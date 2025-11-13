Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кот золотая шиншилла
Кот золотая шиншилла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 10:42

Работаю по 10 часов в день — но эта кошка не скучает и не портит мебель

Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары

Многие потенциальные владельцы кошек сомневаются в возможности содержать питомца при плотном графике. Распространено мнение, что кошка требует постоянного внимания и длительного ухода. На практике существует ряд пород, которые отличаются уравновешенным темпераментом, самостоятельностью и неприхотливостью в уходе.

Ниже приведён обзор пород, которые хорошо подходят людям, много времени проводящим вне дома, при условии соблюдения базовых правил содержания и заботы.

Британская короткошёрстная

Уход:

  • Шерсть густая, короткая; достаточно расчёсывать 1 раз в неделю.

  • В период линьки — 2 раза в неделю.

Характер:

  • Уравновешенные, спокойные, не склонны к излишней активности.

  • Способны спокойно переносить одиночество.

  • Дружелюбны, но не требуют постоянного внимания.

Особенности:

  • Склонны к набору веса, рекомендуется контролировать рацион.

Русская голубая

Уход:

  • Короткая двойная шерсть, не требует частого груминга.

  • Линька умеренная.

Характер:

  • Привязываются к одному члену семьи.

  • Предпочитают тихую и стабильную обстановку.

  • Подстраиваются под распорядок владельца, редко проявляют беспокойство.

Американская короткошёрстная

Уход:

  • Шерсть плотная, расчёсывание 1 раз в неделю.

  • Линька без выраженных особенностей.

Характер:

  • Спокойные, самостоятельные, хорошо проводят время в одиночестве.

  • Ладят с детьми и другими животными.

  • Терпеливы и уравновешенны.

Европейская короткошёрстная

Уход:

  • Минимальный: расчёсывание 1 раз в неделю, регулярная чистка лотка и сбалансированное питание.

Характер:

  • Здоровая, устойчивая порода с естественным происхождением.

  • Уравновешенные, не склонны к стрессу.

  • Подходят для владельцев, предпочитающих простоту ухода.

Шотландская прямоухая

Уход:

  • Короткая шерсть, расчёсывание 1 раз в неделю.

  • Линька умеренная.

Характер:

  • Общительные, дружелюбные, но ненавязчивые.

  • Легко адаптируются к семейному ритму.

  • Спокойно реагируют на присутствие детей и других животных.

Особенности:

  • Рекомендуется контролировать питание, так как порода склонна к перееданию.

Бомбейская кошка

Уход:

  • Короткая, блестящая шерсть. Иногда достаточно протирать влажной тканью.

  • Линька слабовыраженная.

Характер:

  • Уравновешенные, спокойные, могут оставаться одни в течение дня.

  • Привязаны к владельцу, но не требуют постоянного внимания.

  • Мяукают редко и тихо.

Мэнкс

Уход:

  • Короткая двойная шерсть, расчёсывание 1 раз в неделю.

  • Хорошо переносит холод и перепады температуры.

Характер:

  • Спокойные, адаптивные, не склонны к стрессу.

  • Хорошо чувствуют себя в одиночестве.

  • Уравновешенные и дружелюбные к людям и животным.

Практические рекомендации по выбору породы

Критерий Почему это важно
Короткая шерсть Сокращает время на уход и снижает количество шерсти в доме.
Уравновешенный характер Кошка не будет испытывать тревогу в отсутствие хозяина.
Хорошее здоровье Меньше визитов к ветеринару.
Самостоятельность Способность занимать себя без участия человека.

При правильной организации пространства (игрушки, когтеточки, окно для наблюдения) кошка будет чувствовать себя комфортно даже при отсутствии владельца в течение рабочего дня.

Возможные ошибки и последствия

Ошибка Последствие
Выбор слишком активной породы Проявления скуки и деструктивного поведения.
Перекармливание Набор веса и снижение подвижности.
Недостаток внимания Потеря доверия, тревожность.
Игнорирование ухода за шерстью Аллергия, загрязнение мебели.

Распространённые мифы

Миф: кошки плохо переносят одиночество.
Реальность: большинство короткошёрстных спокойных пород спокойно проводят время без владельца.

Миф: неприхотливые кошки менее ласковые.
Реальность: они проявляют привязанность спокойно — через присутствие и доверие.

Миф: уход за кошкой требует много времени.
Реальность: при правильной породе достаточно 10-15 минут в день.

Советы по содержанию

  • Регулярно вычёсывайте шерсть мягкой щёткой.

  • Обеспечьте постоянный доступ к свежей воде.

  • Играйте с питомцем хотя бы 10-15 минут в день.

  • Поддерживайте чистоту лотка.

  • Используйте качественный корм и не меняйте его резко.

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли держать кошку, если я весь день на работе?
    Да, при условии, что у неё есть пространство для отдыха, игрушки и вода.
  2. Что делать, если кошка скучает одна?
    Оставляйте игрушки-пазлы, включайте радио или оставляйте немного света.
  3. Есть ли породы, требующие меньше внимания?
    Да — британская, русская голубая, американская короткошёрстная и бомбейская.
  4. Нужно ли брать двух кошек, чтобы им не было скучно?
    Это возможно, но важно учитывать совместимость характеров.

Интересные факты

  1. Русская голубая кошка может адаптироваться к режиму владельца — она спит и просыпается в одно время с ним.
  2. Бомбейская кошка отличается низким уровнем линьки и практически не вызывает аллергических реакций.
  3. Мэнкс известен спокойным поведением и высоким интеллектом — некоторые особи способны открывать двери.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Щенячий возраст требует особого внимания к социализации и вакцинации — ветеринары сегодня в 2:25
Щенки, которые не просто играют: что скрывает их бесконечная активность

Понимание каждого этапа жизни собаки поможет вам заботиться о питомце на всех его этапах — от щенка до пожилой собаки.

Читать полностью » Кошки могут лаять, подражая собакам — объяснил зоопсихолог сегодня в 1:15
Как кошки перенимают повадки собак и почему это происходит: ответы просты

Кошек можно научить гулять на поводке, играть в апорт и даже имитировать поведение собак, но всё зависит от терпения и понимания их инстинктов.

Читать полностью » Ницан Лир раскрыл секреты воспитания собак без наказаний в графическом романе сегодня в 0:26
Собаки, как мы их не знали: как книга разрушает старые мифы о питомцах

Откройте для себя новый взгляд на мир собак и их поведение, который поможет улучшить отношения с вашим питомцем. Не верьте всему, что вам казалось известным!

Читать полностью » Думал, что у животных не бывает сердечных проблем — пока мой пёс не перенёс приступ от стресса, который чувствовал от меня вчера в 23:14

Домашние животные все чаще страдают от сердечных заболеваний — число таких случаев выросло на 15%, утверждает ветеринар и кинолог международной категории Владимир Уражевский.

Читать полностью » Думала, что осенняя хандра бывает только у людей — пока не заметила, как мой кот перестал играть и стал грустить вчера в 22:08

Осенняя хандра — не только человеческая проблема. Домашние питомцы тоже подвержены сезонным перепадам настроения, и им, как и людям, нужна поддержка. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как распознать «осеннюю грусть» у кошек и собак и как помочь любимцам справиться со стрессом.

Читать полностью » Зоогенетик Солоколова: генетические мутации создают новые породы кошек вчера в 21:17
Подержала на руках бесшерстного сфинкса — и теперь знаю, почему эти кошки особенные

Три природные мутации, изменившие кошачий мир: загнутые уши, отсутствие шерсти и загадочная "волчья" внешность. Как случайность стала красотой.

Читать полностью » Кинолог Эллис: питомцы перенимают человеческие привычки и эмоции вчера в 20:19
Заметила, что собака стала вести себя как я — сначала испугалась, потом поняла почему

Ученые и тренеры рассказали, какие привычки собаки незаметно перенимают от своих хозяев — от режима сна до эмоциональных реакций.

Читать полностью » Кошка использует мурлыканье, чтобы попросить внимание вчера в 19:19
Раньше радовалась, когда кошка мурлыкала — пока не узнала, что это может быть сигнал беды

Почему кошки мурлычут не только от удовольствия: скрытые значения урчания, его терапевтический эффект и советы, как понять настроение питомца.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора
Красота и здоровье
Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая
Наука
Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн
Авто и мото
Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Туризм
Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников
Дом
Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet