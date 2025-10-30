Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Chatsam is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:21

Мир без клеток: парк, где животные смотрят на людей с любопытством, а не со страхом

Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы

Пайри Дайза — это не просто зоопарк. Это целая вселенная, где животные, культура и человек существуют в редком гармоничном единстве. Расположенный в бельгийском Брюжелетте, этот парк в шестой раз за менее чем десятилетие получил звание "Лучшего зоопарка Европы", подтвердив свой статус одного из самых вдохновляющих мест на континенте.

Как парк превратился в символ гармонии

Основанный в 1994 году на территории бывшего цистерцианского аббатства Камброн, Pairi Daiza стал личным проектом Эрика Домба, бывшего адвоката, который однажды решил оставить карьеру ради мечты. На 70 гектарах раскинулся живой музей природы, в котором собраны сотни видов животных со всего света — от панд до белых тигров.

Сегодня парк — одно из самых популярных туристических направлений Валлонии. Его концепция построена на идее путешествия: переходя из одной зоны в другую, посетители словно перемещаются между континентами — из Азии в Африку, из Америки в Европу. Каждая зона оформлена с вниманием к культуре региона, включая архитектуру, музыку и гастрономию.

"Именно из-за его огромной степени погружения здесь вы видите сочетание заботы о животных и презентации культур, которое является абсолютно уникальным", — сказал главный редактор Parkscout Plus Майк Вестер.

Международное признание и престижная награда

Награду Pairi Daiza получил от немецкого издания Parkscout Plus, которое считается авторитетным источником в индустрии тематических парков. Престижная премия оценивает не только условия содержания животных, но и общую концепцию, качество обслуживания и атмосферу.

Для коллектива из 900 сотрудников эта победа — признание их ежедневной работы. Уборщики, садовники, дрессировщики, архитекторы и ветеринары создают пространство, где каждое дерево, пруд и вольер встроены в общий художественный замысел.

"Каждый год миллионы посетителей входят в наши двери, изумленные, но в то же время вдохновленные, с сердцами, наполненными обновленным желанием защищать жизнь во всех ее проявлениях", — отметил президент парка Эрик Домб.

Лучший парк отдыха в Европе

Помимо звания лучшего зоопарка, Pairi Daiza получил титул "Лучший парк отдыха в Европе". И это неудивительно: здесь можно не просто наблюдать за животными, но и провести ночь среди них.

Гости останавливаются в домиках, окна которых выходят прямо в вольеры с волками, медведями или моржами. Такое соседство стало визитной карточкой парка и предметом гордости его создателей. Стоимость ночи начинается от 150 евро на человека, и, несмотря на немалую цену, бронирование расписано на месяцы вперед.

Сравнение с другими европейскими парками

Парк

Страна

Особенности

Средняя оценка посетителей

Pairi Daiza

Бельгия

Контакт с животными, культурные зоны, уникальные отели

9,8/10

Zoo Praha

Чехия

Старейший в Европе, редкие виды рептилий

9,1/10

Loro Parque

Испания

Морские шоу, дельфинарий, орнитологический центр

9,3/10

Tierpark Hagenbeck

Германия

Семейный зоопарк, подводные тоннели

8,9/10

Pairi Daiza выгодно выделяется тем, что предлагает не просто экскурсию, а полноценное переживание. Здесь можно услышать тибетские молитвенные барабаны, увидеть китайские пагоды, почувствовать аромат бамбука и буквально "пройтись" по пяти континентам за один день.

Экологическая миссия

За внешней красотой скрывается серьёзная научная и природоохранная работа. Парк участвует в более чем 80 программах по сохранению редких видов. Здесь родились три гигантские панды, ставшие символом сотрудничества Бельгии и Китая, а недавно — слонёнок, вызвавший настоящий ажиотаж среди посетителей.

Pairi Daiza поддерживает научные проекты, финансирует ветеринарные исследования и программы по защите дикой природы в Азии и Африке.

Советы для посетителей

  1. Покупайте билеты заранее — особенно в высокий сезон.
  2. Закладывайте минимум один полный день: парк огромен, и всё увидеть за несколько часов невозможно.
  3. Не пропускайте азиатскую и африканскую зоны — они самые живописные.
  4. Для отдыха выбирайте местные кафе с блюдами разных культур — от бельгийских вафель до китайских лапши и димсамов.
  5. Если планируете ночёвку, бронируйте жильё за несколько месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без билета в день посещения.
    → Последствие: длинные очереди и риск не попасть внутрь.
    → Альтернатива: онлайн-бронирование на официальном сайте Pairi Daiza.
  • Ошибка: пытаться обойти весь парк за пару часов.
    → Последствие: усталость и упущенные зоны.
    → Альтернатива: планировать маршрут заранее, использовать карту приложения парка.

А что если поехать зимой?

Зимой Pairi Daiza превращается в сказку. Заснеженные пагоды, львы в облаках пара, горячий шоколад в кафе и почти пустые дорожки создают совершенно иное настроение. Парк открыт круглый год, и многие посетители признаются, что зимние месяцы — их любимое время для прогулок.

Плюсы и минусы посещения Pairi Daiza

Плюсы

Минусы

Великолепный дизайн и атмосфера

Высокая стоимость проживания

Уникальное соседство с животными

Большое количество туристов летом

Экологическая миссия и образовательный подход

Ограниченные парковочные места

Много ресторанов и зон отдыха

Большие расстояния между зонами

Отличная инфраструктура для детей

Не все зоны доступны зимой

FAQ

Сколько стоит билет в Pairi Daiza?
Цена колеблется от 40 до 50 евро в зависимости от сезона и возраста посетителя.

Какие животные живут в Pairi Daiza?
Более 7000 животных: панды, тигры, белые медведи, моржи, львы, жирафы, пингвины и многие другие.

Мифы и правда

  • Миф: Pairi Daiza — обычный зоопарк.
    Правда: Это скорее природный и культурный заповедник, где животные живут в условиях, максимально приближенных к естественным.
  • Миф: Это развлечение только для детей.
    Правда: Многие приезжают без детей ради архитектуры, спа-зон и уникальной атмосферы уединения.
  • Миф: Все животные взяты из дикой природы.
    Правда: Большинство животных — участники международных программ размножения и спасения.

Исторический контекст

Создание Pairi Daiza стало частью новой волны экотуризма, которая зародилась в Европе в 1990-х годах. В то время началось переосмысление концепции зоопарков: от клетки — к открытому пространству. Парк стал одним из первых, кто предложил не просто наблюдать, а понимать и чувствовать природу.

Три интересных факта

  • Pairi Daiza единственный парк в Европе, где живут гигантские панды.
  • В парке обитают монахи — они ухаживают за садом дзен и обучают гостей основам медитации.
  • Каждая зона парка имеет свой запах — благодаря особым ароматическим растениям и благовониям.

