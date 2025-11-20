Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Таразут (Тагазут)
Таразут (Тагазут)
© commons.wikimedia.org by AJSPARK4444 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 17:40

Марокко оказалось идеальным для серфинга и семейного отдыха — главное, выбрать правильный пляж

Тагазут стал главным центром серфинга Марокко

Марокканское побережье тянется более чем на две тысячи миль, открывая путешественникам совершенно разное настроение моря — от тёплого Средиземноморья до бодрящих атлантических ветров. Эти пейзажи создают идеальные условия и для тех, кто мечтает просто провести день на мягком песке, и для любителей серфинга, ищущих новые точки для катания. Ниже — переработанный обзор восьми пляжей, которые помогут выбрать идеальное направление для поездки.

Атлантика и Средиземное море: что ожидать путешественнику

Марокко удивительно разнообразно: на юго-западном побережье настроение задаёт Атлантика — шумная, ветреная, идеально подходящая для водных видов спорта. На севере же путешественников ждут спокойные средиземноморские бухты, где вода прогревается быстрее, а инфраструктура заточена под семейный отдых. Несмотря на любовь путешественников к древним мединам, именно пляжи часто становятся тем самым элементом, который делает поездку по-настоящему расслабляющей.

Ниже мы рассмотрим восемь направлений, сохраняя их атмосферу, особенности и советы по посещению.

Сравнение пляжей

Пляж

Лучше всего подходит для

Особенности

Эссауира

Виндсерфинг, кайтсерфинг

Постоянный ветер, широкая песчаная полоса

Легзира

Фотографии

Песчаниковая арка, закаты

Тагазут

Серфинг

Популярное место среди начинающих и профи

Саидия

Семейный отдых

Длинный пляж, Средиземное море, развитая инфраструктура

Сфиха

Панорамы

Вид на испанский остров Эль-Пеньон-де-Альхусемас

М'Дик

Рыбные рестораны

Средиземноморская кухня, приятная набережная

Уалидия

Плавание в лагуне

Тихие воды, прогулки на лодках

Ачакар

Пляж рядом с Танжером

Красивые виды, пещеры Геракла

Советы шаг за шагом: как выбрать маршрут по марокканским пляжам

  1. Определитесь с форматом отдыха.
    Если хочется адреналина — подойдут Эссауира и Тагазут. Для спокойного отдыха лучше выбирать Саидию или Уалидию.
  2. Выберите снаряжение под задачу.
    Для серфинга полезно арендовать доску на месте — серф-школы есть практически в каждом атлантическом курорте. Для прогулок по лагуне в Уалидии возьмите каяк или SUP-борд.
  3. Добавьте гастрономию.
    В М'Дике обязательно стоит попробовать мидии и рыбу на гриле, а в Уалидии — устрицы из местных хозяйств.
  4. Продумайте транспорт.
    Аренда авто остаётся самым удобным способом передвижения — многие пляжи расположены вдали от крупных городов.
  5. Запланируйте закаты.
    Легзира и Тагазут — идеальные места, чтобы завершить день зрелищным видом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать пляж исключительно по фотографиям.
    Последствие: условия могут оказаться неподходящими для купания (например, в ветреной Эссауире).
    Альтернатива: ориентироваться на сезонность и активность: для плавания — Уалидия или Саидия; для серфинга — Тагазут.
  • Ошибка: приезжать в Легзиру без учёта приливов.
    Последствие: невозможно пройти под арку и сделать желанные фото.
    Альтернатива: заранее смотреть расписание приливов в навигационных приложениях.
  • Ошибка: отправляться в Сфиху без бронирования жилья в сезон.
    Последствие: ограниченный выбор и повышенные цены.
    Альтернатива: остановиться в гостевых домах на холмах вокруг пляжа.

А что если…

…вы хотите увидеть максимум за одну поездку?
Можно выстроить маршрут по побережью: начать с Танжера и Ачакара, затем спуститься к Эссауире и завершить путешествие в Уалидии.

…семья путешествует с детьми?
Саидия и Уалидия — лучшие варианты, где есть спокойная вода и развитая инфраструктура.

…мечтаете научиться серфингу?
Тагазут — главное направление с многочисленными школами и инструкторами.

Плюсы и минусы направлений

Направление

Плюсы

Минусы

Эссауира

Идеальный ветер, атмосфера старого города

Купание не всегда комфортно

Легзира

Фотогеничные пейзажи

Плавание ограничено

Саидия

Длинный пляж, Средиземное море

Высокий сезон — много людей

Уалидия

Тихая лагуна, рестораны морепродуктов

Меньше развлечений для активного отдыха

Ачакар

Близко к Танжеру, красивые виды

Волны могут быть сильными

FAQ

Как выбрать пляж в Марокко?
Ориентируйтесь на цель поездки: для спорта — Атлантика, для спокойного отдыха — Средиземное море.

Что лучше для первой поездки: Тагазут или Эссауира?
Тагазут подходит тем, кто хочет учиться серфингу, Эссауира — ценителям ветра и набережной с рынками.

Мифы и правда

  • Миф: плавать в Атлантике опасно в любом месте.
    Правда: некоторые участки действительно ветреные, но в Уалидии и ряде бухт вода спокойная.
  • Миф: пляжи Марокко подходят только опытным серферам.
    Правда: множество школ обучают новичков, особенно в Тагазуте.
  • Миф: на Средиземном море меньше развлечений.
    Правда: в Саидии и М'Дике работает масса кафе, клубов и водных аттракционов.

Три интересных факта

  1. В Легзире некогда было две природные арки — одна обрушилась в 2016 году.
  2. Уалидия считается марокканской столицей устриц благодаря идеальной лагуне.
  3. В Ачакаре находится вход в знаменитые пещеры Геракла — туристический символ Танжера.

Исторический контекст

  • Сиди Ифни, рядом с Легзирой, долгое время был испанским владением — от этого в регионе ощущается европейский след.
  • Танжер, недалеко от Ачакара, когда-то был международной зоной и хранил элементы разных культур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прогулка по Севилье: от Хиральды до квартала Санта-Крус сегодня в 12:10
Как провести идеальный день в Севилье: 6 мест, которые заставят вас влюбиться в город

Севилья — город, который покоряет сердце с первого взгляда. Узнайте, какие места и впечатления обязательно стоит включить в свой маршрут, чтобы ваше путешествие стало незабываемым.

Читать полностью » Майорка – крупнейший остров Балеарского архипелага с пляжами и природой сегодня в 9:56
7 причин, почему Майорка – это рай для путешественников: вас ждут пляжи, горы и невероятные деревни

Майорка — остров, который удовлетворяет самые разные предпочтения. Какие места стоит посетить, чтобы отпуск был незабываемым? Узнайте, как получить максимум от путешествия!

Читать полностью » Названы 10 мест, которые стоит увидеть в венгерской столице – Будапеште сегодня в 8:48
Что делать и что увидеть в Будапеште: от термальных купален до королевской крепости

Будапешт — это сочетание богатой истории, архитектурных чудес и уникальной атмосферы, которая привлекает путешественников со всего мира. Узнайте, что посмотреть в венгерской столице.

Читать полностью » Биг-Бен – история знаменитых курантов и архитектурных чудес Лондона сегодня в 7:44
Пульс Лондона: 10 мест, которые нельзя пропустить в британской столице

Лондон — это город, в котором история и современность встречаются на каждом шагу. Узнайте, что обязательно стоит увидеть в этом невероятном городе.

Читать полностью » Названы 10 мест, которые стоит посетить в Риме при первом визите сегодня в 6:39
Как почувствовать настоящий Рим: прогулки по улицам и самые красивые площади города

Рим — это город, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте, что стоит увидеть в этом Вечном городе и какие места помогут вам почувствовать его истинную атмосферу.

Читать полностью » Каналы Амстердама внесены в список ЮНЕСКО как культурное наследие сегодня в 5:36
Отвалилась челюсть: культурные символы Амстердама, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Амстердам — это город, где каждый уголок скрывает интересные истории и яркие впечатления. Узнайте, что стоит увидеть и чем заняться в этой невероятной столице.

Читать полностью » Лифт Санта-Жушта – инженерное чудо с видом на Лиссабон и его исторические районы сегодня в 4:34
Путеводитель по Лиссабону: 10 мест, которые нельзя пропустить в солнечной столице Португалии

Лиссабон — это город, который живёт историей и культурой. Узнайте, что обязательно стоит увидеть и чем заняться в этом солнечном уголке Европы.

Читать полностью » Эйфелева башня привлекла 7 млн туристов за последний год сегодня в 3:20
Прогулка по Сене – увидь Париж с воды, и ты влюбишься в него навсегда!

Париж — это не только город огней, но и место, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Узнайте, что обязательно стоит увидеть в этом удивительном городе.

Читать полностью »

Новости
Наука
Кошки повышают риск токсоплазмоза и шизофрении — ученые
Еда
Маринование снижает горечь лука для салатов — кулинарные эксперты
Дом
Смесь соды и уксуса теряет чистящие свойства — эксперт Emily’s Maids Газзо
Питомцы
Системный уход поддерживает дом с питомцем в чистоте
Садоводство
Лесной флокс укореняется осенью и зацветает ранней весной
Садоводство
Избыток цитрусовых корок подавляет полезные бактерии в компосте — агроном Гордеева
Спорт и фитнес
Бег помогает снизить уровень стресса у взрослых людей — врачи
Авто и мото
Ford не может закрыть 5000 вакансий механиков в США при зарплате до $120 тыс. — Carscoops
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet