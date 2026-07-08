Кусты гнутся от ягод до самого заморозка: как один мой совет изменил подход к малине во всей деревне

Малина в середине лета просится в корзину сама. Кусты гнутся под тяжестью ягод, руки липнут от сока, а в ведре уже слышно, как мягко стукают друг о друга первые спелые плоды. Но крупная, чистая и сладкая ягода с одного удачного лета не берется. Если посадить куст кое-как, забыть про воду, а потом махнуть рукой на обрезку, урожай быстро скатится в мелочь и сушняк. Здесь все держится на месте посадки, поливе, питании, защите и нормальной обрезке. Иначе малинник работает вполсилы, а не на полный сбор.

"Посадка малины может производиться как весной, так и осенью. Второй вариант предпочтительнее для средней полосы, так кустарник лучше приживается и успевает полноценно укорениться до холодов. Весной он быстрее тронется в рост и даст первый урожай. Но место и подготовка почвы решают не меньше срока посадки". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Как посадить малину без ошибки

Малине нужен светлый участок, закрытый от северного ветра, с ровной поверхностью и рыхлой землей. Лучше всего она идет после зерновых или бобовых культур, а не после старого малинника, где почва уже уставшая. Если кусты годами сидят на одном месте, землю приходится регулярно обеззараживать биопрепаратами и убирать листву, иначе вредители и патогенная флора остаются в деле.

Грядку готовят заранее, примерно за полтора месяца. Убирают мусор, выбирают корни сорняков, перекапывают на глубину штыка лопаты и вносят удобрения: на 1 кв. м берут 2-3 ведра зрелого компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 100-150 г сернокислого калия. Саженец нужен здоровый, без поломок и следов болезней, с развитым корнем, и только от проверенного производителя.

При посадке корневая шейка должна остаться на уровне почвы. Землю после этого плотно прижимают, делают вокруг куста небольшую лунку и проливают водой. Потом поверхность прикрывают опилками, торфом или сухой соломой, а сам саженец укорачивают до 30 см над землей. Для высокорослых сортов еще нужна опора-шпалера.

Если участок сырой или дождливый, полезно заранее посмотреть на схему работы с переувлажнением. Подробно про это есть в материале "Огород превратился в болото как защитить растения от гибели, когда дожди не прекращаются неделями", потому что малина тоже не любит, когда корни стоят в воде.

Полив и мульча

Малина любит влагу и отвечает на нормальный полив заметно лучше, чем на редкие заливы "от души". Особенно это видно у ремонтантных сортов, у которых основная масса корней сидит в верхнем слое почвы. Если земля пересыхает, ягода мельчает, а куст работает на выживание.

Полив нужен в засуху, перед цветением, в период налива плодов и осенью, когда делают влагозарядку. Под один куст дают 30-40 л воды, а льют не под сам ствол, а в 30-40 см от него. Почва должна промокнуть минимум на 30-40 см, иначе влага до корней просто не дойдет.

После полива землю рыхлят, чтобы не схватилась коркой. В жаркое лето помогает мульча из соломы, перепревших опилок или торфа: она держит влагу и не дает корням перегреваться. На зиму такой слой тоже полезен, потому что корни у малины лежат близко к поверхности и легко подмерзают.

Если на участке много сорняков, мульча работает не только как защита от пересыхания. О том, как сорные травы вытягивают силы из грядок, можно почитать в материале "Вы их в дверь — они в окно почему сорняки плевать хотели на ваш уход", потому что в малиннике это особенно заметно.

Когда и чем подкармливать

Сильных доз удобрений малина не требует, но 2-3 подкормки за сезон ей нужны. Первая идет ранней весной, в конце марта или начале апреля, сразу после схода снега. В этот момент кусту дают азот, чтобы он быстрее проснулся и пошел в рост.

На 1 кв. м вносят 30-40 г азотного удобрения, например мочевину или кальциевую селитру, и заделывают его в почву на 3-4 см. Можно прикрыть прикорневую зону слоем компоста или перегноя толщиной 10-15 см. Если нужен органический вариант, берут птичий помет: 300-500 г разводят в 10 л воды и проливают кусты.

