантия — 45 тысяч, а цена — около 195 долларов за колесо.

Альтернативой назван Continental ExtremeContact DWS 06 Plus. Он немного дешевле (примерно 170 долларов за шину) и при этом показывает стабильные результаты без провалов в категориях. Continental также предлагает гарантию износа на 50 тысяч миль и сохраняет хорошие показатели на мокрой дороге и в зимних условиях.

Среди летних ультравысокопроизводительных шин лидером стал Michelin Pilot Sport 4 S — одна из самых дорогих позиций рейтинга, около 242-250 долларов за колесо. Зато по суммарной оценке это лучший результат в тестах Consumer Reports. Особенно высоко оценены сухое торможение, управляемость и устойчивость к аквапланированию, а вот комфорт и сопротивление качению выглядят скромнее. В качестве альтернативы предложен Continental ExtremeContact Sport 02: он почти повторяет характеристики Michelin, но стоит дешевле — около 200 долларов за шину.

Лучшие зимние решения: безопасность в холодный сезон

В категории зимних шин первое место заняла Nokian Tyres Hakkapeliitta R5. Она получила высокие оценки за сцепление на снегу и торможение на льду, а также неожиданно показала отличное сопротивление качению, что редко встречается у агрессивной зимней резины. Цена, правда, соответствующая — около 189 долларов за колесо, но владельцы, судя по данным Consumer Reports, остаются очень довольны покупкой.

Альтернативой названа Continental VikingContact 7. По большинству характеристик она близка к Nokian и даже превосходит её по шуму и комфорту, однако уступает по уровню удовлетворённости владельцев. При этом VikingContact 7 стоит дороже — примерно 203 доллара за колесо.

Для тех, кто хочет сохранить спортивный характер автомобиля зимой, Consumer Reports выделил Michelin Pilot Alpin PA4. Это дорогая премиальная резина, стоимость которой может доходить до 250-285 долларов за колесо. Зато в ключевых зимних дисциплинах — аквапланирование, сцепление на снегу и торможение на льду — Michelin получил идеальные оценки. Интересно, что в обзоре Consumer Reports в разделе минусов указано, что недостатков у модели нет. Также шина получила редкую для сегмента гарантию износа протектора на 30 тысяч миль.

Более доступной альтернативой стала Hankook Winter i*cept evo 3. По категориальным оценкам она практически повторяет Michelin, но стоит дешевле — около 214 долларов за колесо. При этом гарантия на износ протектора не предусмотрена, а удовлетворённость владельцев ниже, чем у Michelin, поэтому выбор здесь сводится к компромиссу между ценой и долгосрочной уверенностью.