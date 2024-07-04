Депутат Государственной Думы Анна Скрозникова выразила поддержку предложению о том, что итоги ЕГЭ должны учитываться постоянно наряду с аттестатом, в будущем, комитет Государственной Думы по образованию обсудит вопрос ЕГЭ на площадке Сириуса.



В четверг прошло расширенное заседание комитета Государственной Думы по образованию, в ходе которого рассмотрели совершенствование процедуры ЕГЭ.



"Поддерживаю идею о том, что результаты ЕГЭ должны учитываться непрерывно наряду с аттестатом, а не только на протяжении 4 лет, как это происходит в настоящее время", — написала она в своем канале в Telegram.



Она подчеркнула, что участники заседания высказали предложение разрешить проводить ЕГЭ в своих школах.



Также были высказаны предложения о возмещении учителям затрат на проезд для участия в процедуре ЕГЭ, особенно в труднодоступных местах, о привлечении студентов педагогических университетов к процедуре ЕГЭ, а также об отказе от ОГЭ, поскольку существуют тренировочные материалы по ЕГЭ и отмене ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вуз.



"Следующим шагом, наш Комитет планирует организовать широкое обсуждение вопроса ЕГЭ на площадке Сириуса", — добавила парламентарий.

Фото: www. flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)