Женщина, посещающая пирамиды в Египте
Женщина, посещающая пирамиды в Египте
Елена Кузнецова Опубликована вчера в 20:38

Собиралась в Египет летом — узнала о жаре под 42°C и сразу изменила планы: лучшие месяцы оказались другими

Путешественники называют апрель и октябрь комфортными месяцами для Египта

Египет редко оказывается направлением "на любой месяц". Эта страна живёт в собственном климатическом ритме: зима встречает путешественников мягким солнцем, весна и осень дарят комфорт для долгих прогулок, а лето предъявляет высокие требования к выносливости. Чтобы поездка получилась удачной — независимо от того, планируете ли вы дайвинг, отдых у моря или знакомство с древними храмами, — важно понять особенности каждого сезона.

Когда в Египет ехать лучше всего

Лучший период зависит от целей путешествия. Одни приезжают ради дневных прогулок по Луксору и Асуану, другие — ради фелук по Нилу или спуска на глубину в Красном море. Авторитетные путешественники называют самым сбалансированным временем позднюю весну и начало осени: в марте, апреле, мае, сентябре и октябре погода достаточно тёплая, но не изнуряющая, а туристов заметно меньше, чем зимой. Осенью свет над Нилом особенно мягкий, а в пустынных оазисах как раз наступает сезон сбора фиников.

Длинные очереди у входа в исторические памятники тоже сокращаются. Это благоприятный момент, чтобы увидеть Гизу без толп и отправиться в одно-двухдневный поход по Синайскому полуострову. Но важно учитывать сезонный ветер хамсин. Он приносит песчаные бури, иногда задерживает рейсы и делает перемещение по стране сложнее. Маршрут стоит дополнить лишним днём на случай непогоды.

Сравнение сезонов в Египте

Сезон

Температура

Туристы

Лучше всего для

Март-май

Тёплая

Средне

Осмотр достопримечательностей, фото-поездки

Июнь-август

Очень жарко, до 42°C

Низко на юге, высоко на севере

Дайвинг, пляжи, подводная съёмка

Сентябрь-октябрь

Комфортно

Средне

Комбинированные поездки: море + экскурсии

Ноябрь-февраль

Мягко, возможен дождь на севере

Высоко

Нил, древние объекты, пустыня

Лучшее время для избегания толп: март, апрель, май и сентябрь

Весна и начало осени — "золотая середина". Днём может быть жарко, особенно в мае и сентябре, но вечером наступает долгожданная прохлада. Для семей с детьми стоит выбирать март, апрель или октябрь — температуры стабильнее, а атмосфера комфортнее для длительных прогулок. Фотографам понравится свет в долине Нила: он ровный, не резкий, а рассветы и закаты особенно выразительные.

Однако хамсин, приходящий в марте, способен изменить планы. Песчаные бури не только затрудняют видимость, но и останавливают фелюкки в Асуане. Стоит предусмотреть запасной день и рассматривать туры, которые могут гибко менять маршрут.

В апреле погода стабилизируется, а ночные прогулки по пустыне становятся особенно приятными. Май интересен для тех, кто ищет выгодные предложения на курортах Красного моря — в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марса-Аламе уже жарко, но ещё не слишком людно.

Лучшее время для дайвинга: лето

Лето в Египте жаркое: столбик термометра легко достигает 42°C. Храмы Луксора открываются c шести утра, что позволяет успеть обойти главные объекты до зноя. В Асуане, как шутят местные, гостей встречают фразой "Добро пожаловать на Аляску!", намекая на контраст между северными ожиданиями и южной реальностью.

Но под водой летом царит идеальный сезон. Море спокойное, видимость превосходная, а вода максимально тёплая. Поэтому серьёзные дайверы предпочитают именно этот период — ради богатой подводной жизни, крупных стай дельфинов и впечатляющих рифов. На Средиземноморье в это время пик внутреннего египетского туризма: жители Каира массово переезжают в Александрию и на северные пляжи спасаться от жары.

Лучшее время для приключений и древних памятников: октябрь — февраль

Зима — самый популярный сезон для классических экскурсионных маршрутов. Туристы из Европы приезжают греться в мягком солнечном климате, отдыхая в Шарм-эль-Шейхе или путешествуя вдоль Красного моря. На севере, в Каире и Александрии, возможны дожди, но температуры остаются комфортными для долгих прогулок.

Здесь же, зимой, особенно приятно исследовать Луксор и Карнак: свежий воздух и голубое небо превращают поездку в удовольствие. Это отличное время для пеших маршрутов, верблюжьих переходов в пустыне или ночёвок под звёздами в Белой пустыне. Дайверам стоит учесть: декабрь приносит нестабильность морских условий для лодочных погружений, но береговые точки работают стабильно.

Ноябрь — удачный месяц для прогулок по Каиру: исторические мечети, медресе, кварталы Старого города раскрываются мягким светом. Но ночи значительно прохладнее, поэтому тёплая куртка необходима. В период Рождества и Нового года цены на жильё растут — стоит бронировать заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Поездка в пустыню в июле → опасная жара → выбрать октябрь-ноябрь.
  2. Экскурсии в полдень летом → тепловой удар → ранние утренние часы.
  3. Планирование без учёта хамсина → срыв маршрута → добавить резервные дни.
  4. Поездка зимой без тёплой одежды → дискомфорт вечером → взять ветровку и шарф.
  5. Дайвинг с лодки в декабре → высокая волна → выбрать береговые споты.

А что если хочется увидеть всё за одну поездку?

Египет растянут по климатическим зонам, поэтому идеального универсального месяца не существует. Но комбинированный маршрут "Кайр — Луксор — Шарм" лучше всего планировать на октябрь или апрель. В это время комфортно и гулять, и нырять, и проводить время на пляже.

Плюсы и минусы каждого сезона

Сезон

Плюсы

Минусы

Весна

Умеренная жара, меньше туристов

Возможные песчаные бури

Лето

Лучший дайвинг, ясное море

Очень жарко в глубине страны

Осень

Комфортная погода, спокойствие

В сентябре всё ещё жарко

Зима

Идеальна для экскурсий

Высокие цены, дожди на севере

FAQ

Какой месяц самый удобный для первой поездки?
Октябрь и апрель: мягкая погода и идеальный баланс между экскурсиями и отдыхом.

Сколько стоит отдых зимой?
Цены выше на 20-40% из-за пикового сезона, особенно в Шарм-эль-Шейхе.

Что лучше для дайвинга — Шарм или Марса-Алам?
Шарм подходит для новичков и тех, кто любит яркие рифы; Марса-Алам — выбор для опытных дайверов и встреч с крупными морскими животными.

Мифы и правда

Миф: летом в Египте невозможно отдыхать.
Правда: на море комфортно, жара ощущается в основном в глубине страны.

Миф: зимой вода холодная.
Правда: температура держится на уровне 21-23°C, комфортно для погружений в гидрокостюме.

Миф: хамсин идёт весь март.
Правда: ветер непредсказуем и может появиться лишь на пару дней.

Исторический контекст

  1. Первые организованные экскурсии в Египет начались ещё в XIX веке и приходились на зимний сезон.
  2. В XX веке массовый туризм на Красном море сформировался вокруг летнего дайвинга.

