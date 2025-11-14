Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Архыз горы
Архыз горы
© Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:59

Нашел горнолыжную "жемчужину" не в Альпах — чем Архыз обгоняет весь мир

Курорт "Архыз" стал победителем премии "Горы России" второй раз подряд — Мантера

Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии стал победителем национальной премии "Горы России" в номинации "Лучший горнолыжный курорт" во второй раз подряд. Этот статус был присвоен курорту ещё раз в 2025 году, что подтверждает его лидерство среди горнолыжных курортов России. С победой "Архыз" получил переходящий кубок, созданный ювелирами Sokolov Atelier, который снова отправляется в Карачаево-Черкесию.

Преимущества и планы развития курорта

"Архыз" продолжает активное развитие и расширение инфраструктуры. В ближайшие годы курорт планирует строить новые канатные дороги и увеличивать номерной фонд. Это поможет расширить возможности для проживания и улучшить сервис для гостей.

Таблица 1. Преимущества курорта и планы на будущее

Направление развития Детали
Новые канатные дороги Строительство новых канатных дорог для удобства туристов.
Увеличение номерного фонда Расширение отельной инфраструктуры для большего комфорта.
Новые сноу-парки Открытие двух новых сноу-парков для любителей зимних видов спорта.
Мега-качели Строительство мега-качелей высотой 20 метров на северном склоне.
Прирост туристов В 2025 году ожидается более 1,2 млн туристов.

Роман Киранчук, генеральный директор УК "Архыз" ГК Мантера, сообщил, что с 26 апреля по 9 ноября 2025 года курорт принял более 339 тыс. туристов, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Прогноз на декабрь и новогодние праздники — загрузка отелей составит около 70%, а средняя глубина бронирования — от 5 до 8 дней.

"Планируем открыть два новых сноу-парка, а на северном склоне появятся мега-качели высотой 20 метров", — сказал Роман Киранчук.

Архыз: курорт, ориентированный на активный отдых

"Архыз" не только горнолыжный курорт, но и место для активного семейного отдыха. Здесь есть всё для любителей зимних видов спорта и отдыха на природе. Курорт включает две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог. Также "Архыз" гордится самым большим и высокогорным байк-парком России, который предлагает трассу длиной 25 км.

Таблица 2. Инфраструктура курорта "Архыз"

Объект Характеристика
Трассы для лыжников 27 км горнолыжных трасс с искусственным снегообразованием.
Канатные дороги 9 канатных дорог для удобства и безопасности.
Байк-парк Самый большой и высокогорный байк-парк в России с трассой длиной 25 км.
Туристические деревни Две туристические деревни для семейного отдыха.

В 2024 году "Архыз" встретил своего миллионного туриста, а в 2025 году курорт планирует принять более 1,2 млн гостей, что подтверждает его популярность и растущий интерес среди туристов.

Стратегия и перспективы на будущее

Курорт активно инвестирует в улучшение своей инфраструктуры и расширение зоны отдыха. В следующем году в планах — не только увеличение объёма услуг для зимних туристов, но и развитие летнего туризма. Это включает расширение активных сервисов для отдыхающих, улучшение качества обслуживания и создание новых объектов для отдыха и развлечений.

Плюсы и минусы курорта "Архыз"

Таблица 3. Плюсы и минусы курорта "Архыз"

Плюсы Минусы
Разнообразие трасс и активных развлечений Высокая загрузка в пиковые сезоны
Развитая инфраструктура и комфорт для семей В некоторых периодах сложно найти свободные места в отелях
Самый большой байк-парк в России Зависимость от погодных условий (снегопады)
Хорошо развита система снегообразования Требуется много времени для подъёмов в высокий сезон

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как забронировать место в отелях "Архыза" на новогодние праздники?
Загрузка отелей на новогодние праздники составляет около 70%. Рекомендуется бронировать заранее через официальные каналы или партнёрские сайты.

Какие особенности курорта для семейного отдыха?
"Архыз" ориентирован на активный семейный отдых, предлагая две туристические деревни, детские трассы, сноу-парки и другие удобства для семей с детьми.

Сколько времени занимает подъём на канатной дороге?
Время подъёма зависит от канатной дороги, но в среднем составляет около 10-15 минут.

Мифы и правда о курорте "Архыз"

  1. Миф: "Архыз" — это только зимний курорт.
    Правда: Курорт работает круглогодично, предлагая разнообразные развлечения и летом, включая байк-парк и туры по природным тропам.

  2. Миф: Все номера в отелях "Архыза" всегда забронированы.
    Правда: При раннем бронировании можно найти доступные номера, особенно если планировать поездку за несколько месяцев до пиковых сезонов.

  3. Миф: Трассы на курорте подходят только для опытных лыжников.
    Правда: Курорт предлагает трассы для лыжников и сноубордистов всех уровней, включая начинающих и детей.

Исторический контекст

"Архыз" был основан как горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в начале 2000-х годов и с тех пор прошёл значительное развитие. Его рост стал возможен благодаря инвестициям в инфраструктуру, созданию комфортных условий для отдыха и активной рекламе среди российских и зарубежных туристов. В последние годы курорт стабильно входит в число лучших горнолыжных мест России и продолжает развиваться в соответствии с высокими стандартами качества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия глазами иностранцев: самые странные и неожиданные вопросы, которые они задают сегодня в 20:26

Саша Коновалова рассказала, что чаще всего интересует иностранцев о России: от морозов до красоты россиянок.

Читать полностью » Уральные авиалинии вводят дозаправку на рейсах в Египет — что это значит для пассажиров сегодня в 20:02
Летел в Шарм-эль-Шейх, а попал в Минводы: какие дозаправки и задержки светят россиянам на пути на Ближний Восток

Пассажиры рейсов "Уральских авиалиний" из Москвы в Египет столкнулись с дополнительной дозаправкой. Узнайте, как это повлияет на время полета и что об этом думают туристы.

Читать полностью » Туристы столкнулись с проблемами разблокировки сим-карт по возвращении из-за рубежа — МТС сегодня в 19:59
Сим-карту заблокировали после поездки: вот что я сделал, чтобы вернуть связь

Возвращение из-за границы может обернуться проблемами с мобильной связью. Как избежать сбоев при разблокировке сим-карты и что делать в случае трудностей? Читайте нашу статью.

Читать полностью » Франция взбунтовалась против Еврокомиссии: в ЕС не оценили идею об отмене виз для россиян сегодня в 19:18

Франция продолжит выдавать туристические визы россиянам, несмотря на рекомендации Еврокомиссии. Какие условия и требования при этом сохраняются?

Читать полностью » Мошенники могут использовать поддельные сообщения при разблокировке номеров — советы по безопасности сегодня в 19:02
Мошенничество на почве "периода охлаждения": как я спас свои данные при разблокировке номера

С введением «периода охлаждения» для туристов в России, IT-специалисты предупреждают о возможных мошенничествах. Узнайте, как защитить свои данные и избежать мошенников при разблокировке номера.

Читать полностью » Путешественник Бьёрнрам называет Ирак и Сирию добрыми и гостеприимными странами сегодня в 18:18
25-летний путешественник открывает мир без фильтров: опасные страны оказались добрее, чем туристические

Узнайте, как 25-летний шведский путешественник Даниэль Бьёрнрам обходит 61 страну, выбирая 'опасные' направления, чтобы найти доброту и искренность.

Читать полностью » Эвбея привлекает природой и традиционной кухней — Яннис Плексусакис сегодня в 17:13
Остров рядом с Афинами поражает природой: пляжи, бухты и вино без очередей

Откройте для себя Эвбею — загадочный уголок Греции, где гармония природы и традиций преобладает. Узнайте, как избежать толпы и насладиться миром.

Читать полностью » Копенгаген предлагает бесплатные прогулки по садам и каналам, гид Расмуссен сегодня в 16:56
Прогулка от Русалочки до Тиволи меняет взгляд на Европу: Копенгаген удивляет на каждом шагу

Копенгаген за два дня — исследуйте атмосферу хюгге, наслаждайтесь историей и современностью, узнайте, какие места стоит посетить зимой.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристам в Китай нужно следить за сроком действия паспорта — советы от экспертов
Наука
Межзвездные объекты чаще прилетают из области солнечного апекса — астрономы
Авто и мото
Тонкий лак, сбои электроники и скрипы салона встречаются даже в новых машинах — автоэксперты
ДФО
Жительница Приморья инсценировала беременность и обманула моряка на 1,4 млн рублей
Культура и шоу-бизнес
Кейт Миддлтон организует благотворительный концерт с участием Кейт Уинслет и Дэна Смита — Кенсингтонский дворец
Еда
Перепела и трюфель формируют основу исторического салата Оливье — кулинары
ЦФО
Москва модернизирует школьные здания по программе "Моя школа" — мэр Собянин
УрФО
Лебедев назвал реставрацию памятника клавиатуре в Екатеринбурге некачественной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet