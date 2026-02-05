Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горные лыжи
Горные лыжи
© unsplash.com by Fei Chao is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:02

Собрал топ курортов для катания в России — и один вариант неожиданно обошёл фаворитов

Каждый сезон любители лыж и сноуборда задаются одним и тем же вопросом: где в России кататься так, чтобы отдых не превратился в разочарование. Но у горнолыжных курортов нет универсального рецепта счастья — в одном месте берёт сервис, в другом решает снег, а где-то выигрывают виды и атмосфера. Даже самые популярные направления могут преподнести сюрпризы: погода меняется резко, очереди появляются внезапно, а цены иногда удивляют сильнее, чем крутизна склонов. Об этом рассказал автор канала на Дзен "Артём Куликов про IT и путешествия".

Красная Поляна: комфорт без лишних рисков

Этот курорт часто называют главным российским флагманом, и в целом это оправдано. Здесь современная инфраструктура, хорошие подъёмники, подготовленные трассы и понятный уровень сервиса — от кафе до апарт-отелей и спа. За счёт стабильной работы системы оснежения и регулярной подготовки склонов катание обычно предсказуемое, а отдых ощущается "по-европейски", только ближе и проще по логистике.

При этом Поляна не про бюджетные поездки: чем ближе праздники и пиковые даты, тем заметнее растут расходы. Ещё один фактор — высокая популярность, из-за которой на трассах и в очередях может быть тесно. В итоге это вариант для тех, кто хочет максимально ровный по качеству отдых и не любит сюрпризы, но готов за это платить.

Шерегеш: место, куда едут за снегом

Шерегеш давно стал легендой, и его главный козырь — условия для катания, когда выпадает тот самый мягкий глубокий снег. В удачные дни трассы и лесные спуски дают ощущения, ради которых люди готовы ехать из разных регионов. Здесь ценят именно катку: когда всё складывается, впечатления получаются очень яркими.

Но у курорта есть характер. Погода может резко испортиться, а мороз, ветер и туман способны превратить прогулочный день в испытание. Инфраструктура развивается, но по уровню удобств Геш всё ещё уступает более "парадным" курортам. Зато у него своя честная атмосфера — без лишнего глянца и с упором на спорт и компанию.

Домбай: эмоции и горный пейзаж

Домбай выбирают те, кому важны не только трассы, но и ощущение настоящих гор. Здесь легко поймать момент, когда катание отходит на второй план, потому что вокруг такие виды, что хочется просто стоять и смотреть. Это место часто ценят за настроение: оно более дикое и живое, чем у курортов с полностью выстроенной курортной "витриной".

Однако за атмосферу приходится мириться с нюансами. Подъёмники могут быть не везде одинаково современными, подготовка трасс зависит от условий, а погода способна перечеркнуть планы буквально за сутки. Домбай лучше всего раскрывается, когда совпадают сезон и прогноз, — тогда он запоминается надолго.

Эльбрус: простор и масштаб

Катание на Эльбрусе — это про высоту и ощущение огромного пространства. Длинные спуски и открытые панорамы дают редкое чувство свободы, когда вокруг не курортный "городок", а настоящие большие горы. По сложности трассы часто воспринимаются как достаточно комфортные, зато сам рельеф и высота делают катание особенным.

Главный фактор риска здесь тот же, что и у многих горных направлений, — погода. Она может быть идеальной, а может закрыть значительную часть зоны катания. Инфраструктура выглядит проще, чем на самых дорогих курортах, но постепенно улучшается, и интерес к региону растёт.

Архыз: разумный выбор по цене и качеству

Архыз часто называют одним из самых сбалансированных вариантов. Здесь современная часть инфраструктуры, широкие трассы и более адекватный ценник по сравнению с топовыми направлениями. Курорт активно развивается, поэтому многие отмечают, что уровень становится заметно выше буквально от сезона к сезону.

В высокий период людей становится больше, но пока толпы не выглядят критичной проблемой. Архыз подходит и тем, кто только начинает кататься, и тем, кто хочет спокойный отдых без переплаты за "громкое имя" места.

Мамисон: направление с будущим

Мамисон — история для тех, кто любит новые точки на карте и готов к реальности "курорта в процессе". У этого места большой потенциал: природа, ощущение уединённости и отсутствие массового туризма создают особый формат отдыха. Здесь можно почувствовать не курортную суету, а настоящую горную тишину.

Но важно учитывать, что инфраструктура пока ограничена, и стабильность работы сервисов может отличаться от привычного уровня крупных центров. Мамисон скорее про эмоции и интерес к новому, чем про гарантированный комфорт.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

