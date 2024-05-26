В 2024 году аграрии Краснодарского края планируют собрать около 2 тыс. тонн черешни. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что меры поддержки садоводов включают возврат части затрат на закладку новых садов и субсидии на уход за ними до первого урожая.

Местные хозяйства полностью обеспечены посадочным материалом.

Краснодарский край, производящий 40% всех фруктов и ягод в России, является одним из крупнейших производителей ягодных культур в стране. Основную часть урожая собирают хозяйства населения, на которые приходится около 97% валового сбора ягод, сообщает ТАСС.

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