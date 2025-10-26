Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Adam Jones is licensed under CC BY-SA 3.0
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:31

Страна, где дождь не мешает солнцу: Вьетнам, который невозможно уместить в одну поездку

Вьетнам сегодня — одна из тех стран, где путешественник сам решает, сколько именно стоит его приключение. Здесь одинаково легко позволить себе и пятизвёздочный курорт с видом на Южно-Китайское море, и скромный гестхаус в горах, где утренний кофе подаёт хозяйка в бамбуковой чашке. Главное — знать, как выстроить маршрут, когда приезжать и на чём точно не стоит экономить.

Когда лететь и почему сезон — не приговор

Страна вытянута на 1600 километров, и погода меняется буквально по часовой стрелке. С мая по сентябрь дожди заливают юг, с октября по апрель — север, но где-то почти всегда светит солнце. Поэтому "не сезон" здесь — понятие относительное.

Цены растут в пиковые периоды: в июле и августе, когда в Центральном Вьетнаме самая тёплая вода, и зимой — в разгар пляжного отдыха на Фукуоке. Добавьте к этому праздники вроде Тета (Лунного Нового года) или Дня воссоединения — и авиабилеты в эти даты могут подскочить вдвое. Лучший вариант для экономных — планировать поездку "на стыке" сезонов, когда дождь уже стих, а туристов ещё нет.

Как добраться: дешёвый перелёт и логика маршрута

Для большинства российских путешественников удобнее всего начинать маршрут с юга. Аэропорт Хошимина — крупнейший в стране, и конкуренция авиакомпаний здесь выше, чем в Ханое, что часто означает более выгодные тарифы.

Если хотите сэкономить, рассмотрите вариант комбинированного маршрута: прилёт в Бангкок, затем автобус или поезд через Камбоджу или Лаос во Вьетнам. Это дольше, но позволит увидеть сразу несколько стран и адаптироваться к климату постепенно.

Где жить: от хостела до бутик-отеля

Вьетнамская гостиничная карта — настоящий конструктор. В Ханое и Хошимине вас ждут современные капсульные хостелы с бассейнами и барами; на побережье — аккуратные гестхаусы и бутик-отели, где номер с завтраком обойдётся дешевле, чем европейский обед.

Домашние хомстеи в деревнях — отдельная история. Они дают не только крышу и еду, но и знакомство с бытом: рыбалка, сбор чая, приготовление фо на углях. Цены — от 5 до 20 долларов за ночь, а впечатления — на миллион.

Еда: страна, где фо вкуснее любых мишленовских звёзд

Вьетнам — рай для любителей уличной еды. Суп фо, бутерброды бань ми, хрустящие блинчики бань ксео и жареная свинина бун ча — всё это продаётся на каждом углу, и чаще всего безопасно.

Главное правило — выбирайте места, где много местных: высокая проходимость — гарантия свежести. Средний чек за обед на улице — около доллара. Даже в кафе среднего уровня ужин на двоих редко превышает 15-20 долларов.

И помните: влажные салфетки и орешки на столе часто платные — проверяйте счёт, чтобы не переплачивать.

Как передвигаться: медленно, но со вкусом

Путешествие по Вьетнаму — это всегда движение.

  • Между городами удобно пользоваться ночными автобусами и поездами: вы сэкономите ночь в отеле и проснётесь в новом месте.
  • На расстояниях свыше 600 км выгоднее брать внутренний перелёт лоукостера.
  • Внутри городов спасают приложения Grab и Be — в отличие от уличных такси, цена известна заранее.
  • В деревнях и на островах популярна аренда байков и велосипедов. Здесь главное — шлем и внимательность.

Сравнения форматов поездки

Формат

Проживание

Транспорт

Питание

Бюджет в день

Бюджет

Хостелы, гестхаусы

Автобусы, поезда

Уличная еда

40-70 USD

Комфорт

Бутик-отели 3-4*

Лоукостеры, такси

Кафе и рестораны

80-120 USD

Премиум

5* с СПА и гидом

Персональный транспорт

Высокая кухня

от 150 USD

Путешествие шаг за шагом

  1. Определите погоду и направление: север — горы, юг — пляжи, центр — старинные города.
  2. Стройте маршрут "север-юг" или наоборот, чтобы не возвращаться.
  3. Закладывайте "дни передышки": один день активный, следующий — отдых на побережье.
  4. Проверяйте визовые правила и страховку: дайвинг, байки и треккинг должны быть включены в полис.
  5. Заранее скачайте офлайн-карты и переводчик: вне турзон английский не всегда выручит.

Плюсы и минусы направления

Плюсы

Минусы

Вкусная и дешевая еда

Долгие переезды между регионами

Богатая природа и культура

Языковой барьер вне курортов

Возможность путешествовать круглый год

Резкая сезонность

Дешёвые внутренние перелёты

Активное движение на дорогах

Как избежать ошибок

  • Не пытайтесь охватить всё за две недели: лучше меньше точек, но больше впечатлений.
  • Не соглашайтесь на "спонтанные экскурсии" от незнакомцев — чаще всего это переплата.
  • Не экономьте на страховке: медицина для иностранцев недешевая.
  • Не теряйте время в пробках мегаполисов — провинция даст больше эмоций и меньше трат.

FAQ

Какой маршрут выбрать впервые?
Оптимально: Ханой — Ниньбинь — Халонг — Дананг — Хойан — Нячанг — Хошимин — Фукуок.

Сколько денег брать?
Минимум — 40-70 долларов в день при эконом-режиме. Комфортный вариант — около 100 долларов.

Где выгоднее обменивать валюту?
В официальных обменниках и банках, а не на рынках — курс стабильнее, риск нулевой.

Что обязательно попробовать?
Кофе по-вьетнамски, суп фо, жареную утку с лаймом и свежий сок из тростника.

Опасно ли ездить на байке?
Трафик хаотичный, но водители предсказуемы. Главное — шлем и спокойствие: двигайтесь медленно, и поток вас "объедет".

Мифы и правда

Миф: "В сезон дождей во Вьетнаме делать нечего".
Правда: пока центр заливает, на севере и юге солнечно — нужно лишь скорректировать маршрут.

Миф: "Стритфуд опасен".
Правда: чистота кухни и поток клиентов — лучшие показатели безопасности.

Миф: "Торг — унизительно".
Правда: это часть культуры. Договориться с улыбкой — значит уважить хозяина.

Интересные факты

  1. Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе.
  2. Около 60% населения живёт в сельской местности — отсюда гостеприимство и медленный ритм.
  3. В стране более 3000 км береговой линии — и почти на каждом участке свой акцент: от рыбацких деревень до дайвинг-центров.

В сухом остатке

Вьетнам — редкий пример страны, где даже с ограниченным бюджетом вы получите полноту впечатлений: древние пагоды и неоновые города, горные долины и тёплое море. А если добавить немного гибкости и уважения к местной культуре, путешествие запомнится надолго — без переплат и стресса.

