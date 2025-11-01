Не шумит, не ломается, прячется под кровать: лучшие беговые дорожки для дома от 22 тыс руб

Беговая дорожка — один из самых удобных и универсальных тренажеров для домашнего фитнеса. Сегодня на рынке представлено множество моделей, отличающихся размерами, мощностью и дополнительными функциями. Мы выделили пять лучших компактных электрических беговых дорожек для дома по соотношению цена-качество на основе характеристик, функциональности и отзывов пользователей.

Как мы выбирали

Чтобы оценить модели объективно, спортивная редакция руководствовалась пятью основными параметрами:

максимальная скорость ;

компактность и складной механизм ;

мощность двигателя и его тип;

удобство интерфейса (наличие сенсорного дисплея, размеры полотна, максимальный вес пользователя);

варианты хранения - горизонтальное или вертикальное.

Итак, встречайте ТОП-5 лучших беговых дорожек для дома по мнению экспертов.

1 место — Kezga Smartrun 2

Цена: около 54 990 ₽

Максимальная скорость: 14 км/ч

Пульсометр: есть

Время складывания: около 8 секунд

Сенсорный экран: да

Макс. вес пользователя: до 120 кг

Размер полотна: 125x43 см

Вес: 43 кг

Способы хранения: горизонтальный и вертикальный

Kezga Smartrun 2 — лидер рейтингов YouTube и один из самых популярных домашних тренажеров. Она оснащена запатентованной системой амортизации Silkworm, которая защищает суставы и снижает уровень шума. Главное преимущество модели — реальная компактность. Дорожку можно легко сложить за 8-10 секунд и убрать под кровать или за дверь. Это особенно удобно для квартир и людей, которые ценят свободное пространство.

Сенсорный экран расположен на поручне, что намного удобнее, чем управление с пульта. Есть встроенный пульсометр и возможность подключить дорожку к приложению на смартфоне, чтобы отслеживать прогресс и даже участвовать в онлайн-забегах.

Плюсы:

продвинутая амортизация Silkworm;

яркий сенсорный экран;

быстрое складывание;

стильный дизайн;

подходит для пользователей до 120 кг.

Вывод: идеальный вариант по соотношению цена, дизайн и функциональность.

2 место — Slano Walkingpad

Цена: около 22 990 ₽

Максимальная скорость: 6 км/ч

Время складывания: 1 секунда

Сенсорный экран: нет

Макс. вес пользователя: 120 кг

Размер полотна: 105x40 см

Вес: 24 кг

Хранение: горизонтальное и вертикальное

Slano Walkingpad — самая компактная дорожка рейтинга и лучшая по доступности. При весе всего 24 кг она складывается пополам всего за секунду и легко помещается под диван или в шкаф. Несмотря на простоту, модель оснащена надежным бесщеточным двигателем, а также подключается по Bluetooth к приложению Fitshow, где можно отслеживать тренировки и участвовать в соревнованиях.

Минус: максимальная скорость всего 6 км/ч — подходит для быстрой ходьбы и легких кардиотренировок.

Плюсы:

очень компактная;

бесшумная работа;

доступная цена;

синхронизация со смартфоном.

Вывод: идеальный выбор для новичков и пользователей, предпочитающих спокойные тренировки.

3 место — Yamaguchi Max

Цена: около 138 000 ₽

Максимальная скорость: 12 км/ч

Пульсометр: есть

Сенсорный экран: нет

Время складывания: 10 секунд

Макс. вес пользователя: 140 кг

Размер полотна: 128x48 см

Вес: 45 кг

Хранение: горизонтальное и вертикальное

Модель от известного бренда Yamaguchi отличается стильным дизайном и качественной сборкой. Преимущества — прочные материалы, продуманная конструкция и наличие пульсометра. Однако высокая цена объясняется, скорее, затратами на рекламу и продвижение, а не уникальными функциями. Сенсорного дисплея нет, зато дорожка работает тихо и быстро складывается.

Плюсы:

выдерживает до 140 кг;

прочное полотно;

эстетичный дизайн.

Минусы:

высокая стоимость;

по отзывам, встречаются неточности в работе пульсометра.

Вывод: надёжный, но дорогой вариант для любителей бренда и комфорта.

4 место — Kezga Industrial 2

Цена: около 89 990 ₽

Максимальная скорость: 20 км/ч

Пульсометр: есть

Регулировка наклона: до 15°

Макс. вес пользователя: 150 кг

Размер полотна: 140x49 см

Вес: 90 кг

Хранение: горизонтальное

Профессиональная беговая дорожка для дома и спортзалов. Модель оснащена асинхронным AC-двигателем, который выдерживает длительные и интенсивные тренировки. Этот тип двигателя обычно устанавливают на дорожках стоимостью от 200 000 ₽, поэтому модель выгодно выделяется среди конкурентов.

Благодаря высокой мощности и регулируемому углу наклона Kezga Industrial 2 подходит для пользователей весом до 150 кг и обеспечивает интенсивные тренировки на уровне спортивного клуба.

Плюсы:

профессиональный двигатель;

угол наклона до 15°;

высокая прочность и надежность;

плавный ход и качественная амортизация.

Минусы:

крупная, требует больше места;

относительно долгий процесс складывания.

Вывод: лучший выбор для тех, кто хочет профессиональный тренажер у себя дома.

5 место — Xiaomi Walkingpad A1 Pro

Цена: около 43 000 ₽

Максимальная скорость: 6 км/ч

Сенсорный экран: нет

Макс. вес пользователя: 90 кг

Размер полотна: 120x41 см

Вес: 28 кг

Хранение: горизонтальное

Xiaomi Walkingpad A1 Pro — это портативная и тихая дорожка, идеально подходящая для малогабаритных квартир. Она складывается пополам за несколько секунд и легко помещается под кроватью. Модель оснащена автоматической регулировкой скорости в зависимости от темпа пользователя и синхронизируется с фирменным приложением Xiaomi. Однако по сравнению со схожей моделью Slano Walkingpad, её цена выше при тех же характеристиках.

Плюсы:

лёгкая и компактная;

бесщеточный двигатель;

удобное управление с пульта и через приложение.

Минусы:

высокая цена для своих характеристик;

не подходит для вертикального хранения.

Вывод: стильный вариант для домашних тренировок, но немного переоценён.

Итоги редакционного рейтинга

При выборе беговой дорожки важно учитывать не только цену, но и цели: кто будет заниматься, насколько ограничено пространство и какие функции действительно необходимы.

Лучший выбор по совокупности характеристик: Kezga Smartrun 2

Самая компактная и доступная: Slano Walkingpad

Для профессиональных тренировок: Kezga Industrial 2

Все три модели отличаются надёжностью, удобством и продуманной эргономикой, что делает их оптимальными вариантами для домашних тренировок.