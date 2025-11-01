Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина на беговой дорожке
Женщина на беговой дорожке
Анастасия Белова Опубликована вчера в 23:26

Не шумит, не ломается, прячется под кровать: лучшие беговые дорожки для дома от 22 тыс руб

Рейтинг беговых дорожек для дома: Kezga, Xiaomi и другие модели

Беговая дорожка — один из самых удобных и универсальных тренажеров для домашнего фитнеса. Сегодня на рынке представлено множество моделей, отличающихся размерами, мощностью и дополнительными функциями. Мы выделили пять лучших компактных электрических беговых дорожек для дома по соотношению цена-качество на основе характеристик, функциональности и отзывов пользователей.

Как мы выбирали

Чтобы оценить модели объективно, спортивная редакция руководствовалась пятью основными параметрами:

  • максимальная скорость;

  • компактность и складной механизм;

  • мощность двигателя и его тип;

  • удобство интерфейса (наличие сенсорного дисплея, размеры полотна, максимальный вес пользователя);

  • варианты хранения - горизонтальное или вертикальное.

Итак, встречайте ТОП-5 лучших беговых дорожек для дома по мнению экспертов.

1 место — Kezga Smartrun 2

Цена: около 54 990 ₽
Максимальная скорость: 14 км/ч
Пульсометр: есть
Время складывания: около 8 секунд
Сенсорный экран: да
Макс. вес пользователя: до 120 кг
Размер полотна: 125x43 см
Вес: 43 кг
Способы хранения: горизонтальный и вертикальный

Kezga Smartrun 2 — лидер рейтингов YouTube и один из самых популярных домашних тренажеров. Она оснащена запатентованной системой амортизации Silkworm, которая защищает суставы и снижает уровень шума. Главное преимущество модели — реальная компактность. Дорожку можно легко сложить за 8-10 секунд и убрать под кровать или за дверь. Это особенно удобно для квартир и людей, которые ценят свободное пространство.

Сенсорный экран расположен на поручне, что намного удобнее, чем управление с пульта. Есть встроенный пульсометр и возможность подключить дорожку к приложению на смартфоне, чтобы отслеживать прогресс и даже участвовать в онлайн-забегах.

Плюсы:

  • продвинутая амортизация Silkworm;

  • яркий сенсорный экран;

  • быстрое складывание;

  • стильный дизайн;

  • подходит для пользователей до 120 кг.

Вывод: идеальный вариант по соотношению цена, дизайн и функциональность.

2 место — Slano Walkingpad

Цена: около 22 990 ₽
Максимальная скорость: 6 км/ч
Время складывания: 1 секунда
Сенсорный экран: нет
Макс. вес пользователя: 120 кг
Размер полотна: 105x40 см
Вес: 24 кг
Хранение: горизонтальное и вертикальное

Slano Walkingpad — самая компактная дорожка рейтинга и лучшая по доступности. При весе всего 24 кг она складывается пополам всего за секунду и легко помещается под диван или в шкаф. Несмотря на простоту, модель оснащена надежным бесщеточным двигателем, а также подключается по Bluetooth к приложению Fitshow, где можно отслеживать тренировки и участвовать в соревнованиях.

Минус: максимальная скорость всего 6 км/ч — подходит для быстрой ходьбы и легких кардиотренировок.

Плюсы:

  • очень компактная;

  • бесшумная работа;

  • доступная цена;

  • синхронизация со смартфоном.

Вывод: идеальный выбор для новичков и пользователей, предпочитающих спокойные тренировки.

3 место — Yamaguchi Max

Цена: около 138 000 ₽
Максимальная скорость: 12 км/ч
Пульсометр: есть
Сенсорный экран: нет
Время складывания: 10 секунд
Макс. вес пользователя: 140 кг
Размер полотна: 128x48 см
Вес: 45 кг
Хранение: горизонтальное и вертикальное

Модель от известного бренда Yamaguchi отличается стильным дизайном и качественной сборкой. Преимущества — прочные материалы, продуманная конструкция и наличие пульсометра. Однако высокая цена объясняется, скорее, затратами на рекламу и продвижение, а не уникальными функциями. Сенсорного дисплея нет, зато дорожка работает тихо и быстро складывается.

Плюсы:

  • выдерживает до 140 кг;

  • прочное полотно;

  • эстетичный дизайн.

Минусы:

  • высокая стоимость;

  • по отзывам, встречаются неточности в работе пульсометра.

Вывод: надёжный, но дорогой вариант для любителей бренда и комфорта.

4 место — Kezga Industrial 2

Цена: около 89 990 ₽
Максимальная скорость: 20 км/ч
Пульсометр: есть
Регулировка наклона: до 15°
Макс. вес пользователя: 150 кг
Размер полотна: 140x49 см
Вес: 90 кг
Хранение: горизонтальное

Профессиональная беговая дорожка для дома и спортзалов. Модель оснащена асинхронным AC-двигателем, который выдерживает длительные и интенсивные тренировки. Этот тип двигателя обычно устанавливают на дорожках стоимостью от 200 000 ₽, поэтому модель выгодно выделяется среди конкурентов.

Благодаря высокой мощности и регулируемому углу наклона Kezga Industrial 2 подходит для пользователей весом до 150 кг и обеспечивает интенсивные тренировки на уровне спортивного клуба.

Плюсы:

  • профессиональный двигатель;

  • угол наклона до 15°;

  • высокая прочность и надежность;

  • плавный ход и качественная амортизация.

Минусы:

  • крупная, требует больше места;

  • относительно долгий процесс складывания.

Вывод: лучший выбор для тех, кто хочет профессиональный тренажер у себя дома.

5 место — Xiaomi Walkingpad A1 Pro

Цена: около 43 000 ₽
Максимальная скорость: 6 км/ч
Сенсорный экран: нет
Макс. вес пользователя: 90 кг
Размер полотна: 120x41 см
Вес: 28 кг
Хранение: горизонтальное

Xiaomi Walkingpad A1 Pro — это портативная и тихая дорожка, идеально подходящая для малогабаритных квартир. Она складывается пополам за несколько секунд и легко помещается под кроватью. Модель оснащена автоматической регулировкой скорости в зависимости от темпа пользователя и синхронизируется с фирменным приложением Xiaomi. Однако по сравнению со схожей моделью Slano Walkingpad, её цена выше при тех же характеристиках.

Плюсы:

  • лёгкая и компактная;

  • бесщеточный двигатель;

  • удобное управление с пульта и через приложение.

Минусы:

  • высокая цена для своих характеристик;

  • не подходит для вертикального хранения.

Вывод: стильный вариант для домашних тренировок, но немного переоценён.

Итоги редакционного рейтинга

При выборе беговой дорожки важно учитывать не только цену, но и цели: кто будет заниматься, насколько ограничено пространство и какие функции действительно необходимы.

Лучший выбор по совокупности характеристик: Kezga Smartrun 2
Самая компактная и доступная: Slano Walkingpad
Для профессиональных тренировок: Kezga Industrial 2

Все три модели отличаются надёжностью, удобством и продуманной эргономикой, что делает их оптимальными вариантами для домашних тренировок.

