Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Плодовое дерево в цвету
Плодовое дерево в цвету
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:38

Беру золу и немного аммофоски — осенью подкармливаю деревья, и весной урожай становится в два раза крупнее

Органические удобрения усиливают структуру почвы и дают длительный эффект — специалисты

Осенний сезон для владельцев садов — время сосредоточиться на подготовке деревьев к зимним холодам. В этот период растения особенно чувствительны к дефициту питательных элементов, ведь именно от осеннего ухода зависит их иммунитет, зимостойкость и будущий урожай.

Грамотно подобранные органические и минеральные удобрения помогают деревьям легче пережить морозы, восстановить силы и заложить почки на следующий сезон. Однако важно соблюдать правильную схему внесения питательных веществ и подбирать удобрения с учетом возраста и состояния сада.

Почему осенняя подкормка так важна

Осенью плодовые деревья меняют направление обменных процессов: активный рост прекращается, и все силы направляются на накопление полезных веществ в корневой системе. Поэтому удобрение в этот период — это не стимуляция роста, а подпитка, усиливающая устойчивость растения.

При недостатке калия и фосфора дерево хуже переносит холод, подмерзает, медленнее восстанавливается весной. Органические удобрения работают медленнее, но дают длительный эффект, создавая запас питательных веществ в почве. Минеральные — действуют быстрее и точечно, помогая восполнить конкретные дефициты.

Базовые способы осенней подкормки

Органические удобрения

Органика остаётся универсальным способом насытить почву мягкими и длительно действующими компонентами. Для молодых деревьев готовят настой из коровяка и древесной золы: на ведро коровяка берут килограмм золы и смешивают с семью вёдрами воды. После недельного настаивания смесь готова к использованию. Обычно такого раствора достаточно 1-2 вёдер на одно дерево.

Если же подпитка проводится в период плодоношения, меняются пропорции: ведро коровяка, полтора килограмма золы и шесть вёдер воды. Такая смесь помогает дереву справляться с нагрузкой во время сбора урожая.

Минеральные подкормки

Минеральные удобрения позволяют быстро укрепить корневую систему и улучшить состояние почвы. Молодым деревьям достаточно внести в приствольный круг 20 г аммофоски и примерно 150 г древесной золы на квадратный метр. Взрослым требуется больше: 230 г аммофоски и около 200 г золы на ту же площадь. Эти смеси позволяют дереву восстановиться после сезона плодоношения и подготовиться к зимней спячке.

Сравнение органических и минеральных удобрений

Параметр Органические удобрения Минеральные удобрения
Скорость действия Медленная, накопительная Быстрая
Риск переизбытка Почти отсутствует Выше при неверном расчёте
Улучшение структуры почвы Да Нет
Подходит для молодых деревьев Да Да
Стоимость Низкая Средняя

Советы шаг за шагом для качественной подкормки

  1. Оцените состояние дерева: здоровое ли оно, какой был урожай, есть ли повреждения.

  2. Подготовьте инвентарь: лейку, лопату, перчатки, органическое удобрение или минеральную смесь.

  3. Очистите приствольный круг от сорняков и опавших листьев.

  4. Разрыхлите землю вокруг дерева на глубину 10-15 сантиметров — так удобрение проникнет быстрее.

  5. Внесите органическую или минеральную смесь строго по норме, указанной для возраста дерева.

  6. Обильно полейте — вода помогает растворить компоненты и довести их до корней.

  7. Замульчируйте приствольную зону торфом, опилками или перегноем, чтобы почва дольше удерживала влагу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: внесение удобрений поздней осенью, перед самыми морозами.
    Последствие: корни не успевают усвоить вещества, часть удобрений уходит впустую.
    Альтернатива: проводить подкормку в сентябре-октябре, пока почва ещё достаточно тёплая.

  2. Ошибка: использование только одного типа удобрений.
    Последствие: риск перекоса — например, избыток азота уменьшает зимостойкость.
    Альтернатива: сочетать минералы и органику, соблюдая пропорции.

  3. Ошибка: полив без последующего мульчирования.
    Последствие: влага быстро испаряется, почва уплотняется и хуже пропускает воздух.
    Альтернатива: мульчировать торфом, щепой, опилками.

А что если…

…деревья плохо росли весь сезон?

Тогда осенняя подкормка поможет компенсировать недостатки лета: можно добавить больше золы, которая снижает кислотность почвы и повышает иммунитет деревьев.

…почва бедная и тяжёлая?

Используйте органику: она улучшит структуру грунта, сделает его более рыхлым и воздухопроницаемым. Хорошо работает компост, перегной, солома.

…нужно повысить зимостойкость особенно нежных сортов?

Подберите минеральные удобрения с максимальным содержанием калия — он усиливает устойчивость древесины к промерзанию.

Плюсы и минусы подходов

Аспект Плюсы Минусы
Органика Долговременный эффект, улучшение структуры почвы Медленное действие
Минералка Быстрый результат, точное воздействие Риск перекорма
Комплексная схема Максимальная польза Требует грамотного подхода

FAQ

Когда лучше вносить осенние удобрения?
В тёплый период осени — с конца сентября до середины октября, пока почва сохраняет тепло.

Можно ли совмещать органические и минеральные удобрения?
Да, но в умеренных дозах, чтобы не перенасытить грунт.

Чем заменить золу, если её нет?
Подойдут калийные минеральные смеси без хлора, например сульфат калия.

Мифы и правда

  1. Миф: органика действует плохо, потому что она "слабая”.
    Правда: органические удобрения медленные, но дают длительный эффект и улучшают почву.

  2. Миф: осенью не нужны подкормки, потому что деревья "спят”.
    Правда: осенью идёт активное накопление питательных веществ.

  3. Миф: зола не может навредить.
    Правда: при избытке золы почва становится чрезмерно щелочной.

Исторический контекст

Ещё несколько веков назад садоводы пользовались тем, что было доступно: навозом, золой, перегноем. Минеральные удобрения вошли в практику только в XIX веке. С тех пор их активно применяют, но многие традиционные методы остаются актуальными. В разных регионах России садоводы веками подкармливали плодовые деревья органикой, заметив её мягкое действие и постепенное улучшение почвы.

Три интересных факта

  1. Зола содержит более 30 микроэлементов, необходимых деревьям в период подготовки к зиме.

  2. Осенняя подкормка влияет на размер и качество урожая в следующем сезоне — особенно у яблонь и груш.

  3. Органические удобрения не только питают растения, но и стимулируют развитие полезной почвенной микрофлоры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Необрезка прошлогодних побегов сохраняет будущие соцветия — селекционеры гортензий сегодня в 14:08
Делаю такое укрытие — и гортензия выживает там, где соседские кусты замерзают полностью

Почему крупнолистная гортензия не цветёт после зимы? Разбираем способы укрытия, ошибки, которые губят почки, и правила весеннего пробуждения куста.

Читать полностью » Зимний уход за садом помогает подготовить растения к весне — Владимир Гриневич сегодня в 13:26
Как снег может стать лучшим другом сада: секреты правильного распределения снега по клумбам

Зима — не время отдыха для дачника. Узнайте, какие работы важно выполнить в саду, как защитить растения от снега и льда и подготовить участок к весне.

Читать полностью » Прищипка верхушки пеларгонии формирует кустистую крону — цветоводы сегодня в 13:22
Беру черенок пеларгонии и делаю всего 3 вещи — куст превращается в пышный шар, жаль, раньше не знала

Почему пеларгонии иногда превращаются в лысые палки? Разбираем три простых правила, которые превращают любой черенок в пышный цветущий куст.

Читать полностью » Шишки улучшают структуру почвы и помогают в борьбе с переувлажнением — эксперт сегодня в 12:26
Нашла удивительное применение для шишек в саду — они не только красиво выглядят, но и полезны

Шишки — не просто лесной материал, а полезный инструмент садовода. Они работают как мульча, дренаж и элемент декора, улучшая почву и внешний вид участка.

Читать полностью » Побелка перекрывает поры молодой коры и усиливает риск ожогов — садоводы сегодня в 11:50
Теперь всегда делаю так: накрываю молодые яблони не побелкой, а этим способом — результат впечатляет

Почему молодые яблони нельзя белить? Разбираем главные риски, ошибки садоводов и лучшие безопасные способы зимней защиты без побелки.

Читать полностью » Укрытие роз защищает их от мороза и осадков — садоводы сегодня в 11:49
Теперь всегда так делаю: укрываю розы этими материалами — результат меня поразил

Не успели укрыть розы? Узнайте, что делать, чтобы помочь растениям пережить зиму и избежать повреждений от снега и льда.

Читать полностью » Жабы и лягушки защищают сад от вредителей без химии — Ирина Кострова сегодня в 11:26
Отказалась от химии и доверилась природе: как жабы и лягушки решают проблемы с вредителями

Жабы и лягушки — незаменимые защитники сада. Они уничтожают вредителей, не трогают растения и помогают поддерживать природный баланс участка.

Читать полностью » Мульчирование защищает корни малины от морозов — садоводы сегодня в 10:30
Раньше не знал, как правильно мульчировать малину — теперь урожай стал в 2 раза больше

Осеннее мульчирование малины — это не только защита корней от морозов, но и улучшение структуры почвы. Узнайте, какие материалы для мульчирования лучше всего подойдут для ваших кустов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ
ПФО
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Наука
Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай
Туризм
Байкал привлекает обеспеченных китайских туристов с высоким доходом — Анатолий Казакевич
Садоводство
Маргаритки восстанавливают силу после обрезки перед зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet