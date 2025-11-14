Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии стал победителем национальной премии "Горы России" в номинации "Лучший горнолыжный курорт" во второй раз подряд. Этот статус был присвоен курорту ещё раз в 2025 году, что подтверждает его лидерство среди горнолыжных курортов России. С победой "Архыз" получил переходящий кубок, созданный ювелирами Sokolov Atelier, который снова отправляется в Карачаево-Черкесию.

Преимущества и планы развития курорта

"Архыз" продолжает активное развитие и расширение инфраструктуры. В ближайшие годы курорт планирует строить новые канатные дороги и увеличивать номерной фонд. Это поможет расширить возможности для проживания и улучшить сервис для гостей.

Таблица 1. Преимущества курорта и планы на будущее

Направление развития Детали Новые канатные дороги Строительство новых канатных дорог для удобства туристов. Увеличение номерного фонда Расширение отельной инфраструктуры для большего комфорта. Новые сноу-парки Открытие двух новых сноу-парков для любителей зимних видов спорта. Мега-качели Строительство мега-качелей высотой 20 метров на северном склоне. Прирост туристов В 2025 году ожидается более 1,2 млн туристов.

Роман Киранчук, генеральный директор УК "Архыз" ГК Мантера, сообщил, что с 26 апреля по 9 ноября 2025 года курорт принял более 339 тыс. туристов, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Прогноз на декабрь и новогодние праздники — загрузка отелей составит около 70%, а средняя глубина бронирования — от 5 до 8 дней.

"Планируем открыть два новых сноу-парка, а на северном склоне появятся мега-качели высотой 20 метров", — сказал Роман Киранчук.

Архыз: курорт, ориентированный на активный отдых

"Архыз" не только горнолыжный курорт, но и место для активного семейного отдыха. Здесь есть всё для любителей зимних видов спорта и отдыха на природе. Курорт включает две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог. Также "Архыз" гордится самым большим и высокогорным байк-парком России, который предлагает трассу длиной 25 км.

Таблица 2. Инфраструктура курорта "Архыз"

Объект Характеристика Трассы для лыжников 27 км горнолыжных трасс с искусственным снегообразованием. Канатные дороги 9 канатных дорог для удобства и безопасности. Байк-парк Самый большой и высокогорный байк-парк в России с трассой длиной 25 км. Туристические деревни Две туристические деревни для семейного отдыха.

В 2024 году "Архыз" встретил своего миллионного туриста, а в 2025 году курорт планирует принять более 1,2 млн гостей, что подтверждает его популярность и растущий интерес среди туристов.

Стратегия и перспективы на будущее

Курорт активно инвестирует в улучшение своей инфраструктуры и расширение зоны отдыха. В следующем году в планах — не только увеличение объёма услуг для зимних туристов, но и развитие летнего туризма. Это включает расширение активных сервисов для отдыхающих, улучшение качества обслуживания и создание новых объектов для отдыха и развлечений.

Плюсы и минусы курорта "Архыз"

Таблица 3. Плюсы и минусы курорта "Архыз"

Плюсы Минусы Разнообразие трасс и активных развлечений Высокая загрузка в пиковые сезоны Развитая инфраструктура и комфорт для семей В некоторых периодах сложно найти свободные места в отелях Самый большой байк-парк в России Зависимость от погодных условий (снегопады) Хорошо развита система снегообразования Требуется много времени для подъёмов в высокий сезон

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как забронировать место в отелях "Архыза" на новогодние праздники?

Загрузка отелей на новогодние праздники составляет около 70%. Рекомендуется бронировать заранее через официальные каналы или партнёрские сайты.

Какие особенности курорта для семейного отдыха?

"Архыз" ориентирован на активный семейный отдых, предлагая две туристические деревни, детские трассы, сноу-парки и другие удобства для семей с детьми.

Сколько времени занимает подъём на канатной дороге?

Время подъёма зависит от канатной дороги, но в среднем составляет около 10-15 минут.

Мифы и правда о курорте "Архыз"

Миф: "Архыз" — это только зимний курорт.

Правда: Курорт работает круглогодично, предлагая разнообразные развлечения и летом, включая байк-парк и туры по природным тропам. Миф: Все номера в отелях "Архыза" всегда забронированы.

Правда: При раннем бронировании можно найти доступные номера, особенно если планировать поездку за несколько месяцев до пиковых сезонов. Миф: Трассы на курорте подходят только для опытных лыжников.

Правда: Курорт предлагает трассы для лыжников и сноубордистов всех уровней, включая начинающих и детей.

Исторический контекст

"Архыз" был основан как горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в начале 2000-х годов и с тех пор прошёл значительное развитие. Его рост стал возможен благодаря инвестициям в инфраструктуру, созданию комфортных условий для отдыха и активной рекламе среди российских и зарубежных туристов. В последние годы курорт стабильно входит в число лучших горнолыжных мест России и продолжает развиваться в соответствии с высокими стандартами качества.