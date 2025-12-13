Начала тренироваться утром — и забыла, что такое усталость к вечеру

Выбрать лучшее время для тренировок — задача, на которую нет универсального ответа. Утро бодрит, вечер расслабляет, а день наполняет энергией. Всё зависит от ритма жизни, привычек и внутренних биоритмов. Об этом сообщает издание SELF.

Когда лучше тренироваться: утро, день или вечер

Утренние тренировки часто называют идеальными. Они помогают организовать день, зарядиться бодростью и не откладывать спорт "на потом". После зарядки ускоряется обмен веществ, улучшается концентрация, а самочувствие становится стабильнее. Кроме того, утренние занятия способствуют выработке эндорфинов, которые формируют позитивный настрой на весь день — как показали утренние тренировки офисных работников.

Однако не всем легко вставать раньше ради тренировки. Люди с низкой утренней активностью часто сталкиваются с упадком сил и низкой мотивацией. Организм не всегда готов к нагрузке сразу после сна, особенно если не хватает сна или нарушен режим питания. Тем не менее при регулярной практике тело адаптируется, и привычка закрепляется.

"Главное в утренних тренировках — постоянство, а не интенсивность", — отмечается в материале SELF.

Для тех, кто ведёт активный образ жизни, утренние занятия — это способ успеть всё: спорт, работу, встречи и отдых. Главное — подбирать лёгкий рацион до тренировки и не перегружать организм сразу после пробуждения.

Дневные тренировки: баланс энергии и продуктивности

Вторая половина дня считается оптимальной с точки зрения физиологии. К этому времени температура тела выше, мышцы разогреты, а реакция и сила достигают максимума. Организм уже получил энергию из пищи, поэтому легче справляется с нагрузкой. Исследования показывают, что в период с 15:00 до 18:00 сердечно-сосудистая система работает наиболее эффективно.

Дневные занятия особенно полезны для тех, кто чувствует спад работоспособности после обеда. Небольшая физическая активность помогает снять усталость, улучшает концентрацию и активирует мозговую деятельность. Это особенно ценно для офисных работников, которые проводят много времени за компьютером.

Однако есть и минусы. Если график насыщен, выкроить время для спортзала бывает сложно. Обеденный перерыв ограничен, а необходимость переодеваться и принимать душ сокращает полезное время тренировки. Тем не менее даже короткие комплексы упражнений — например, быстрая прогулка, растяжка или работа с собственным весом — дают заметный эффект при регулярном выполнении.

"Даже 20 минут активности в середине дня способны перезапустить мозг и повысить концентрацию", — говорится в публикации SELF.

Дневные тренировки особенно удобны для тех, кто может позволить себе гибкий график или работает из дома. Это компромисс между утренней дисциплиной и вечерним расслаблением.

Вечерние тренировки: способ снять напряжение

Вечер — популярное время для занятий спортом. После работы хочется сбросить стресс, а тренировка помогает переключиться и избавиться от усталости. Вечером тело уже прогрето, мышцы эластичны, а дыхание стабильнее, чем утром. Кроме того, можно полноценно поесть и восполнить энергию до занятия — подобный эффект отмечают и вечерние тренировки, влияющие на сон.

Но и здесь есть нюансы. После интенсивных тренировок повышается уровень адреналина, и некоторым людям сложно заснуть. Поэтому лучше завершать занятия за 2-3 часа до сна. Тем, кто тренируется вечером, стоит избегать чрезмерных нагрузок и выбирать умеренные виды активности — плавание, йогу, кардио или лёгкие силовые упражнения.

Преимущество вечерних тренировок — возможность посвятить спорту больше времени. В отличие от утренних занятий, здесь не нужно спешить на работу, можно спокойно растянуться и уделить внимание технике. Кроме того, это отличное время для групповых занятий: социальное взаимодействие усиливает мотивацию и делает спорт приятнее.

"Вечерние тренировки помогают снять стресс и способствуют глубокому сну, если завершить их вовремя", — говорится в обзоре SELF.

Таким образом, универсального времени для спорта не существует. Главное — не когда вы занимаетесь, а то, насколько стабильно это происходит. Регулярность — ключевой фактор в поддержании формы и здоровья.

Популярные вопросы о времени для тренировок

1. Когда лучше тренироваться для похудения?

Тренировки утром натощак могут ускорить сжигание жира, так как запасы гликогена в организме ниже. Однако не стоит заниматься на пустой желудок, если это вызывает дискомфорт — лёгкий завтрак перед занятием поможет избежать головокружения и снизить стресс для организма.

2. Можно ли тренироваться вечером, если плохо сплю?

Можно, но важно заканчивать тренировки не позже, чем за 2-3 часа до сна. Предпочтительнее выбирать спокойные виды активности — растяжку, пилатес, йогу или лёгкий кардио-комплекс.

3. Что делать, если нет времени на полноценную тренировку?

Даже короткая зарядка — эффективный способ поддерживать тонус. Исследования показывают, что серия упражнений по 10-15 минут в течение дня сопоставима по пользе с одним часовым занятием. Главное — делать это регулярно.

Как выбрать своё время для тренировок

Чтобы определить идеальное время для спорта, стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, уровень энергии: если утром чувствуете бодрость — выбирайте ранние часы. Если пик активности приходится на вечер — планируйте тренировки после работы. Во-вторых, важна совместимость спорта с вашим образом жизни. Регулярные короткие занятия лучше редких и длительных.

Психологический комфорт также играет роль. Некоторым людям трудно сосредоточиться на спорте в конце дня, другим, наоборот, сложно заставить себя двигаться утром. Тело и разум работают эффективнее, когда вы занимаетесь в привычное время.

Не существует "правильного" времени для спорта — всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Главное — выбрать удобный момент и придерживаться режима. Спорт приносит максимальную пользу тогда, когда становится частью повседневной жизни.