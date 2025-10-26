Смартфоны, которые не выглядят на свою цену: как выбрать идеал до 20 000 рублей

Недорогие смартфоны уже давно перестали ассоциироваться с компромиссами. В сегменте до 20 тысяч рублей сегодня можно найти модели с мощными процессорами, AMOLED-экранами, быстрой зарядкой и даже защитой от воды. Редакция портала "Палач" выбрала пять лучших устройств, которые действительно заслуживают внимания.

Tecno Pova 7 5G — флагманский дизайн за бюджетные деньги

Первое место досталось Tecno Pova 7 5G - смартфону с футуристичным дизайном и LED-подсветкой на блоке камер. За 14,9 тыс. рублей пользователь получает 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью до 480 нит.

Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, который обеспечивает уверенную работу как в играх, так и в повседневных задачах. Отдельного внимания заслуживает батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и магнитной беспроводной зарядки 30 Вт - редкость в этом ценовом диапазоне.

Камера на 50 Мп, защита корпуса по стандарту IP64, стереодинамики, ИК-порт и модуль NFC делают этот смартфон настоящим лидером по соотношению цены и возможностей.

Samsung Galaxy A17 — проверенная надежность

На втором месте — Samsung Galaxy A17, стартующий с цены 14,9 тыс. руб. Здесь компания делает ставку на качество экрана: Super AMOLED-дисплей 6,7 дюйма, частота обновления 90 Гц и пиковая яркость до 1100 нит.

Работает устройство на процессоре MediaTek Helio G99, а тройная камера (50 + 5 + 2 Мп) обеспечивает достойные снимки днём и вечером. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 25 Вт.

Есть защита IP54, поддержка NFC, фирменная оболочка One UI и высокая энергоэффективность — всё, за что пользователи любят смартфоны Samsung.

Poco M7 Pro — производительность и дисплей уровня премиум

Третью строчку занял Poco M7 Pro за 17,9 тыс. руб. Этот смартфон выгодно выделяется экраном: AMOLED-матрица 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частота 120 Гц, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а также рекордная для класса яркость — до 2100 нит.

Производительность обеспечивает MediaTek Dimensity 7025 Ultra, а энергию — батарея на 5100 мАч с зарядкой 45 Вт. Приятный бонус — стереодинамики, защита IP64 и NFC. Poco M7 Pro подойдёт тем, кто хочет получить максимум мультимедийных возможностей за разумные деньги.

iQOO Z10 — баланс скорости и стиля

На четвёртом месте расположился iQOO Z10, доступный примерно за 19,6 тыс. руб. Смартфон ориентирован на молодых пользователей и геймеров. Он получил процессор среднего уровня, обеспечивающий плавную работу приложений и игр, современный экран с высокой частотой обновления и мощную батарею.

Дизайн устройства с акцентом на подсветку и текстурированную заднюю панель делает его узнаваемым. В комплекте — фирменная оболочка, адаптированная под геймерские сценарии, и продвинутая система охлаждения, которая предотвращает перегрев.

Infinix Note 50 Pro — максимум автономности

Замыкает подборку Infinix Note 50 Pro, оценённый примерно в 20 тыс. руб. Этот смартфон выделяется вместительной батареей, мощной камерой на 108 Мп и ярким AMOLED-дисплеем.

Бренд Infinix традиционно делает ставку на энергоэффективность и автономность: Note 50 Pro способен работать двое суток без подзарядки. Также здесь есть быстрая зарядка, большой объём оперативной памяти и поддержка NFC, что делает модель отличным выбором для повседневного использования.

Сравнение

Модель Экран Процессор Аккумулятор Камера Зарядка Особенности Tecno Pova 7 5G 6.78", 144 Гц, IPS Dimensity 7300 Ultimate 6000 мАч 50 Мп 45 Вт + 30 Вт беспроводная LED-подсветка, IP64, NFC Samsung Galaxy A17 6.7", 90 Гц, AMOLED Helio G99 5000 мАч 50+5+2 Мп 25 Вт IP54, NFC Poco M7 Pro 6.67", 120 Гц, AMOLED Dimensity 7025 Ultra 5100 мАч 50+2 Мп 45 Вт HDR10+, Dolby Vision iQOO Z10 ~6.6", AMOLED Средний чип 5000 мАч ~64 Мп 44 Вт Игровой режим, охлаждение Infinix Note 50 Pro 6.8", AMOLED Helio G96 5000+ мАч 108 Мп 45 Вт Автономность, NFC

Советы при выборе смартфона до 20 000 рублей

Смотрите на экран. AMOLED-дисплеи дают ярче цвета и меньше расходуют заряд. Выбирайте минимум 8 ГБ ОЗУ. Это обеспечит стабильную работу приложений. Проверяйте поддержку NFC. Без неё не получится оплачивать покупки бесконтактно. Не игнорируйте защиту корпуса. IP54 или IP64 спасёт от пыли и случайных капель. Сравнивайте мощность зарядки. Чем выше показатель, тем быстрее телефон будет готов к работе.

Ошибки и альтернативы

Ошибка: выбирать смартфон только по бренду.

Последствие: переплата за имя без прироста характеристик.

Альтернатива: Tecno и Infinix — достойные конкуренты именитых марок.

Ошибка: игнорировать объём памяти.

Последствие: нехватка места для фото и видео.

Альтернатива: модели с 128 ГБ или поддержкой microSD.

Ошибка: экономить на зарядке.

Последствие: медленное восстановление батареи.

Альтернатива: устройства с зарядкой от 33 Вт и выше.

А что если…

Если вы ищете телефон для игр — выбирайте Tecno Pova 7 5G или iQOO Z10: оба отлично справляются с графикой. Для любителей фото — Infinix Note 50 Pro. Тем, кто ценит экран и мультимедиа, подойдёт Poco M7 Pro. А если важна стабильность и интерфейс — Samsung Galaxy A17 станет надёжным выбором.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Tecno Pova 7 5G Мощный чип, большая батарея, LED-дизайн IPS-матрица уступает AMOLED Samsung Galaxy A17 Качественный экран, надёжность Средняя производительность Poco M7 Pro Яркий дисплей, Dolby Vision, защита IP64 Камера без телеобъектива iQOO Z10 Хорош для игр, быстрая зарядка Менее распространённый бренд Infinix Note 50 Pro Камера 108 Мп, отличная автономность Немного громоздкий корпус

FAQ

Какой смартфон лучше для игр?

Tecno Pova 7 5G — благодаря процессору Dimensity 7300 Ultimate и системе охлаждения.

Что выбрать для фото и видео?

Infinix Note 50 Pro с камерой 108 Мп и хорошим алгоритмом обработки снимков.

Какой самый яркий экран в подборке?

Poco M7 Pro — его AMOLED-панель достигает 2100 нит.

Есть ли среди них модели с защитой от влаги?

Да, Tecno Pova 7 5G и Poco M7 Pro имеют IP64, Galaxy A17 — IP54.

Какой смартфон самый автономный?

Tecno Pova 7 5G с батареей 6000 мАч.

Мифы и правда

Миф: бюджетные смартфоны не поддерживают быструю зарядку.

Правда: даже модели за 15 тыс. руб. заряжаются на 45 Вт и выше.

Миф: AMOLED-дисплей всегда дороже.

Правда: Samsung и Poco доказывают, что качественная матрица доступна и в среднем сегменте.

Миф: защита IP — только у флагманов.

Правда: бюджетные модели 2025 года тоже имеют пыле- и влагозащиту.

3 интересных факта