Во время цветения или при формировании завязей подходит комплексное удобрение для ягодных культур с пометкой "лето". Еще вариант — зольный раствор: 250 г древесной золы размешивают в ведре воды и поливают малину под корень. Осенью, в начале сентября, кустам дают калий и фосфор, чтобы они лучше вошли в зиму.

Для осенней подкормки смешивают костную муку и золу в соотношении 2:1, рассыпают по поверхности почвы, заделывают в грунт из расчета 100 г на один куст и поливают. Можно взять минеральную схему: 40 г сульфата калия и 50 г суперфосфата на куст, в увлажненные бороздки глубиной 15-20 см, на расстоянии 30 см от основания. Тут важна не щедрость, а точность.

"Малина хуже переносит загущение, чем недокорм. Если кустам не хватает света и воздуха, болезни и вредители цепляются быстрее, а ягода становится мельче. Поэтому питание всегда работает вместе с обрезкой и нормальной плотностью посадки. Иначе даже удобрения не вытянут ситуацию". агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Болезни, вредители и обрезка

Малинник часто ловит ржавчину, серую гниль, антракноз, септориоз и пурпуровую пятнистость. Из вредителей досаждают малинный жук, стеблевая галлица, стеблевая муха, почковая моль, паутинный клещ и долгоносики. Чтобы не ждать, когда проблема разойдется по кустам, обработку начинают до распускания почек.

Весной кусты опрыскивают 2%-ным раствором медного купороса, бордоской или бургундской жидкостью. Если в прошлом сезоне малина болела сильно, берут 3%-ный раствор. От зимующих стадий вредителей ветки обрабатывают препаратами на основе минерального масла, включая Препарат 30 Плюс, Профилактин и Профилактин Био.

В фазе зеленого конуса, примерно через две недели после первой обработки, подключают средства против вредителей: Актара, Инта-Вир, Искра Золотая, Карбоцин, Кинмикс, Алиот, Аполло и другие. Перед цветением, если малинник уже болел, снижают инфекционный фон фунгицидами: Скор, Прогноз, Серпень, Топаз, Хорус. Для экономии обработок используют баковые смеси, например Актара + Хорус или Биотлин + Раёк.

После цветения можно переходить на биологические препараты. Против болезней подходят Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Споробактерин, Триходермин, Фитоспорин-М, Фитоспорин-АС, а против вредителей — Биокилл, МатринБио, Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм. После листопада делают искореняющую обработку медьсодержащими препаратами и только потом берутся за обрезку.

Обрезка у малины обязательна, особенно если кусты загущены или уже болели. У обычных сортов убирают слабые, больные и поврежденные побеги, отплодоносившие ветки, мелкую поросль и лишние сильные побеги, оставляя не больше 10-12 ветвей на 1 кв. м. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают примерно на 10 см.

Летом молодую поросль возле кустов вырезают, чтобы малина не расползалась по саду и не тратила силы на лишние побеги. У ремонтантных сортов после второго плодоношения удаляют все побеги, оставляя 5-6 самых сильных, затем укорачивают их на треть, пригибают к земле и укрывают на зиму. Если два урожая не нужны, поздней осенью срезают всю надземную часть, без пеньков.

"Осенняя обрезка у малины часто решает больше, чем лишняя подкормка. В загущенном малиннике воздух стоит тяжелее, а это дает старт грибковым болезням и мешает ягодам наливаться. Если вовремя убрать старые и слабые побеги, кусту проще уйти в зиму и весной стартовать без лишнего груза". агроном-практик Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Когда лучше сажать малину — весной или осенью?

Для средней полосы осень удобнее: куст успевает укорениться до холодов. Весенняя посадка тоже подходит, но требует больше внимания к поливу.

Нужно ли поливать малину во время созревания ягод?

Да, особенно если стоит жара и дождей нет. Без воды ягоды мельчают и теряют сочность.

Можно ли обойтись без химических обработок?

После цветения допускаются биологические препараты. Но до распускания почек и при сильной нагрузке болезнями часто нужны и более жесткие схемы.

Надо ли обрезать малину после плодоношения?

Да, иначе куст загустеет и урожай уйдет в мелочь. У ремонтантных и обычных сортов схема разная, но сам принцип один: лишнее убирают.

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