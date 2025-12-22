Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Греция
Греция
© commons.wikimedia.org by Gregor Hagedorn is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:28

Выбрал не тот месяц — Афины показались совсем другими: когда ехать, чтобы не разочароваться

Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью

Афины — город, где древность и современность живут в одном ритме, а культурная жизнь не замирает ни на день. Однако впечатления от поездки во многом зависят от сезона: погода, цены и количество туристов могут заметно отличаться. Выбор времени визита помогает увидеть столицу Греции именно такой, какой вы хотите её запомнить. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Весна и осень: баланс погоды и атмосферы

Периоды с апреля по май и с сентября по октябрь считаются наиболее комфортными для поездки в Афины. В это время дневные температуры мягкие, прогулки по городу не утомляют, а туристические потоки ещё не достигают пиковых значений. Весной особенно приятно осматривать Акрополь, Древнюю Агору и Национальный сад, когда небо ясное, а воздух свежий. Осенью город возвращается к привычному ритму после летнего затишья, открываются театральные сезоны и возобновляется активная городская жизнь.

Отдельного внимания заслуживает греческая православная Пасха, дата которой меняется ежегодно. В этот период Афины наполняются процессиями, службами при свечах и семейными праздниками. Несмотря на рост цен и заполненные отели, атмосфера делает этот сезон по-настоящему особенным.

Зима: меньше туристов и выгодные цены

С ноября по март Афины становятся более спокойными и доступными. Температура снижается, иногда возможны дожди и редкий снег, но большинство музеев и памятников остаются открыты круглый год. Зимой можно без спешки посетить главные достопримечательности и почувствовать город без туристической суеты.

Этот период подходит для путешественников с ограниченным бюджетом: цены на проживание самые низкие в году. При этом ночная жизнь не исчезает — афиняне активно проводят время в клубах, музыкальных заведениях и традиционных бузукиях. Зимние месяцы также богаты событиями, включая карнавальные недели Апокри перед Великим постом.

Лето: фестивали, жара и ночная жизнь

Июнь, июль и август — время фестивалей, концертов и активной ночной жизни. Однако лето в Афинах сопровождается сильной жарой и высокими ценами. Днём лучше планировать визиты к достопримечательностям на раннее утро или вечер, а дневные часы посвящать музеям или выездам к морю.

Август отличается особым настроением: многие местные жители уезжают на острова, часть заведений закрывается, а движение в городе становится спокойнее. При этом пляжные клубы и прибрежные районы Афинской Ривьеры продолжают работать, создавая ощущение курортного города.

Афины по месяцам: чего ожидать

Зимой, в январе и феврале, город радует доступными ценами и спокойной атмосферой. В это время проходят новогодние праздники, Богоявление и карнавальные события Апокри. В марте погода постепенно теплеет, увеличивается количество солнечных дней, а День независимости Греции сопровождается военными парадами.

Апрель и май считаются одними из лучших месяцев: комфортная температура, длинный световой день и начало фестивального сезона. Лето приносит пиковые температуры, насыщенную культурную программу и активную ночную жизнь. Сентябрь и октябрь возвращают баланс между погодой и количеством туристов, а также подходят для прогулок, винных туров и культурных мероприятий. Ноябрь и декабрь знаменуют начало более спокойного сезона с марафонами, рождественскими ярмарками и праздничными событиями на центральных площадях.

Выбор времени поездки в Афины зависит от ваших ожиданий. Кому-то подойдёт яркое лето с фестивалями, другим — спокойная зима или мягкая весна. В любом сезоне город остаётся насыщенным, многослойным и гостеприимным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов сегодня в 15:51
Шенген начали выдавать быстрее, но попасть на подачу стало сложнее: что изменится для россиян в 2026 году

Сокращение сроков рассмотрения шенгенских виз для россиян становится актуальной темой. Узнайте, каковы реальные шансы на получение визы и какие преграды встали на пути к поездкам в Европу.

Читать полностью » Red Wings возобновит рейсы Москва—Эйлат с 19 февраля раз в неделю — ТАСС сегодня в 14:33
Перелёт обещают прямой, но есть нюанс: как на самом деле полетят на курорт в Израиле

Red Wings запускает еженедельные рейсы из Москвы в Эйлат, начиная с 19 февраля. Узнайте о маршрутах, требованиях для въезда и планах на 2026 год.

Читать полностью » Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты сегодня в 13:12
Пятизвёздочный сервис и редкое чувство покоя: чем Маврикий отличается от других курортов

Маврикий привлекает тропической природой и высоким сервисом, но для первой поездки важно выбрать правильный район и сезон, чтобы отдых оправдал ожидания.

Читать полностью » Прямой поезд Ташкент — Казань возобновили после перерыва — ТАСС сегодня в 12:44
Ташкент и Казань снова связали рельсами: поезд вернулся после остановки с 2020 года

Возобновление прямого сообщения между Ташкентом и Казанью - важное событие для пассажиров. Узнайте расписание, номер поезда и вместимость составов.

Читать полностью » Уганда рассматривает отмену виз для российских туристов — Джон Мугерва сегодня в 12:04
Уганда намекнула на безвиз для россиян: туристов из России хотят пускать проще

Уганда намекает на возможную отмену виз для российских туристов. Узнайте, какие шаги власти готовы предпринять для упрощения поездок.

Читать полностью » Хургада в декабре: солнце, тёплое море и комфортные температуры для отдыха – ActualNews сегодня в 9:06
Как Хургада становится идеальным курортом для новогодних каникул: солнечные дни и теплое море

Планируя новогодний отдых в Египте, туристы могут ожидать тёплую погоду и комфортный отдых в Хургаде с солнечными днями и низкими ценами на жильё.

Читать полностью » Рост цен на авиабилеты в России замедлился до уровня инфляции — аналитики сегодня в 9:00
Авиатарифы вышли из зоны турбулентности: рынок перелётов столкнулся с новой ценовой реальностью

Рост цен на авиабилеты в 2025 году замедлился до уровня инфляции. Усиление конкуренции изменило баланс сил на рынке перевозок.

Читать полностью » На Милосе сохранился римский античный театр у оливковых рощ сегодня в 5:26
По карте выглядит скромно, а вживую поражает: остров Греции, который невозможно забыть

Милос – остров с вулканическим прошлым, где белые скалы и древние руины таят секреты. Путешествие по этому месту откроет перед вами уникальные горизонты!

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар
Спорт и фитнес
Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры
Россия
Путин выразил Рахмону соболезнования из-за гибели школьника
Дом
Остатки порошка делают полотенца жёсткими после стирки — эксперты по быту
Садоводство
Хвою начали использовать как натуральную защиту грядок – Сад и огород
Экономика
Средняя ставка по вкладам на 3 месяца упала до 15,43% — Финуслуги
ЦФО
СК возобновил дело об убийстве 2002 года в Туле — СК России
ЦФО
Продажи новостроек в России снизились на 4,2% за 2025 год — Движение.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet