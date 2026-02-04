Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Lilian Do Khac
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 8:58

Ягодные духи снова в тренде — эти ноты звучат свежо даже зимой

Ягодные ароматы уверенно держатся в трендах даже зимой — и дело не только в моде. Фруктовые ноты дают ощущение свежести, добавляют настроения и помогают мягко переключиться на более лёгкий сезон, когда хочется сладости без тяжёлого шлейфа. Особенно удачно звучат малина, клубника, вишня и черника: они легко сочетаются с цветами и мускусом и подходят для повседневной носки. Об этом пишет McTeam.

Почему ягодные духи — идеальный выбор на конец зимы и весну

Ягодные композиции воспринимаются женственно и легко, но при этом остаются "собранными" — их можно носить с утра до вечера. В холодное время года они добавляют ощущение свежести, а ближе к весне начинают звучать естественно, словно продолжение сезонного настроения.

Если хочется более сладкого эффекта, лучше выбирать варианты с ванилью или карамелью. А тем, кому ближе прохладные и чистые композиции, подойдут ягодные ароматы в сочетании с цитрусами или белыми цветами — так сладость становится более воздушной и аккуратной.

Шесть ароматов с сочными и сладкими нотами

Born In Roma Donna Eau De Parfum Intense, Valentino

Этот вариант предлагает цветочную базу, где ягодное настроение поддерживается тёплыми акцентами. В композиции звучат ваниль, жасмин и бензоин, создавая мягкий, уютный и при этом выразительный аромат, который хорошо раскрывается в прохладную погоду.

La Vie Est Belle L'Elixir, Lancôme

Бархатистый цветочный аромат, в котором фиалковые листья сочетаются с какао-маслом. Получается плотное, "обволакивающее" звучание — не слишком тяжёлое, но с заметной глубиной и сладким послевкусием.

Paradoxe Radical Essence, Prada

Интенсивная версия известной эссенции, где выделяются нероли, фисташки и сандаловое дерево. Такой набор делает аромат одновременно свежим и сливочным, с тёплой древесной основой и деликатной гурманской ноткой.

Rouge Chaotique Extrait de Parfum, Byredo

Композиция для тех, кто любит яркие, сложные и пряные ароматы. Здесь смешаны бергамот, цитрусы, шафран и смородина, поэтому звучание получается насыщенным, контрастным и более вечерним, чем повседневным.

Libre Berry Crush, YSL Beauty

Фруктово-цветочный аромат с ягодным акцентом, где малина сочетается с мандарином, цветком апельсина и лавандой. В базе остаются ваниль и кокос, благодаря чему аромат звучит сладко, но не приторно и хорошо подходит для повседневного образа.

Rouge Malachite, Armani Privé

Роскошная композиция с выразительным характером: в центре — тубероза, дополненная диким шалфеем. Этот аромат воспринимается более статусным и насыщенным, но при этом сохраняет женственность и мягкую чувственность.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

