Покупайте пуансеттию в правильное время — и этот домашний салют простоит до весны
Праздничный сезон сложно представить без яркой пуансеттии — растения, которое стало символом Рождества и Нового года. Эти алые цветы создают атмосферу тепла и уюта, украшая подоконники, столы и каминные полки. Однако многие сталкивались с тем, что красота растения угасает задолго до конца праздников. Чтобы этого не произошло, важно знать, когда и где покупать пуансеттию, а также как ухаживать за ней дома.
Где лучше всего купить пуансеттию
Эксперты советуют не спешить с покупкой в супермаркете. Как отмечает Лиза Элдред Штайнкопф, основательница Houseplant Guru, качество растения напрямую зависит от того, в каких условиях оно росло.
"Покупайте растение в надёжном садовом центре", — сказала эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Штайнкопф.
В садовых магазинах за цветами ухаживают более тщательно: соблюдают температурный режим, следят за влажностью и освещением. Пуансеттия, выращенная в подходящих условиях, дольше сохраняет яркость и свежесть даже после пересадки домой.
Как выбрать здоровую пуансеттию
При покупке обратите внимание на центр цветка — небольшие жёлтые бутоны.
"Покупайте пуансеттию, у которой маленькие жёлтые цветы в центре ещё не раскрылись", — отметила Штайнкопф.
Избегайте растений, которые стояли в воде — их корни могут загнить. Также не выбирайте пересушенные или вялые экземпляры. Пуансеттии, размещённые у входных дверей или под потоком холодного воздуха, часто ослабевают и быстро теряют декоративность.
Эксперт по комнатным растениям Энид Оффолтер, автор книги "Добро пожаловать в джунгли", предупреждает о другой проблеме:
"Проверьте пуансеттию на наличие белокрылки. Эти мелкие вредители оставляют белые следы на листьях", — сказала Оффолтер.
Бороться с ними сложно, поэтому лучше не рисковать и выбирать здоровые растения без признаков заражения.
Когда покупать пуансеттию, чтобы она дольше радовала
Хотя многие приобретают цветы к середине декабря, специалисты рекомендуют делать это раньше. Самое удачное время — середина или конец ноября, когда в магазины поступают первые партии. Именно тогда можно выбрать наиболее свежие растения.
"Покупайте пуансеттию, как только она появляется в продаже. Главное — убедиться, что растение свежее и ухоженное", — подчеркнула Штайнкопф.
Такой экземпляр при правильном уходе легко простоит до конца сезона и даже дольше.
Как ухаживать за пуансеттией дома
Чтобы цветок не терял декоративности, важно соблюдать несколько правил ухода.
Температура
Пуансеттия не любит резких перепадов температуры. Оптимальные условия — от 18 до 22 °C. Не ставьте горшок рядом с батареей, кондиционером или сквозняком.
"Не ставьте растение рядом с источниками горячего или холодного воздуха", — отметила Штайнкопф.
Даже во время перевозки домой следите, чтобы растение не переохладилось.
Полив
Регулярный, но умеренный полив — залог здоровья пуансеттии. Земля должна быть влажной, но без застоя воды.
"Следите, чтобы растение было хорошо увлажнено, но не стояло в воде", — сказала Штайнкопф.
Излишняя влага вызывает гниль корней, и растение может погибнуть, предупреждает Оффолтер.
Освещение
Пуансеттия любит мягкий рассеянный свет. Ей нужно около шести часов освещения в день, но прямые солнечные лучи могут обжечь листья.
"Не ставьте растение под прямые солнечные лучи", — добавила Штайнкопф.
Лучше всего разместить горшок у восточного или западного окна.
Ошибка. Последствие. Альтернатива
-
Ошибка: покупка растения в супермаркете, где за ним плохо ухаживают.
Последствие: пуансеттия быстро вянет и сбрасывает листья.
Альтернатива: выбрать растение в специализированном садовом центре.
-
Ошибка: оставить растение у двери или на холодном подоконнике.
Последствие: переохлаждение, опадание листьев.
Альтернатива: держать пуансеттию в тёплом, защищённом от сквозняков месте.
-
Ошибка: поливать чрезмерно часто.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: дождаться, пока верхний слой почвы подсохнет, и только затем поливать.
А что если пуансеттия начала увядать?
Не спешите выбрасывать растение — возможно, оно просто адаптируется к новым условиям. Слегка уменьшите полив, переставьте горшок на более светлое место и проверьте корни. При правильной коррекции ухода пуансеттия часто восстанавливается.
Интересные факты о пуансеттии
-
Родина растения — Мексика, где пуансеттию называют "цветком святой ночи".
-
В природе пуансеттии могут вырастать до трёх метров в высоту.
-
Яркие "лепестки" на самом деле являются окрашенными прицветниками, а настоящие цветы — маленькие и жёлтые.
FAQ
Как выбрать качественную пуансеттию?
Обратите внимание на центр растения — бутоны должны быть закрыты, листья плотные и без пятен.
Сколько стоит пуансеттия?
Цена зависит от размера и сорта. В садовых центрах стандартный горшок стоит от 600 до 1500 рублей.
Можно ли сохранить пуансеттию до следующего года?
Да. После цветения обрежьте стебли и сократите полив. Весной пересадите растение и постепенно увеличивайте освещение.
Мифы и правда о пуансеттии
-
Миф: пуансеттия ядовита.
Правда: её сок может вызвать раздражение кожи, но не представляет серьёзной опасности.
-
Миф: растение не цветёт повторно.
Правда: при правильном уходе пуансеттия может радовать вас каждый год.
-
Миф: чем ярче листья, тем свежее растение.
Правда: слишком насыщенный цвет может говорить о том, что цветок уже достиг пика и скоро начнёт увядать.
