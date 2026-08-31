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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:09

Миф об экономии топлива развеян: реальный лидер дальних дистанций определился не по аппетиту мотора

Когда на одометре уже перевалило за сотни километров, а ближайшая заправка где-то впереди, цифры на бумаге начинают спорить с реальностью. Один автомобиль вроде бы "ест" меньше, другой — больше, но до колонки доезжает дальше. Так и выходит: в дороге решает не только расход, но и объём бака, а иногда именно он вытаскивает машину вперёд. Речь тут не про городские короткие круги, а про трассу, где лишние литры превращаются в десятки километров запаса.

"Для тех, кто регулярно отправляется в дальние поездки значение имеют расход топлива и объем бака — именно их сочетание во многом определяет, как долго можно ехать без дозаправки. У некоторых моделей запас хода можно дополнительно увеличить. Например, для Toyota Land Cruiser 200 предусмотрена возможность установки дополнительного топливного бака: суммарный объем топлива в таком случае может достигать почти 140 литров, что позволяет проехать без дозаправки порядка 1500 км. При этом ориентироваться стоит на характеристики конкретной модификации и условия эксплуатации", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.

Руководитель направления частных пользователей Авито Авто Дмитрий Сафронов

Как считали запас хода

Авито Авто сопоставило паспортный расход по трассе и объём бака у популярных машин с пробегом. Потом эксперты посчитали, какое расстояние теоретически можно пройти после полной заправки. На бумаге схема простая: литры делят на расход, получают запас хода. На дороге всё обычно выходит менее гладко, но для сравнения метод годится.

Именно на этом и строится весь рейтинг. Он показывает не "самую экономичную" машину, а ту, что дальше уедет без остановки у колонки. Для дальних поездок это уже не мелочь, а вполне прикладная история. Особенно если маршрут идёт по трассе, где заправки попадаются не на каждом повороте.

В таблице результатов хорошо видно, как один лишний объём бака меняет картину. Машина с меньшим расходом не всегда выходит дальше конкурента. И это не ошибка подсчёта, а обычная арифметика, где литры решают не меньше, чем паспортные 4,6 или 5,7 л на 100 км.

Бензиновые модели в рейтинге

Среди бензиновых машин первое место заняла BMW 5 серии 520i поколения F10. В исходном исследовании для неё указали бак на 68 литров и запас хода 1447 км. По официальным характеристикам BMW для рестайлингового 520i с автоматической коробкой бак уже 70 литров, а загородный расход — 4,7 л на 100 км. При таких данных получается около 1489 км.

Дальше в списке идут Kia K5 2.5 с результатом около 1296 км, Mercedes-Benz E 200 — 1245 км, Volkswagen Polo 1.6 MPI — 1222 км и Nissan Qashqai 1.6 — 1204 км. В первую десятку Авито Авто также включило Skoda Rapid, Toyota Camry, Hyundai Sonata, LADA Vesta и Mazda CX-5. Картина тут вполне показательная: не только мотор, но и бак двигает машину вверх по списку.

На этом фоне BMW 520i выглядит особенно любопытно. Расход у неё не рекордный, но запас хода выходит приличный. Для тех, кто часто ездит далеко, это уже не абстрактная цифра из паспорта, а понятный плюс на маршруте.

Дизели и внедорожники

У дизелей расчётные результаты ещё выше. Первое место досталось Mercedes-Benz E 220d — около 1526 км на баке объёмом 66 литров. Но здесь есть важная оговорка: для части версий W213 основной бак был 50 литров, а 66-литровый предлагался как увеличенный. Значит, цифра относится только к автомобилю с таким баком, а не ко всем E 220d подряд.

BMW X5 30d с 85-литровым баком идёт вторым и показывает 1491 км. BMW 520d, у которого расход ниже, получает только третье место — 1435 км. Разница здесь упирается не в экономичность сама по себе, а в объём топлива, который можно взять с собой в дорогу. И вот тут большой бак начинает играть свою игру.

Ещё нагляднее это видно у внедорожников. Toyota Land Cruiser Prado 2.8 расходует 6,3 л дизеля на 100 км, но с баком на 87 литров расчётно способен проехать 1381 км. Renault Duster 1.5 dCi экономичнее — 5 л на 100 км, однако его 50-литрового бака хватает примерно на 1000 км. На длинной дистанции разница получается заметной.

Почему цифры на бумаге расходятся с дорогой

Само исследование правильнее называть рейтингом автономности, а не экономичности. Формула берёт номинальный объём бака и паспортный загородный расход, а потом просто считает итог. На реальной трассе всё вмешивается сразу: скорость, обгоны, кондиционер, загрузка, ветер, температура и рельеф. У машины с пробегом к этому добавляется ещё и её техническое состояние.

Поэтому сухие цифры лучше воспринимать как ориентир, а не как обещание. Иначе можно легко ошибиться с маршрутом и заездом на заправку. Особенно если машина уже не новая и ведёт себя совсем не так, как в каталоге.

В этом же ряду стоит и спорный тезис из пресс-релиза про рост расхода до 5% при падении давления в шинах всего на 0,1 атм. Недостаточное давление действительно повышает сопротивление качению и расход, но оценки Минэнерго США для такой разницы заметно ниже. Поэтому к подобным заявлениям лучше относиться спокойно и сверять их с более жёсткими данными.

"По этой же причине я бы не переносил в статью утверждение из пресс-релиза о росте расхода до 5% при падении давления в шинах всего на 0,1 атм. Недостаточное давление действительно увеличивает сопротивление качению и расход, но опубликованные Минэнерго США оценки для столь небольшой разницы существенно ниже", — заявил изданию Тарантас Ньюс автоэксперт Дмитрий Новиков.

Автомеханик Александр Михайлов

Ответы на популярные вопросы

Что важнее для дальности — расход или бак?
Оба параметра работают вместе. Низкий расход помогает, но большой бак часто даёт более длинный запас хода.

Почему BMW X5 30d обошёл BMW 520d?
У X5 бак на 85 литров, а у 520d — 66 литров. Поэтому при более высоком расходе X5 выходит дальше.

Можно ли верить расчётам из рейтинга?
Как ориентиру — да. Как точному прогнозу на дороге — нет, потому что на расход влияют условия езды и состояние машины.

Почему Prado оказался дальше Duster?
У Prado бак на 87 литров, у Duster — 50 литров. На длинной дистанции именно запас топлива перевешивает более скромный расход Duster.

Проверено экспертом: автомеханик Александр Михайлов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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