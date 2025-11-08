Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка обнимает кошку
Девушка обнимает кошку
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 10:44

Потратила кучу времени на поиск идеальной кошки для квартиры: вот порода, которая принесет только спокойствие и уют

Секрет счастливой жизни с кошкой прост: выбирайте не ту, что "самая красивая" на фото, а ту, чей характер и уровень активности совпадают с вашим образом жизни и метражом жилья. Маленькая квартира вовсе не препятствие — важно лишь подобрать породу, которой будет комфортно в ограниченном пространстве.

Британская короткошёрстная: философ в плюшевой шубке

Британцы — воплощение спокойствия. Эти кошки не носятся по дому, не сбрасывают вещи со шкафов и не устраивают ночных марафонов. Им достаточно подоконника и миски с кормом.

Британцы не требуют постоянного внимания, прекрасно переносят одиночество и чувствуют себя комфортно рядом с занятыми хозяевами. Единственное, что им нужно — короткая игра раз в день, чтобы избежать набора веса.

Рэгдолл: тряпичная кукла с сердцем

Название породы переводится как "тряпичная кукла" — и это не метафора. На руках рэгдоллы полностью расслабляются, превращаясь в живую мягкую игрушку.

Рэгдоллы обожают компанию людей, терпеливы с детьми, нежны и доверчивы. Но одиночество переносят плохо, поэтому идеально подойдут тем, кто много времени проводит дома.

Персидская: аристократ на подушке

Персидская кошка — живая статуэтка. Роскошная шерсть, приплюснутая мордочка, грациозность в каждом движении. Но активностью эти кошки не блещут — их стихия диван, кресло и ваше восхищение.

Уход за персом требует терпения: ежедневный груминг, фурминатор и влажные салфетки для глаз обязательны. Но наградой станет бесшумный, ласковый компаньон, который подарит дому атмосферу покоя.

Шотландская вислоухая: идеальный домосед

Милые загнутые ушки делают шотландцев похожими на плюшевые игрушки. Они действительно такие: миролюбивые, мягкие, не требующие много пространства.

Шотландцы прекрасно уживаются с детьми и другими животными, любят спокойствие и уют. Для занятых людей это находка — кошка, которая просто "есть" рядом, создавая домашний комфорт.

Экзотическая короткошёрстная: перс без хлопот

Экзоты — это "персы-лайт". Та же милая мордочка, тот же характер аристократа, но без ежедневного ухода за шерстью.

Экзоты адаптируются к малым пространствам, не требуют активных игр, обожают тепло и покой. Идеальны для владельцев, ценящих тишину и порядок.

Породы, которые не подойдут для маленьких квартир

  1. Бенгалы. Энергичные "гепарды". Без возможности бегать и охотиться превращают дом в джунгли.

  2. Абиссинцы. Неутомимые исследователи, которым нужна постоянная активность и пространство.

  3. Сиамские и ориенталы. Крикливые и требовательные к вниманию — их голос услышат даже соседи.

  4. Мейн-куны. Великаны кошачьего мира. При весе до 10 кг им попросту тесно в стандартной квартире.

Таблица "Плюсы и минусы квартирных пород"

Порода Плюсы Минусы
Британская Спокойная, независимая Склонность к лишнему весу
Рэгдолл Нежная, домашняя Плохо переносит одиночество
Персидская Тихая, аристократичная Требует ежедневного ухода
Шотландская Дружелюбная, уравновешенная Может быть ленивой
Экзотическая Простая в уходе, ласковая Не слишком активна

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять активную породу в студию → разрушенная мебель → выбрать спокойного британца или экзота.
  • Игнорировать груминг → колтуны и шерсть по всей квартире → ежедневное расчёсывание.
  • Оставлять рэгдолла одного → стресс и апатия → завести второго питомца.

А что если вы хотите кошку, но работаете целый день?

Тогда ваш выбор — британец, шотландец или экзот. Эти породы отлично переносят одиночество, не требуют постоянного контакта и не скучают в пустой квартире.

Если же вы часто дома и хотите "пушистого компаньона", выбирайте рэгдолла или перса — они с удовольствием проведут день рядом, мурлыча под руку.

Мифы и правда

Миф: маленькая квартира — плохое место для кошки.
Правда: главное не размер квартиры, а подходящая порода и забота.

Миф: кошкам нужно гулять на улице.
Правда: большинство домашних пород прекрасно чувствуют себя в помещении.

Миф: спокойные кошки скучные.
Правда: уравновешенный питомец — залог гармонии и целых занавесок.

Три интересных факта

  1. Британцы спят до 20 часов в сутки — чемпионы по спокойствию.

  2. Рэгдоллы были первой породой, специально выведенной для жизни только в доме.

  3. Персы участвовали в первых кошачьих выставках XIX века и до сих пор считаются символом роскоши.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не представляла, как сильно белая кошка зависит от вашего ухода — вот что стоит помнить каждому владельцу сегодня в 2:24

Белые кошки требуют особого ухода из-за генетических особенностей, которые могут повлиять на их здоровье. Узнайте, как правильно заботиться о питомцах с белой шерстью.

Читать полностью » Начал замечать язвы на коже кошки — и вот что оказалось на самом деле: вам стоит знать об этом сегодня в 1:33

Узнайте о самых опасных заболеваниях кошек, их симптомах и методах лечения. Какие признаки не стоит игнорировать, чтобы сохранить здоровье питомца?

Читать полностью » Беру кошку на руки и удивляюсь: как она пролезла в эту щель — вот в чем секрет её гибкости сегодня в 0:25

Узнайте, как строение тела кошек влияет на их удивительную гибкость и способность проникать в самые узкие пространства.

Читать полностью » Священник Алексей Иванов:усыпление больного питомца не является грехом, если оно облегчает страдания вчера в 22:28
Я приняла решение об усыплении питомца — не думала, что это так сложно, но вот почему я не пожалела

Узнайте, как церковь относится к усыплению домашних животных и почему это не всегда грех, если питомец страдает.

Читать полностью » В России владельцы животных могут быть оштрафованы за шум и неприятный запах вчера в 22:11
Как я узнала о штрафах для владельцев домашних животных — вот что нужно знать каждому хозяину

В России владельцам домашних животных могут грозить штрафы за шум, запахи и неубранные экскременты, что регулируется законом «Об ответственном обращении с животными». Узнайте, как избежать неприятностей.

Читать полностью » Собаки показывают свою радость через активное виляние хвостом вчера в 21:18
Моя собака ведет себя по-особенному: эти 6 знаков счастья стоит учитывать

Как понять, что ваша собака счастлива? Изучите поведенческие признаки радости у питомца — от хвоста до позы во время сна. Понимание языка тела собаки поможет вам укрепить вашу связь с ней.

Читать полностью » Старая кошка должна получать корм с высоким содержанием протеина вчера в 20:12
Я улучшила диету своей старой кошки: вот что она теперь ест каждый день

Когда ваша кошка становится старше, её потребности в питании изменяются. Узнайте, что важно включить в рацион старой кошки и какие продукты стоит избегать, чтобы поддержать её здоровье на долгие годы.

Читать полностью » Хвост собаки выполняет ей регулировать температуру и выражать эмоции вчера в 19:11
Хвост собаки выполняет больше функций, чем вы думали — вот что он может на самом деле

Хвост собаки — это не просто часть её тела, но и важный инструмент для выражения эмоций, общения и даже регулирования температуры. Узнайте, какие функции выполняет хвост и как правильно интерпретировать его движения.

Читать полностью »

Новости
Наука
Климатические технологии не защитят урожай кофе и какао при изменении влажности — Ариэль Моррисон
Питомцы
Чистка лотка за 1 минуту — запах исчезает, кошка довольна: вот что мне помогло
Садоводство
Забыла о проблемах с мухоловками зимой — с этим простым способом они переживают любую зиму
Еда
Заворачиваю фарш в капустные листья — голубцы на сковороде с томатной подливкой: гости просят добавки
Авто и мото
Российские автодилеры сообщили об отсутствии массовых скидок из-за дефицита машин
Садоводство
Беру ведро крапивы и немного варенья — через пару дней растения оживают на глазах
Еда
Смешиваю креветки, грибы и сыр — получаю нежный кремовый блюдо: жаль, раньше не знал этот секрет
Дом
Аспирин эффективно удаляет налёт и загрязнения с унитаза без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet