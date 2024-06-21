Граждане Российской Федерации могут добиться пенсионной выплаты в размере 48 100 рублей. О способах достичь такого уровня рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб российскому новостному интернет-изданию "Лента.ру".
На днях РБК продемонстрировал результаты опроса, который был проведён IT-сервисом по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob. Принимавшие в нём участие граждане Российской Федерации поделились информацией о своей пенсии мечты, которая в итоге составила 48 100 рублей.
Светлана Бессараб заявила, что россияне вполне могут достичь такого размера регулярной пенсионной выплаты. Она объяснила, что в большинстве случаев подобную сумму получают пенсионеры, которые были в прошлом военнослужащими. Она заявила, что пенсия для таких граждан на сегодняшний день уже составляет более 40 тысяч рублей.
В случае если пенсионер не является бывшим военнослужащим, а работал в отрасли экономики, производящей материальные и нематериальные товары и услуги, или же трудился на государственной службе, то необходимо, чтобы заработная плата была довольна приличной по размеру. Как дополнительный вариант Светлана Бессараб посоветовала откладывать сбережения.
Светлана Бессараб напомнила, что на сегодняшний день граждане РФ имеют возможность создавать личные сбережения при участии государства, дабы обезопасить своё материальное положение в будущем. Однако она заметила, что для того, чтобы человек мог делать накопления, ему нужны денежные средства на это дело. То есть для данной цели, опять же нужно добиться хорошей заработной платы. Отдельно девушка подчеркнула важность белой зарплаты.
Фото: Flickr / Andreas Lehner (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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