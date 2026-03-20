Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Беседа в офисе
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Приволжский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:15

Закон на стороне гражданина: нотариусы Ульяновской области открывают двери для всех желающих

Жители Ульяновской области смогут получить бесплатную правовую поддержку от нотариусов региона 27 марта. Данное мероприятие приурочено ко Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи, а также перекликается с недавним Всемирным днем защиты прав потребителей. Помощь будет доступна как в частных нотариальных конторах по всей области, так и непосредственно в региональной Нотариальной палате. Инициатива реализуется местным отделением Ассоциации юристов России при поддержке правительства региона.

Формат оказания помощи

Принять участие в акции может любой желающий, независимо от социального статуса и уровня сложности ситуации. Для удобства граждан прием будет организован во всех профессиональных объединениях нотариусов на территории региона. Специалисты будут ждать посетителей в течение полного рабочего дня, а график приема и адреса филиалов уже размещены на официальных ресурсах.

География охвата события впечатляет: доступ к экспертам получат не только жители административного центра, но и люди, проживающие в отдаленных населенных пунктах. Такой подход позволяет минимизировать правовой нигилизм и дать возможность гражданам разрешить насущные вопросы без оплаты услуг специалистов. Это часть масштабной работы, направленной на повышение правовой грамотности населения.

Круг обсуждаемых вопросов

В ходе встреч нотариусы детально проконсультируют граждан по всему спектру профессиональных компетенций. Особое внимание будет уделено нюансам оформления наследственных прав, что традиционно является одной из самых востребованных тем. Также специалисты помогут разобраться с удостоверением ключевых сделок, составлением доверенностей и оформлением различных видов согласий.

"Подобные мероприятия позволяют существенно снизить правовые риски для граждан в вопросах защиты имущества и семьи. Когда люди заблаговременно узнают правила оформления бумаг, они избегают серьезных ошибок в будущем. Нотариальное сообщество всегда готово выступать в роли института помощи для защиты прав и интересов граждан. Это прямой путь к повышению социальной стабильности в нашем регионе".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Кроме того, в центре внимания окажется защита имущественных и семейных прав, которые зачастую требуют максимально ответственного подхода к документальному сопровождению. Юристы дадут разъяснения, как правильно обезопасить себя при совершении тех или иных действий с собственностью. Подобная экспертиза на раннем этапе помогает исключить вероятность возникновения судебных споров в будущем.

Социальный аспект инициативы

Организаторы подчеркивают, что формат бесплатных консультаций давно стал для ульяновских нотариусов доброй и устоявшейся практикой. Основная цель мероприятий заключается прежде всего в поддержке тех слоев общества, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Квалифицированная помощь становится инструментом, который помогает выравнивать социальное поле и защищать интересы наиболее уязвимых граждан.

Данная инициатива находит активную поддержку в правительственных кругах области. Взаимодействие между представителями профессионального сообщества и исполнительной властью позволяет масштабировать проект. В региональной Нотариальной палате подтверждают намерение и в дальнейшем придерживаться этой стратегии для обеспечения доступности юридической помощи в долгосрочной перспективе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet