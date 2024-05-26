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На Кубани планируют собрать около 2 тысяч тонн черешни в 2024 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:20

На Кубани планируют собрать около 2 тысяч тонн черешни в 2024 году

В 2024 году аграрии Краснодарского края планируют собрать около 2 тыс. тонн черешни. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что меры поддержки садоводов включают возврат части затрат на закладку новых садов и субсидии на уход за ними до первого урожая.

Местные хозяйства полностью обеспечены посадочным материалом.

Краснодарский край, производящий 40% всех фруктов и ягод в России, является одним из крупнейших производителей ягодных культур в стране. Основную часть урожая собирают хозяйства населения, на которые приходится около 97% валового сбора ягод, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Eiku (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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