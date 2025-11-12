Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:17

Золото не только в цехах: компании из Магнитогорска стали гордостью рейтинга Forbes

Два предприятия из Магнитогорска вошли в "золотую" категорию рейтинга работодателей Forbes

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг лучших работодателей России, и сразу два предприятия из Магнитогорска (Челябинская область) вошли в престижную "золотую группу" списка. Это Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и компания "Технониколь", производящая строительные материалы.

Магнитогорские компании — в "золотом" списке Forbes

"Сразу два предприятия из Магнитогорска находятся в "золотой" группе. Это Магнитогорский металлургический комбинат (добыча и металлургия), а также "Технониколь" (строительные материалы)", — отмечает издание.

Рейтинг Forbes охватывает 205 российских организаций. Компании не ранжируются по местам, а распределяются по четырём категориям: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".

Как оценивали работодателей

Методология рейтинга, разработанная в 2021 году, основана на принципах ESG-повестки - оценки компаний по трём ключевым направлениям:

  • экология (E) - устойчивость и ответственность бизнеса за природную среду,

  • социальная политика (S) - забота о сотрудниках, корпоративная культура, развитие персонала,

  • управление (G) - прозрачность, этичность и качество корпоративного менеджмента.

Попадание в "золотую группу" свидетельствует о высоких стандартах ведения бизнеса и социальной ответственности предприятий.

ММК — постоянный участник рейтингов Forbes

Магнитогорский металлургический комбинат уже не впервые отмечается Forbes. Ранее компания вошла в топ-10 российских предприятий с наибольшими денежными накоплениями.

На конец 2024 года объём депозитов ММК превысил 104 млрд рублей, а чистая денежная позиция достигла 73,4 млрд рублей - показатель финансовой устойчивости и надёжности предприятия.

