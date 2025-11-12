Золото не только в цехах: компании из Магнитогорска стали гордостью рейтинга Forbes
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг лучших работодателей России, и сразу два предприятия из Магнитогорска (Челябинская область) вошли в престижную "золотую группу" списка. Это Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и компания "Технониколь", производящая строительные материалы.
Магнитогорские компании — в "золотом" списке Forbes
"Сразу два предприятия из Магнитогорска находятся в "золотой" группе. Это Магнитогорский металлургический комбинат (добыча и металлургия), а также "Технониколь" (строительные материалы)", — отмечает издание.
Рейтинг Forbes охватывает 205 российских организаций. Компании не ранжируются по местам, а распределяются по четырём категориям: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".
Как оценивали работодателей
Методология рейтинга, разработанная в 2021 году, основана на принципах ESG-повестки - оценки компаний по трём ключевым направлениям:
-
экология (E) - устойчивость и ответственность бизнеса за природную среду,
-
социальная политика (S) - забота о сотрудниках, корпоративная культура, развитие персонала,
-
управление (G) - прозрачность, этичность и качество корпоративного менеджмента.
Попадание в "золотую группу" свидетельствует о высоких стандартах ведения бизнеса и социальной ответственности предприятий.
ММК — постоянный участник рейтингов Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат уже не впервые отмечается Forbes. Ранее компания вошла в топ-10 российских предприятий с наибольшими денежными накоплениями.
На конец 2024 года объём депозитов ММК превысил 104 млрд рублей, а чистая денежная позиция достигла 73,4 млрд рублей - показатель финансовой устойчивости и надёжности предприятия.
