Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Курган
© Own work by Юрий Д.К. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:59

Бесплатная помощь близко: доступ к квалифицированным правовым советам открывается в Кургане

В Кургане Благовещенский храм на улице Достоевского, 57 открывает цикл бесплатных юридических консультаций для населения. Проект возобновляет работу с последней субботы марта, предоставляя квалифицированную помощь всем обратившимся. Первая встреча специалистов с горожанами назначена на 28 марта. Приемы будут проходить на регулярной основе ежемесячно, а график работы кабинета установлен с 12:00 до 16:00.

Правовая помощь прихода

Благовещенский храм в Кургане возвращается к практике оказания правовой поддержки для прихожан и всех нуждающихся. Ранее подобная мера уже применялась, однако после вынужденного перерыва администрация прихода решила восстановить регулярный график встреч с практикующим специалистом.

Настоятель храма, иерей Димитрий Жернаков, подчеркнул, что возобновление работы правового кабинета стало важным этапом в текущей деятельности прихода. По словам настоятеля, правовая грамотность зачастую является определяющим фактором для решения сложных житейских ситуаций, с которыми сталкиваются жители региона.

Детали приема и специализация

Спектр правовых вопросов, по которым будет проводиться консультирование, охватывает широкий круг тем. Специалист готов работать с обращениями, затрагивающими трудовое законодательство, а также гражданское и уголовное право.

Кроме того, в ходе встреч будут разбираться семейные споры и имущественные коллизии. Такая помощь призвана упростить доступ граждан к актуальной юридической информации, что особенно важно для людей, не имеющих возможности оплатить услуги частных юридических контор.

Приемы будут проходить непосредственно на территории храма по улице Достоевского, 57. Временной интервал выделен с 12:00 до 16:00, что позволяет принять достаточное количество граждан без излишней спешки и суеты.

Социальная миссия инициативы

Организация подобного сервиса на базе религиозного учреждения отражает стремление прихода к развитию социальной направленности своей деятельности. Регулярность таких встреч, выпадающих на последнюю субботу месяца, позволяет горожанам заранее планировать свой визит и подготовку необходимых документов.

Данная инициатива не требует от прихожан предварительных оплат, так как услуги носят исключительно благотворительный характер. Руководство храма надеется, что восстановление традиции поможет снять часть правовых барьеров для жителей близлежащих районов.

Подобный опыт взаимодействия общества и религиозных организаций демонстрирует запрос населения на дополнительные консультационные возможности. Ожидается, что возможность в спокойной обстановке обсудить текущие проблемы с профильным экспертом станет востребованным ресурсом для подопечных и прихожан епархии.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

