Крым и Кубань лишились статуса главных фаворитов: путешественники выбрали совсем иные пути

Июль у моря в России редко бывает тихим. На набережных шумят колёса чемоданов, у палаток с кукурузой тянется очередь, а к обеду асфальт уже отдаёт жаром. Одни семьи ищут пляж с пологим входом, другие — тень, чтобы ребёнок не перегрелся, третьи просто хотят несколько дней без плотного графика и нервов. Для такого отдыха нужны не красивые обещания, а понятный маршрут и место, где море не спорит с погодой. Именно поэтому Крым, Краснодарский край, Азовское и Балтийское моря, а также Кавказские Минеральные Воды обычно и попадают в список самых рабочих вариантов на июль.

"Если семья едет с ребёнком, лучше заранее смотреть не только на море, но и на вход в воду, тень и дорогу до пляжа. В июле это решает больше, чем громкое название курорта. На жарком побережье ребёнок быстро устаёт, а пологий берег и нормальная инфраструктура снимают половину проблем. Поэтому выбор всегда упирается в конкретные условия, а не в красивую вывеску". эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Крым

В Крыму в июле особенно заметно, как быстро нагревается воздух. К середине месяца здесь уже по-настоящему жарко, а на черноморском побережье отдыхающих обычно больше всего. У Крыма есть и Черное, и Азовское моря, но именно южное и западное направления чаще выбирают те, кто едет за пляжем и солнцем.

Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия и Евпатория остаются привычными точками для семейного отдыха. На западном берегу легче переносится солнце, если нужен менее душный вариант. На южном берегу больше тени, потому что растительность там гуще, и это часто спасает в разгар дня.

Помимо моря здесь есть дайвинг, катание на гидроциклах и катамаранах. Пляжный чемодан без лишнего груза для такой поездки собирают заранее, потому что на месте докупить забытое выходит дороже и дольше. Ещё туристы идут в аквапарки, дельфинарии, зоопарки, дворцы, к горам и водопадам.

В Крыму работают частные гиды, которые предлагают авторские индивидуальные экскурсии. Для тех, кто не хочет сидеть только на пляже, это нормальный способ разбавить день и не тащиться куда попало. Но в июле маршруты лучше держать короткими: жара быстро съедает силы.

Краснодарский край

Сочи и Геленджик по-прежнему остаются самыми заметными курортами Краснодарского края. В июле вода в Черном море прогревается до +25 °С, и купаться можно почти без пауз. Для тех, кто едет именно за тёплым морем, это один из самых предсказуемых вариантов.

Здесь много отелей, а рядом с пляжами хватает современных развлечений. Сёрфинг, дайвинг и водные лыжи давно стали частью привычного отдыха. Плюс по побережью хватает дельфинариев и аквапарков, так что с детьми скучно не будет.

Рядом с Сочи можно посмотреть пещеры, дольмены и водопады. Если нужен отдых не только у воды, но и с короткими выездами по округе, этот регион подходит лучше многих других. Здесь легко собрать день из моря, прогулки и экскурсии.

Тем, кто сравнивает курорты, полезно держать в голове ещё один практический момент — не только море, но и дорогу до него. Когда маршрут выстроен заранее, отпуск не разваливается на мелкие бытовые проблемы. Подготовка документов перед поездкой иногда экономит больше времени, чем выбор отеля.

"Для семейного отдыха в июле лучше выбирать не самый шумный участок берега, а место, где ребёнку не придётся много ходить по жаре. Если рядом есть тень, аквапарк или парк, день складывается спокойнее. В Крыму и на Кубани это особенно заметно: один и тот же курорт может подойти по-разному в зависимости от района. Поэтому родителям стоит смотреть не только на фото, но и на карту". обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Азовское море

Если нужен отдых с ребёнком, Азовское море часто выбирают без долгих раздумий. Ейск, станица Голубицкая и Должанская коса удобны для семей, потому что пляжи там песчаные, а вход в воду пологий. Для малышей это куда спокойнее, чем резкий спуск и глубина уже у кромки берега.

В этих местах есть парки развлечений и аквапарки, так что поездка не сводится только к лежаку и воде. Семьи обычно ценят именно такой формат, когда ребёнок может и поплескаться, и побегать, и не сидит весь день на одном месте. Для июля это рабочая схема без лишней суеты.

Азовское море часто рассматривают и как замену более раскрученным направлениям. Когда хочется простого семейного отдыха, без перегруженного пляжа и длинных переездов, этот вариант выглядит практично. Здесь всё завязано на доступности и понятном ритме отдыха.

Балтийское море

Балтийский климат мягче черноморского, и это сразу чувствуется. В Калининградскую область едут те, кому не нужна жара и кто хочет спокойно гулять у моря. Средняя дневная температура в июле держится около +23 °С, ночью опускается до +15 °С.

Светлогорск и Зеленоградск остаются главными курортами региона. Калининград рядом тоже часто включают в поездку, хотя сам он не курортный город. У него свой ритм, европейский вид и архитектура, которая заметно выделяется на фоне привычных российских маршрутов.

Вода на Балтике остаётся прохладной даже в июле, поэтому купание там обычно короткое. Зато хорошо идут прогулки, пляжный отдых и прикладные виды спорта. Отдельно туристы выделяют Куршскую косу, где леса соседствуют с песчаными берегами, а пляжи в основном дикие.

Тем, кто ищет в поездке не только море, но и удобный маршрут, полезно заранее сверять логистику. Иначе отпуск легко превращается в беготню с пересадками и чемоданами. План поездки и дорога здесь влияют на впечатление не меньше, чем сам берег.

Кавказские Минеральные Воды

Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки чаще выбирают не ради моря, а ради отдыха с другой нагрузкой на день. Это курорты для тех, кому нужен воздух, прогулки и санаторный ритм без пляжной толкотни. В июле здесь много солнца, но формат отдыха всё же спокойнее, чем на побережье.

Самым известным и популярным считается Кисловодск. Там много зелени, больше всего санаториев, а ещё большой курортный парк и Долина роз. В Пятигорске основные точки сосредоточены у подножия горы Машук: смотровые площадки, пещерное озеро Провал и место дуэли Лермонтова.

Такой вариант выбирают те, кто хочет совместить поездку с прогулками и лечением без морского шума. Для части семей это вообще удобнее, чем каждый день искать, где спрятаться от солнца. Здесь отдых строится иначе, но в июле у него тоже есть свой круг постоянных поклонников.

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