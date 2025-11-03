Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пуансеттия
Пуансеттия
© public-domain-image.com by Scott Bauer
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:11

Покупайте пуансеттию в правильное время — и этот домашний салют простоит до весны

Пуансеттию рекомендуется покупать в середине или конце ноября

Праздничный сезон сложно представить без яркой пуансеттии — растения, которое стало символом Рождества и Нового года. Эти алые цветы создают атмосферу тепла и уюта, украшая подоконники, столы и каминные полки. Однако многие сталкивались с тем, что красота растения угасает задолго до конца праздников. Чтобы этого не произошло, важно знать, когда и где покупать пуансеттию, а также как ухаживать за ней дома.

Где лучше всего купить пуансеттию

Эксперты советуют не спешить с покупкой в супермаркете. Как отмечает Лиза Элдред Штайнкопф, основательница Houseplant Guru, качество растения напрямую зависит от того, в каких условиях оно росло.

"Покупайте растение в надёжном садовом центре", — сказала эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Штайнкопф.

В садовых магазинах за цветами ухаживают более тщательно: соблюдают температурный режим, следят за влажностью и освещением. Пуансеттия, выращенная в подходящих условиях, дольше сохраняет яркость и свежесть даже после пересадки домой.

Как выбрать здоровую пуансеттию

При покупке обратите внимание на центр цветка — небольшие жёлтые бутоны.

"Покупайте пуансеттию, у которой маленькие жёлтые цветы в центре ещё не раскрылись", — отметила Штайнкопф.

Избегайте растений, которые стояли в воде — их корни могут загнить. Также не выбирайте пересушенные или вялые экземпляры. Пуансеттии, размещённые у входных дверей или под потоком холодного воздуха, часто ослабевают и быстро теряют декоративность.

Эксперт по комнатным растениям Энид Оффолтер, автор книги "Добро пожаловать в джунгли", предупреждает о другой проблеме:

"Проверьте пуансеттию на наличие белокрылки. Эти мелкие вредители оставляют белые следы на листьях", — сказала Оффолтер.

Бороться с ними сложно, поэтому лучше не рисковать и выбирать здоровые растения без признаков заражения.

Когда покупать пуансеттию, чтобы она дольше радовала

Хотя многие приобретают цветы к середине декабря, специалисты рекомендуют делать это раньше. Самое удачное время — середина или конец ноября, когда в магазины поступают первые партии. Именно тогда можно выбрать наиболее свежие растения.

"Покупайте пуансеттию, как только она появляется в продаже. Главное — убедиться, что растение свежее и ухоженное", — подчеркнула Штайнкопф.

Такой экземпляр при правильном уходе легко простоит до конца сезона и даже дольше.

Как ухаживать за пуансеттией дома

Чтобы цветок не терял декоративности, важно соблюдать несколько правил ухода.

Температура

Пуансеттия не любит резких перепадов температуры. Оптимальные условия — от 18 до 22 °C. Не ставьте горшок рядом с батареей, кондиционером или сквозняком.

"Не ставьте растение рядом с источниками горячего или холодного воздуха", — отметила Штайнкопф.

Даже во время перевозки домой следите, чтобы растение не переохладилось.

Полив

Регулярный, но умеренный полив — залог здоровья пуансеттии. Земля должна быть влажной, но без застоя воды.

"Следите, чтобы растение было хорошо увлажнено, но не стояло в воде", — сказала Штайнкопф.

Излишняя влага вызывает гниль корней, и растение может погибнуть, предупреждает Оффолтер.

Освещение

Пуансеттия любит мягкий рассеянный свет. Ей нужно около шести часов освещения в день, но прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

"Не ставьте растение под прямые солнечные лучи", — добавила Штайнкопф.

Лучше всего разместить горшок у восточного или западного окна.

Ошибка. Последствие. Альтернатива

  • Ошибка: покупка растения в супермаркете, где за ним плохо ухаживают.
    Последствие: пуансеттия быстро вянет и сбрасывает листья.
    Альтернатива: выбрать растение в специализированном садовом центре.

  • Ошибка: оставить растение у двери или на холодном подоконнике.
    Последствие: переохлаждение, опадание листьев.
    Альтернатива: держать пуансеттию в тёплом, защищённом от сквозняков месте.

  • Ошибка: поливать чрезмерно часто.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: дождаться, пока верхний слой почвы подсохнет, и только затем поливать.

А что если пуансеттия начала увядать?

Не спешите выбрасывать растение — возможно, оно просто адаптируется к новым условиям. Слегка уменьшите полив, переставьте горшок на более светлое место и проверьте корни. При правильной коррекции ухода пуансеттия часто восстанавливается.

Интересные факты о пуансеттии

  • Родина растения — Мексика, где пуансеттию называют "цветком святой ночи".

  • В природе пуансеттии могут вырастать до трёх метров в высоту.

  • Яркие "лепестки" на самом деле являются окрашенными прицветниками, а настоящие цветы — маленькие и жёлтые.

FAQ

Как выбрать качественную пуансеттию?
Обратите внимание на центр растения — бутоны должны быть закрыты, листья плотные и без пятен.

Сколько стоит пуансеттия?
Цена зависит от размера и сорта. В садовых центрах стандартный горшок стоит от 600 до 1500 рублей.

Можно ли сохранить пуансеттию до следующего года?
Да. После цветения обрежьте стебли и сократите полив. Весной пересадите растение и постепенно увеличивайте освещение.

Мифы и правда о пуансеттии

  • Миф: пуансеттия ядовита.
    Правда: её сок может вызвать раздражение кожи, но не представляет серьёзной опасности.

  • Миф: растение не цветёт повторно.
    Правда: при правильном уходе пуансеттия может радовать вас каждый год.

  • Миф: чем ярче листья, тем свежее растение.
    Правда: слишком насыщенный цвет может говорить о том, что цветок уже достиг пика и скоро начнёт увядать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенний посев бархатцев обеспечивает крепкие и устойчивые всходы весной – Ольга Андреева сегодня в 14:58
Без них грядки обречены: как отказ от бархатцев открывает двери вредителям

Осенняя посадка бархатцев — залог яркого сада и плодородной почвы. Узнайте, почему эти цветы так ценят дачники и как они защищают участок от вредителей.

Читать полностью » Эксперты: навоз и поздняя посадка — главные причины гибели подзимнего чеснока сегодня в 14:44
Осенняя посадка чеснока превращается в лотерею: одна ошибка — и грядка остаётся пустой

Осенняя посадка чеснока кажется простой, но одна неточность способна уничтожить весь урожай. Разбираемся, какие ошибки делают садоводы и как их избежать.

Читать полностью » Осенняя уборка сада снижает риск болезней и вредителей весной – Олег Литвинов сегодня в 13:58
Каждый лист — бомба замедленного действия: что нельзя оставлять на участке перед зимой

До зимы остаются считаные недели — самое время очистить сад от листвы, ботвы и падалицы. Узнайте, что обязательно нужно убрать с участка, чтобы весной растения были здоровыми.

Читать полностью » Каменная голова и Атрия F1 показали наилучшие результаты по урожайности и морозостойкости сегодня в 13:39
Не каждый кочан достоин подвала: как фермеры вычислили сорта, которые не гниют до весны

Как выбор сортов по трём критериям помогает получать стабильный урожай капусты и сохранять его до весны без потери вкуса и качества.

Читать полностью » Зола обогащает почву калием и фосфором, повышая урожайность – Сергей Ковалёв сегодня в 12:58
Пепел, из которого растёт жизнь: зачем садоводы возвращаются к золe вместо химии

Древесная зола — натуральное удобрение, которое заменит химию. Узнайте, как правильно использовать золу для подкормки, улучшения почвы и защиты растений.

Читать полностью » Учёные: появление опят у яблонь и груш осенью указывает на заражение грибом Armillaria сегодня в 12:15
Осенние опята — не подарок, а приговор: как белая гниль съедает корни деревьев

Опята в саду — не подарок осени, а предупреждение о беде. Разбираемся, как спасти деревья от белой гнили и остановить гриб до того, как он погубит весь сад.

Читать полностью » Астры, посеянные под зиму, зацветают раньше и становятся выносливее – Елена Прудникова сегодня в 11:58
Цветы, спящие под снегом: почему подзимний посев астр даёт самый ранний и пышный результат

Подзимний посев астр — простой способ получить ранние, крепкие и устойчивые растения. Эксперт Елена Прудникова делится советами, когда и как правильно сажать астры осенью.

Читать полностью » Флористы уточнили: обрезку пеларгонии лучше проводить осенью или в феврале для обильного цветения сегодня в 11:10
Герань засыпает на зиму — но не прощается: как разбудить её пышным цветением к весне

Зимой герань требует особого подхода: меньше воды, больше света и немного прохлады. Разбираемся, как сохранить пышные кусты до весны и не потерять цветение.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Веник из крапивы сохраняет витамины при запаривании водой до семидесяти градусов — Галина Лазарева
Туризм
Блогер Елена Лисейкина: в Таджикистане действуют ограничения на имена и музыкальные жанры
УрФО
Психиатр из Челябинской области рассказала, почему зависимость от маркетплейсов опасна для здоровья
Дом
Дизайнеры интерьеров советуют использовать настенные системы хранения для экономии места и визуальной лёгкости
Наука
В провинции Больцано найдены остатки римской кузницы I-III веков нашей эры
Еда
Сергей Рахманин: секрет идеального плова — качество риса и момент упревания
Питомцы
Постепенная тренировка разлуки снижает тревожность собаки
Спорт и фитнес
Эшли Гэлвин назвала планку базовым упражнением для укрепления корпуса и плеч
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet