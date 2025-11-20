Марокко оказалось идеальным для серфинга и семейного отдыха — главное, выбрать правильный пляж

Марокканское побережье тянется более чем на две тысячи миль, открывая путешественникам совершенно разное настроение моря — от тёплого Средиземноморья до бодрящих атлантических ветров. Эти пейзажи создают идеальные условия и для тех, кто мечтает просто провести день на мягком песке, и для любителей серфинга, ищущих новые точки для катания. Ниже — переработанный обзор восьми пляжей, которые помогут выбрать идеальное направление для поездки.

Атлантика и Средиземное море: что ожидать путешественнику

Марокко удивительно разнообразно: на юго-западном побережье настроение задаёт Атлантика — шумная, ветреная, идеально подходящая для водных видов спорта. На севере же путешественников ждут спокойные средиземноморские бухты, где вода прогревается быстрее, а инфраструктура заточена под семейный отдых. Несмотря на любовь путешественников к древним мединам, именно пляжи часто становятся тем самым элементом, который делает поездку по-настоящему расслабляющей.

Ниже мы рассмотрим восемь направлений, сохраняя их атмосферу, особенности и советы по посещению.

Сравнение пляжей

Пляж Лучше всего подходит для Особенности Эссауира Виндсерфинг, кайтсерфинг Постоянный ветер, широкая песчаная полоса Легзира Фотографии Песчаниковая арка, закаты Тагазут Серфинг Популярное место среди начинающих и профи Саидия Семейный отдых Длинный пляж, Средиземное море, развитая инфраструктура Сфиха Панорамы Вид на испанский остров Эль-Пеньон-де-Альхусемас М'Дик Рыбные рестораны Средиземноморская кухня, приятная набережная Уалидия Плавание в лагуне Тихие воды, прогулки на лодках Ачакар Пляж рядом с Танжером Красивые виды, пещеры Геракла

Советы шаг за шагом: как выбрать маршрут по марокканским пляжам

Определитесь с форматом отдыха.

Если хочется адреналина — подойдут Эссауира и Тагазут. Для спокойного отдыха лучше выбирать Саидию или Уалидию. Выберите снаряжение под задачу.

Для серфинга полезно арендовать доску на месте — серф-школы есть практически в каждом атлантическом курорте. Для прогулок по лагуне в Уалидии возьмите каяк или SUP-борд. Добавьте гастрономию.

В М'Дике обязательно стоит попробовать мидии и рыбу на гриле, а в Уалидии — устрицы из местных хозяйств. Продумайте транспорт.

Аренда авто остаётся самым удобным способом передвижения — многие пляжи расположены вдали от крупных городов. Запланируйте закаты.

Легзира и Тагазут — идеальные места, чтобы завершить день зрелищным видом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать пляж исключительно по фотографиям.

Последствие: условия могут оказаться неподходящими для купания (например, в ветреной Эссауире).

Альтернатива: ориентироваться на сезонность и активность: для плавания — Уалидия или Саидия; для серфинга — Тагазут.

Ошибка: приезжать в Легзиру без учёта приливов.

Последствие: невозможно пройти под арку и сделать желанные фото.

Альтернатива: заранее смотреть расписание приливов в навигационных приложениях.

Ошибка: отправляться в Сфиху без бронирования жилья в сезон.

Последствие: ограниченный выбор и повышенные цены.

Альтернатива: остановиться в гостевых домах на холмах вокруг пляжа.

А что если…

…вы хотите увидеть максимум за одну поездку?

Можно выстроить маршрут по побережью: начать с Танжера и Ачакара, затем спуститься к Эссауире и завершить путешествие в Уалидии.

…семья путешествует с детьми?

Саидия и Уалидия — лучшие варианты, где есть спокойная вода и развитая инфраструктура.

…мечтаете научиться серфингу?

Тагазут — главное направление с многочисленными школами и инструкторами.

Плюсы и минусы направлений

Направление Плюсы Минусы Эссауира Идеальный ветер, атмосфера старого города Купание не всегда комфортно Легзира Фотогеничные пейзажи Плавание ограничено Саидия Длинный пляж, Средиземное море Высокий сезон — много людей Уалидия Тихая лагуна, рестораны морепродуктов Меньше развлечений для активного отдыха Ачакар Близко к Танжеру, красивые виды Волны могут быть сильными

FAQ

Как выбрать пляж в Марокко?

Ориентируйтесь на цель поездки: для спорта — Атлантика, для спокойного отдыха — Средиземное море.

Что лучше для первой поездки: Тагазут или Эссауира?

Тагазут подходит тем, кто хочет учиться серфингу, Эссауира — ценителям ветра и набережной с рынками.

Мифы и правда

Миф: плавать в Атлантике опасно в любом месте.

Правда: некоторые участки действительно ветреные, но в Уалидии и ряде бухт вода спокойная.

Миф: пляжи Марокко подходят только опытным серферам.

Правда: множество школ обучают новичков, особенно в Тагазуте.

Миф: на Средиземном море меньше развлечений.

Правда: в Саидии и М'Дике работает масса кафе, клубов и водных аттракционов.

Три интересных факта

В Легзире некогда было две природные арки — одна обрушилась в 2016 году. Уалидия считается марокканской столицей устриц благодаря идеальной лагуне. В Ачакаре находится вход в знаменитые пещеры Геракла — туристический символ Танжера.

