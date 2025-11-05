От бюджетных до премиум: эти кроссоверы стали фаворитами российского рынка в 2025 году

По данным аналитического агентства "Автостат", российский рынок автомобилей по-прежнему демонстрирует устойчивость, несмотря на определенные экономические трудности. За неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года, продажи автомобилей продолжили фиксировать интерес к кроссоверам, которые уже несколько лет находятся в числе лидеров продаж.

Самым популярным автомобилем за этот период стал Haval Jolion, который занял первое место с результатом 1,8 тыс. проданных машин. Этот кроссовер продолжает удерживать внимание покупателей благодаря своему современному дизайну, высоким техническим характеристикам и доступной цене, что делает его привлекательным для широкого круга автовладельцев.

На втором месте оказался Belgee X70, с результатом 1,44 тыс. автомобилей, что также говорит о стабильном спросе на бюджетные китайские модели, которые постепенно завоевывают популярность в России. На третьем месте расположился еще один китайский кроссовер — Haval M6. С результатом 1,4 тыс. проданных единиц он продолжает уверенно занимать позицию одного из самых востребованных автомобилей.

Топ-5 самых продаваемых кроссоверов

Кроме лидеров, несколько других моделей также заслуживают внимания:

Geely Monjaro (1,4 тыс. единиц) Lada Niva Legend (921 единица)

Эти автомобили демонстрируют интерес к внедорожным и универсальным моделям. Lada Niva Legend остаётся важным элементом российской автомобильной культуры, благодаря своей простоте, проходимости и сравнительно невысокой цене. В то время как Geely Monjaro может похвастаться улучшенными техническими характеристиками и более высоким уровнем комфорта.

Остальные модели в десятке самых продаваемых

Кроме вышеупомянутых моделей, в десятке самых продаваемых автомобилей также присутствуют:

Lada Niva Travel (802 единицы)

Haval F7 (797 единиц)

Solaris HC (700 единиц)

Belgee X50 (692 единицы)

Changan UNI-S/CS 55 Plus (653 единицы)

Эти машины обеспечивают широкий выбор для потребителей с разными предпочтениями, от бюджетных решений до более премиальных вариантов. В частности, Lada Niva Travel продолжает быть востребованной моделью среди тех, кто ценит практичность и проходимость внедорожников.

Причины снижения спроса

Стоит отметить, что несмотря на положительные продажи кроссоверов, в целом рынок новых автомобилей в России испытывает трудности. По мнению экспертов, важным фактором, влияющим на спрос, является высокие процентные ставки по автокредитам. Согласно опросу, проведенному главой "Автостата" Сергеем Целиковым, 63% респондентов считают, что именно это обстоятельство стало основной причиной снижения покупательского интереса к новым легковым автомобилям.

Кроме того, 43% опрошенных отметили, что снижение покупательской способности населения, вызванное экономической ситуацией в стране, также оказывает давление на автомобильный рынок. Еще 25% респондентов считают, что их ожидания, связанные с возможным возвращением международных автобрендов на российский рынок, также играют свою роль в снижении текущего спроса.

Мифы и правда о кроссоверах в России

Миф 1: китайские автомобили — это всегда низкое качество.

Правда: кроссоверы китайских марок, значительно улучшили качество сборки и обладают конкурентоспособными техническими характеристиками, что делает их достойными выбором для многих российских покупателей.

Миф 2: российские внедорожники не могут конкурировать с зарубежными аналогами.

Правда: внедорожники отечественного производства, имеют своих преданных поклонников благодаря высокой проходимости, надежности и доступной цене.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы Haval Jolion Современный дизайн, хорошие технические характеристики, доступная цена Некоторые проблемы с сервисом Belgee X70 Хорошая цена, большой салон, достойные внедорожные качества Средний уровень отделки салона Lada Niva Legend Высокая проходимость, надежность, доступная цена Устаревший дизайн, низкий комфорт Geely Monjaro Прекрасная комплектация, комфорт, хорошая проходимость Высокая цена в своем сегменте Changan UNI-S/CS 55 Plus Стильный дизайн, хорошие технические характеристики Некоторые проблемы с ремонтом и сервисом

Интересные факты

Haval Jolion стал одним из самых успешных китайских автомобилей в России, благодаря выгодной цене и конкурентным характеристикам. Lada Niva Legend остаётся культовым автомобилем в России, несмотря на возраст модели. Geely Monjaro стал одним из первых кроссоверов китайского бренда, который заявил о себе на российском рынке с улучшенными характеристиками.

Исторический контекст

Кроссоверы начали набирать популярность в России в начале 2000-х годов, когда потребители начали искать более универсальные автомобили, которые могли бы сочетать комфорт легкового автомобиля с возможностями внедорожника. С тех пор сегмент кроссоверов и внедорожников стабильно растет, и они становятся основным выбором среди россиян.