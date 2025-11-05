От бюджетных до премиум: эти кроссоверы стали фаворитами российского рынка в 2025 году
По данным аналитического агентства "Автостат", российский рынок автомобилей по-прежнему демонстрирует устойчивость, несмотря на определенные экономические трудности. За неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года, продажи автомобилей продолжили фиксировать интерес к кроссоверам, которые уже несколько лет находятся в числе лидеров продаж.
Самым популярным автомобилем за этот период стал Haval Jolion, который занял первое место с результатом 1,8 тыс. проданных машин. Этот кроссовер продолжает удерживать внимание покупателей благодаря своему современному дизайну, высоким техническим характеристикам и доступной цене, что делает его привлекательным для широкого круга автовладельцев.
На втором месте оказался Belgee X70, с результатом 1,44 тыс. автомобилей, что также говорит о стабильном спросе на бюджетные китайские модели, которые постепенно завоевывают популярность в России. На третьем месте расположился еще один китайский кроссовер — Haval M6. С результатом 1,4 тыс. проданных единиц он продолжает уверенно занимать позицию одного из самых востребованных автомобилей.
Топ-5 самых продаваемых кроссоверов
Кроме лидеров, несколько других моделей также заслуживают внимания:
-
Geely Monjaro (1,4 тыс. единиц)
-
Lada Niva Legend (921 единица)
Эти автомобили демонстрируют интерес к внедорожным и универсальным моделям. Lada Niva Legend остаётся важным элементом российской автомобильной культуры, благодаря своей простоте, проходимости и сравнительно невысокой цене. В то время как Geely Monjaro может похвастаться улучшенными техническими характеристиками и более высоким уровнем комфорта.
Остальные модели в десятке самых продаваемых
Кроме вышеупомянутых моделей, в десятке самых продаваемых автомобилей также присутствуют:
-
Lada Niva Travel (802 единицы)
-
Haval F7 (797 единиц)
-
Solaris HC (700 единиц)
-
Belgee X50 (692 единицы)
-
Changan UNI-S/CS 55 Plus (653 единицы)
Эти машины обеспечивают широкий выбор для потребителей с разными предпочтениями, от бюджетных решений до более премиальных вариантов. В частности, Lada Niva Travel продолжает быть востребованной моделью среди тех, кто ценит практичность и проходимость внедорожников.
Причины снижения спроса
Стоит отметить, что несмотря на положительные продажи кроссоверов, в целом рынок новых автомобилей в России испытывает трудности. По мнению экспертов, важным фактором, влияющим на спрос, является высокие процентные ставки по автокредитам. Согласно опросу, проведенному главой "Автостата" Сергеем Целиковым, 63% респондентов считают, что именно это обстоятельство стало основной причиной снижения покупательского интереса к новым легковым автомобилям.
Кроме того, 43% опрошенных отметили, что снижение покупательской способности населения, вызванное экономической ситуацией в стране, также оказывает давление на автомобильный рынок. Еще 25% респондентов считают, что их ожидания, связанные с возможным возвращением международных автобрендов на российский рынок, также играют свою роль в снижении текущего спроса.
Мифы и правда о кроссоверах в России
Миф 1: китайские автомобили — это всегда низкое качество.
Правда: кроссоверы китайских марок, значительно улучшили качество сборки и обладают конкурентоспособными техническими характеристиками, что делает их достойными выбором для многих российских покупателей.
Миф 2: российские внедорожники не могут конкурировать с зарубежными аналогами.
Правда: внедорожники отечественного производства, имеют своих преданных поклонников благодаря высокой проходимости, надежности и доступной цене.
Плюсы и минусы популярных моделей
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Haval Jolion
|Современный дизайн, хорошие технические характеристики, доступная цена
|Некоторые проблемы с сервисом
|Belgee X70
|Хорошая цена, большой салон, достойные внедорожные качества
|Средний уровень отделки салона
|Lada Niva Legend
|Высокая проходимость, надежность, доступная цена
|Устаревший дизайн, низкий комфорт
|Geely Monjaro
|Прекрасная комплектация, комфорт, хорошая проходимость
|Высокая цена в своем сегменте
|Changan UNI-S/CS 55 Plus
|Стильный дизайн, хорошие технические характеристики
|Некоторые проблемы с ремонтом и сервисом
Интересные факты
-
Haval Jolion стал одним из самых успешных китайских автомобилей в России, благодаря выгодной цене и конкурентным характеристикам.
-
Lada Niva Legend остаётся культовым автомобилем в России, несмотря на возраст модели.
-
Geely Monjaro стал одним из первых кроссоверов китайского бренда, который заявил о себе на российском рынке с улучшенными характеристиками.
Исторический контекст
Кроссоверы начали набирать популярность в России в начале 2000-х годов, когда потребители начали искать более универсальные автомобили, которые могли бы сочетать комфорт легкового автомобиля с возможностями внедорожника. С тех пор сегмент кроссоверов и внедорожников стабильно растет, и они становятся основным выбором среди россиян.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru