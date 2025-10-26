Смартфоны, которые не выглядят на свою цену: как выбрать идеал до 20 000 рублей
Недорогие смартфоны уже давно перестали ассоциироваться с компромиссами. В сегменте до 20 тысяч рублей сегодня можно найти модели с мощными процессорами, AMOLED-экранами, быстрой зарядкой и даже защитой от воды. Редакция портала "Палач" выбрала пять лучших устройств, которые действительно заслуживают внимания.
Tecno Pova 7 5G — флагманский дизайн за бюджетные деньги
Первое место досталось Tecno Pova 7 5G - смартфону с футуристичным дизайном и LED-подсветкой на блоке камер. За 14,9 тыс. рублей пользователь получает 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью до 480 нит.
Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, который обеспечивает уверенную работу как в играх, так и в повседневных задачах. Отдельного внимания заслуживает батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и магнитной беспроводной зарядки 30 Вт - редкость в этом ценовом диапазоне.
Камера на 50 Мп, защита корпуса по стандарту IP64, стереодинамики, ИК-порт и модуль NFC делают этот смартфон настоящим лидером по соотношению цены и возможностей.
Samsung Galaxy A17 — проверенная надежность
На втором месте — Samsung Galaxy A17, стартующий с цены 14,9 тыс. руб. Здесь компания делает ставку на качество экрана: Super AMOLED-дисплей 6,7 дюйма, частота обновления 90 Гц и пиковая яркость до 1100 нит.
Работает устройство на процессоре MediaTek Helio G99, а тройная камера (50 + 5 + 2 Мп) обеспечивает достойные снимки днём и вечером. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 25 Вт.
Есть защита IP54, поддержка NFC, фирменная оболочка One UI и высокая энергоэффективность — всё, за что пользователи любят смартфоны Samsung.
Poco M7 Pro — производительность и дисплей уровня премиум
Третью строчку занял Poco M7 Pro за 17,9 тыс. руб. Этот смартфон выгодно выделяется экраном: AMOLED-матрица 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частота 120 Гц, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а также рекордная для класса яркость — до 2100 нит.
Производительность обеспечивает MediaTek Dimensity 7025 Ultra, а энергию — батарея на 5100 мАч с зарядкой 45 Вт. Приятный бонус — стереодинамики, защита IP64 и NFC. Poco M7 Pro подойдёт тем, кто хочет получить максимум мультимедийных возможностей за разумные деньги.
iQOO Z10 — баланс скорости и стиля
На четвёртом месте расположился iQOO Z10, доступный примерно за 19,6 тыс. руб. Смартфон ориентирован на молодых пользователей и геймеров. Он получил процессор среднего уровня, обеспечивающий плавную работу приложений и игр, современный экран с высокой частотой обновления и мощную батарею.
Дизайн устройства с акцентом на подсветку и текстурированную заднюю панель делает его узнаваемым. В комплекте — фирменная оболочка, адаптированная под геймерские сценарии, и продвинутая система охлаждения, которая предотвращает перегрев.
Infinix Note 50 Pro — максимум автономности
Замыкает подборку Infinix Note 50 Pro, оценённый примерно в 20 тыс. руб. Этот смартфон выделяется вместительной батареей, мощной камерой на 108 Мп и ярким AMOLED-дисплеем.
Бренд Infinix традиционно делает ставку на энергоэффективность и автономность: Note 50 Pro способен работать двое суток без подзарядки. Также здесь есть быстрая зарядка, большой объём оперативной памяти и поддержка NFC, что делает модель отличным выбором для повседневного использования.
Сравнение
|Модель
|Экран
|Процессор
|Аккумулятор
|Камера
|Зарядка
|Особенности
|Tecno Pova 7 5G
|6.78", 144 Гц, IPS
|Dimensity 7300 Ultimate
|6000 мАч
|50 Мп
|45 Вт + 30 Вт беспроводная
|LED-подсветка, IP64, NFC
|Samsung Galaxy A17
|6.7", 90 Гц, AMOLED
|Helio G99
|5000 мАч
|50+5+2 Мп
|25 Вт
|IP54, NFC
|Poco M7 Pro
|6.67", 120 Гц, AMOLED
|Dimensity 7025 Ultra
|5100 мАч
|50+2 Мп
|45 Вт
|HDR10+, Dolby Vision
|iQOO Z10
|~6.6", AMOLED
|Средний чип
|5000 мАч
|~64 Мп
|44 Вт
|Игровой режим, охлаждение
|Infinix Note 50 Pro
|6.8", AMOLED
|Helio G96
|5000+ мАч
|108 Мп
|45 Вт
|Автономность, NFC
Советы при выборе смартфона до 20 000 рублей
-
Смотрите на экран. AMOLED-дисплеи дают ярче цвета и меньше расходуют заряд.
-
Выбирайте минимум 8 ГБ ОЗУ. Это обеспечит стабильную работу приложений.
-
Проверяйте поддержку NFC. Без неё не получится оплачивать покупки бесконтактно.
-
Не игнорируйте защиту корпуса. IP54 или IP64 спасёт от пыли и случайных капель.
-
Сравнивайте мощность зарядки. Чем выше показатель, тем быстрее телефон будет готов к работе.
Ошибки и альтернативы
-
Ошибка: выбирать смартфон только по бренду.
Последствие: переплата за имя без прироста характеристик.
Альтернатива: Tecno и Infinix — достойные конкуренты именитых марок.
-
Ошибка: игнорировать объём памяти.
Последствие: нехватка места для фото и видео.
Альтернатива: модели с 128 ГБ или поддержкой microSD.
-
Ошибка: экономить на зарядке.
Последствие: медленное восстановление батареи.
Альтернатива: устройства с зарядкой от 33 Вт и выше.
А что если…
Если вы ищете телефон для игр — выбирайте Tecno Pova 7 5G или iQOO Z10: оба отлично справляются с графикой. Для любителей фото — Infinix Note 50 Pro. Тем, кто ценит экран и мультимедиа, подойдёт Poco M7 Pro. А если важна стабильность и интерфейс — Samsung Galaxy A17 станет надёжным выбором.
Плюсы и минусы
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Tecno Pova 7 5G
|Мощный чип, большая батарея, LED-дизайн
|IPS-матрица уступает AMOLED
|Samsung Galaxy A17
|Качественный экран, надёжность
|Средняя производительность
|Poco M7 Pro
|Яркий дисплей, Dolby Vision, защита IP64
|Камера без телеобъектива
|iQOO Z10
|Хорош для игр, быстрая зарядка
|Менее распространённый бренд
|Infinix Note 50 Pro
|Камера 108 Мп, отличная автономность
|Немного громоздкий корпус
FAQ
Какой смартфон лучше для игр?
Tecno Pova 7 5G — благодаря процессору Dimensity 7300 Ultimate и системе охлаждения.
Что выбрать для фото и видео?
Infinix Note 50 Pro с камерой 108 Мп и хорошим алгоритмом обработки снимков.
Какой самый яркий экран в подборке?
Poco M7 Pro — его AMOLED-панель достигает 2100 нит.
Есть ли среди них модели с защитой от влаги?
Да, Tecno Pova 7 5G и Poco M7 Pro имеют IP64, Galaxy A17 — IP54.
Какой смартфон самый автономный?
Tecno Pova 7 5G с батареей 6000 мАч.
Мифы и правда
-
Миф: бюджетные смартфоны не поддерживают быструю зарядку.
Правда: даже модели за 15 тыс. руб. заряжаются на 45 Вт и выше.
-
Миф: AMOLED-дисплей всегда дороже.
Правда: Samsung и Poco доказывают, что качественная матрица доступна и в среднем сегменте.
-
Миф: защита IP — только у флагманов.
Правда: бюджетные модели 2025 года тоже имеют пыле- и влагозащиту.
3 интересных факта
-
Tecno и Infinix входят в один холдинг Transsion, который занимает лидирующие позиции в Африке и Азии.
-
Poco изначально был суббрендом Xiaomi, но теперь действует как независимая компания.
-
iQOO — дочерний бренд Vivo, специализирующийся на игровых смартфонах.
