Китай по сезонам: как выбрать лучший период для путешествия в Поднебесную

Красный пляж Паньцзинь
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:16

Россияне, планирующие поездку в Китай, могут выбрать различные сезоны в зависимости от своих предпочтений. Эксперт сервиса Onlinetours, Оксана Власенко, рассказала РИАМО, что оптимальное время для путешествия в Поднебесную — конец весны и начало осени. Она отметила, что в каждый сезон можно найти подходящий регион для путешествия, однако осень и ранняя весна выделяются особым комфортом для туристов.

Лучшее время для путешествия в Китай

По словам Оксаны Власенко, путешествовать по Китаю можно круглый год. Однако, если вы хотите насладиться хорошей погодой и ясными днями, лучше выбирать конец весны или начало осени. Особенно привлекательной осень делает отсутствие дождей, мягкий ветер и большое количество солнечных дней. В это время такие города, как Гуйлинь, Чэнду, Синьцзян и Чунцин особенно привлекательны для туристов.

"Меньше осадков, мягкий ветер, больше ясных дней. Особенно привлекательны осенью такие направления, как Гуйлинь, Чэнду, Синьцзян и Чунцин", — отметила эксперт.

Ранняя весна: сезон сакуры и магнолии

В начале весны также царит мягкая погода, особенно в таких городах, как Пекин. Это отличное время для того, чтобы исследовать Великую Китайскую стену и дворец Гугун, который является самым большим сохранившимся дворцовым комплексом в мире. В это время года также цветут сакура и магнолия, что делает путешествия особенно живописными. Рекомендуются к посещению Шанхай и Ханчжоу, где озеро Сиху окружено цветущими ивами, а с чайных полей в деревне Лунцзин уже начинают собирать весенний урожай.

"Озеро Сиху окружают цветущие ивы, а с чайных полей в деревне Лунцзин жители уже собирают весенний урожай", — рассказала Власенко.

Летний отдых в Китае: куда поехать в жаркие месяцы

Лето в Китае — это пик внутреннего туризма, когда температура может достигать от +28 до +34 градусов в разных регионах. Однако, по словам Власенко, для комфортного отдыха в летние месяцы стоит выбирать правильные регионы. Она порекомендовала такие места, как провинция Хунань, Юньнань, а также Тибет, Шаньси и Внутренняя Монголия, где летом температура не так высока, и можно насладиться природными красотами и культурой этих регионов.

Зимний отдых в Китае

Для зимнего отдыха Оксана Власенко советует россиянам отправляться в Харбин, который знаменит своими зимними фестивалями, или на горнолыжный курорт Ябули. Эти места предлагают активный отдых в зимний период. Для тех, кто ищет баланс между мягкой погодой и городской суетой, эксперт рекомендует район Большого залива, включающий города Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконг.

"Для баланса между мягкой погодой и городской суетой следует выбрать район Большого залива (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и другие города)", — заключила Власенко.

Преимущества и недостатки разных сезонов для отдыха в Китае

Сезон Преимущества Недостатки
Осень Меньше осадков, ясная погода, мягкий ветер. Отличное время для посещения Гуйлиня, Чэнду и других городов. Некоторые популярные места могут быть переполнены туристами.
Ранняя весна Погода мягкая, идеальна для посещения Пекина, Шанхая и Ханчжоу, сезон сакуры и магнолии. Холодные ночи, особенно в северных регионах.
Лето Возможность исследовать менее жаркие регионы, такие как Хунань, Юньнань и Тибет. Очень жарко в большинстве районов Китая, пик внутреннего туризма.
Зима Идеально для зимних видов отдыха в Харбине или на курорте Ябули. Также мягкая погода в районе Большого залива. Холодные температуры в северных регионах, особенно для путешествий по воздуху.

А что если вы хотите поехать в Китай в другой сезон?

Если вам не подходит осень или весна, но вы все же хотите посетить Китай, выбирайте регионы с комфортной температурой для путешествий. Летний отдых возможен в таких местах, как Хунань и Юньнань, а зимой вы можете наслаждаться не только зимними курортами, но и путешествовать по Южному Китаю, где климат более мягкий.

FAQ

1. Какой сезон лучше всего для поездки в Китай?
Лучшее время для посещения Китая — это осень и ранняя весна. В эти сезоны погода мягкая, и можно насладиться самыми красивыми пейзажами страны.

2. Где лучше отдыхать летом в Китае?
Летом стоит выбирать регионы с более прохладным климатом, такие как Тибет, Хунань и Юньнань.

3. Какие курорты стоит посетить зимой в Китае?
Харбин и Ябули — это отличные места для зимнего отдыха, а также район Большого залива для тех, кто ищет мягкую погоду.

Мифы и правда о поездках в Китай

Миф: В Китай лучше всего ехать летом, когда все в цвету.
Правда: Лето в Китае может быть очень жарким, и для комфортного отдыха лучше выбирать осень или весну.

Миф: Китай — это страна только для любителей культуры и исторических достопримечательностей.
Правда: Китай предлагает множество направлений для активного отдыха, таких как горнолыжные курорты или прогулки по природным заповедникам.

